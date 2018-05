Porazit stárnutí není matematicky možné, tvrdí vědci

V rámci stárnutí hrají hlavní roli dva buněčné děje, přičemž vždy nevyhnutelně nastane jeden z nich

„Stárnutí je matematicky absolutně nevyhnutelné. Neexistuje žádná teoretická, logická ani matematická cesta, jak se mu vyhnout,“ uvedla Joanna Maselová, profesorka ekologie a evoluční biologie na Arizonské univerzitě.

Maselová spolu s výzkumníkem Paulem Nelsonem nastínila své poznatky o matematice a stárnutí v nové studii nazvané Intercellular Competition and Inevitability of Multicellular Aging, která byla publikována ve sborníku Národní akademie věd.

Současné chápání evoluce stárnutí ponechává možnost, že by mohlo být zastaveno, pokud by věda dokázala vymyslet způsob dokonalého výběru v rámci organismů. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je využít konkurence mezi buňkami k vyloučení těch špatně fungujících a „pomalých,“ které jsou spojeny se stárnutím. Řešení však není podle Maselové a Nelsona tak jednoduché.

V rámci stárnutí se podle Nelsona dějí dva hlavní děje. Jedním z nich je to, že se buňky zpomalují a ztrácejí svou funkci, například když vlasové buňky přestanou vytvářet pigment. Druhým dějem je to, že buňky přestávají růst, což může způsobit tvorbu rakovinných buněk. Čím jsme starší, všichni máme podle vědců tendenci ve svém těle tyto rakovinné buňky vytvářet, i když se neobjeví žádné příznaky.

Fáze rozpadu je neodvratná

„Jakmile stárnete, většina vašich buněk ztrácí svou funkci a buňky se zároveň přestávají rozrůstat,“ řekl Nelson. „Ale některé lidské buňky naopak bují až moc. Pokud se tělo zbaví těch špatně fungujících a pomalých buněk, umožní to růst rakovinným buňkám. Pokud se naopak zbavíte rakovinných buněk, začnou se akumulovat ty slabé. Tudíž zůstanete uvíznuti mezi tím nechat naakumulovat slabé buňky nebo naopak ty rakovinné. Pokud uděláte jedno, nemůžete udělat druhé,“ vysvětlil vědec.

Snažit se věci napravit tak může podle vědců celou situaci ještě zhoršit. Maselová a Nelson zjistili, že i když by byla přirozená selekce dokonalá, stárnutí by stejně nastalo, protože rakovinné buňky mají tendenci „podvádět.“ Přestože je lidská úmrtnost nespornou součástí života, vědci nyní uvedli, že je zároveň i matematickou nutností.

„Možná jsme schopni zpomalit stárnutí, ale nemůžeme jej zastavit,“ řekla Maselová. „Je zde matematický důvod, proč nelze vyřešit oba tyto problémy. Můžete sice opravit jeden problém, ale stále vám zůstává ten druhý. Věci se v průběhu času začnou zhoršovat, ať už jedním způsobem nebo oběma. Buďto se budou vaše buňky nadále zhoršovat nebo budete mít rakovinu. Základním důvodem je to, že dochází k rozpadu. Nezáleží na tom, jak moc se snažíte. Tomuto rozpadu jednoduše nezabráníte,“ uvedla vědkyně.

„Je to něco, s čím se musíte vyrovnat, pokud chcete být mnohobuněčným organismem,“ dodal Nelson.