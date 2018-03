Pár breathariánů tvrdí, že žije bez jídla už od roku 2008 a necítí hlad

Sama zakladatelka breatharianismu varuje před jeho negativními účinky

Mladý pár uvádí, že je živen převážně „vesmírnou výživou“ a že jí minimum jídla jen třikrát týdně. Každé jejich jídlo se pak skládá jen z kusu ovoce nebo nějakého zeleninového vývaru. Podobná tvrzení v minulosti přilákala jak vlnu zájmu, tak i posměchu.

Breatharianismus je spojen se smrtí několika lidí včetně Verity Linniové (49) z Austrálie, jejíž vyzáblé tělo bylo nalezeno na hoře v severozápadním Skotsku v roce 1999 vedle deníku s popisem jejího 21denního půstu a kopií knihy zakladatelky breathariánství Jasmuheeny.

Jasmuheena, která se narodila v Austrálii jako Ellen Greverová, sama varovala před nebezpečím života bez jídla. „Pokud není člověk připraven a neumí naslouchat svému vnitřnímu hlasu, může si přivodit mnoho problémů během 21denního procesu - od extrémní ztráty hmotnosti až po ztrátu života,“ napsala autorka v jedné ze svých knih.

Jasmuheen se stala součástí show v australském pořadu 60 minut, kde byla sledována lékaři během držení půstu. Lékaři však show zkrátili, protože breathariánka začala být značně dehydratovaná, ztratila na váze a její řeč se začala zpomalovat.

Nicméně Castellová a Ricardo, kteří žijí mezi Kalifornií a Ekvádorem, uvádějí, že neví, co je to hlad. Oba svorně tvrdí, že přežívají na energii, která „existuje ve vesmíru a v nás.“ „Lidé mohou žít snadno bez jídla, pokud jsou spojeni s energií, která existuje ve všech věcech a prochází skrze dýchání,“ řekla Castellová.





Camila a Akahi. Foto: Instagram

Castellová tvrdí, že nejedla ani v těhotenství

„Tři roky jsme Akahi a já nejedli vůbec nic a teď jíme jen občas, pokud jsme v určité společenské situaci nebo prostě jen chceme ochutnat ovoce,“ řekla Camila. „S prvním dítětem jsem zkoušela breathariánské těhotenství. Hlad mi byl cizí, takže jsem plně žila ze světla a nic jsem nejedla,“ šokovala mladá žena svou výpovědí.

„Moje krevní testy během všech tří trimestrů byly bezvadné a já jsem porodila zdravého chlapečka,“ řekla Camila. Dee Dawsonová, odbornice na poruchy příjmu potravy kdysi poskytla jasné vysvětlení, proč se zdá, že někteří lidé upřímně věří tomu, že nepotřebují jídlo.

„Breatharianismus je podvod, ale breathariáni tím mohou být oklamáni,“ řekla Dawsonová. Odbornice uvedla, že tito lidé přehlížejí různé potraviny podobným způsobem, jako lidé, kteří bojují se svou hmotností. „Každý obézní člověk, který přijde do mé ordinace, říká: Doktorko, nedokážu pochopit, proč neztrácím váhu - celý týden jsem nejedl,“ řekla Dawsonová.



„Pak se jich zeptám na to, co měli k snídani. Oni mi odpoví, že jen tři toasty, k obědu pak klobásu a pár chipsů. Když se to dá všechno dohromady, pak ten den snědli 2 000 kalorií,“ řekla doktorka. Takže zatímco Castellová tvrdí, že během těhotenství nic nejedla, ve skutečnosti to podle doktorky znamená, že nejedla „téměř nic.“

Pár má pětiletého syna a dvouletou dceru, ale svůj životní styl jim nenutí. „Naše děti jsou si vědomy dýchání a energie, která existuje ve vesmíru a v nás,“ tvrdí otec dětí. „Ale nikdy bychom je nechtěli měnit, necháváme je jíst, co chtějí, ať už jsou to džusy, zelenina, pizza nebo zmrzlina,“ řekl Ricardo.

„Chceme, aby objevily různé chutě a měly k jídlu zdravý vztah během svého vývoje. Bylo by nespravedlivé snažit se děti vychovávat breathariánsky. Ale jak porostou, možná proniknou hlouběji do těchto metod,“ dodal otec.

Pár se setkal v roce 2005 a poprvé objevil breatharianismus v roce 2008. Z vegetariánů se stali vegany, poté frutariány a konečně breathariány. „Naše životní náklady jsou mnohem menší než u jiných rodin, a to nám umožnilo vynaložit peníze na věci, na kterých nám opravdu záleží. Společně rádi cestujeme a objevujeme svět,“ řekl Ricardo.