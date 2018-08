Pracujete často s počítačem? Dávejte si pozor na těchto 8 věcí

Chcete-li se vyhnout zdravotním potížím, dávejte si pozor na tyhle věci.

Velikost písma

Příliš malé písmo na obrazovce nás nutí neustále namáhat zrak. To vede k rychlé únavě očí a dokonce bolestem hlavy. Proto je důležité nastavit vhodnou velikost písma.

Pokud potřebujete pročíst dlouhý text, je lepší si stránky vytisknout anebo si text alespoň převeďte do čtečky s displejem na bázi digitálního inkoustu.





depositphotos



Upravte jas

Příliš tmavá i příliš jasná obrazovka také namáhá naše oči. Šetřete energii baterie i svou vlastní a upravte si jas na vhodnou úroveň. Jas by měl odpovídat jasu okolního prostředí.





depositphotos pexels



Zbavte se oslnění

Sluneční odlesky na monitoru nám silně zasahují do práce. Pokud nemá monitor antireflexní povlak, existují tři řešení.

1. Kupte si speciální antireflexní folii na monitor.

2. Pokud je to možné, nastavte monitor tak, aby na něj nedopadaly sluneční paprsky.

3. Můžete také využít speciálních antireflexních počítačových brýlí, které navíc i zadržují část modrého záření z monitoru.





depositphotos pexels



Nastavte monitor do správné polohy

Důležitý je i sklon monitoru a jeho vzdálenost od vaší tváře. Pokud během práce s počítačem musíte až příliš často naklánět hlavu, bude to mít vliv nejen na vaše oči, ale i na vaše držení těla.

Pokud používáte monitor s úhlopříčkou maximálně 20 palců, měl by být jeho horní okraj umístěn těsně pod úrovní vašich očí. Pokud je monitor větší, měl by být jeho horní okraj o 5 až 7 cm nad úrovní očí.

Pečlivě upravte i sklon monitoru. Jeho dolní okraj by k vám měl být o něco blíž než ten horní. Monitor by měl být vyrovnaný, neměl by se naklánět ani doleva ani doprava.





depositphotos



Mrkejte

Obvykle mrkáme automaticky, jenže když sedíme za monitorem, naše oči mrkají mnohem méně než obyčejně. V důsledku toho naše oči vysychají, což vede k nepohodlí nebo i bolestem. Přemýšlet o mrkání je zpočátku nezvyklé, ale po čase si zvyknete.

Používejte umělé slzy

Umělé slzy zajistí vašemu oku dostatečnou hydrataci i během dlouhé a namáhavé práce za počítačem.

O výběru kapek byste se měli poradit s odborníkem. Po práci s počítačem se vyskytují dva odlišné problémy: někdy je oko suché, jindy naopak příliš vodnaté. Oční kapky pomohou vyrovnat vlhkost oka v obou případech.





depositphotos depositphotos



Nechte oči odpočívat

Existuje vynikající pravidlo 20/20/20. Pravidlo říká, že po každých 20 minutách bychom se měli alespoň na 20 vteřin podívat na předmět vzdálený alespoň 20 metrů.

Samozřejmě není nutné přesně odpočítávat minuty a vteřiny a měřit vzdálenost mezi vámi a stromem za oknem. Nezapomínejte ale čas od času zvednout oči od práce a zadívat se do dálky.

Kromě toho si udělejte po každé hodině práce kratší přestávku (alespoň 10 až 15 minut). Během přestávky se nedívejte na mobil ani do knihy. Protřete si oči, podívejte se do dálky nebo se projděte.





depositphotos depositphotos



Pracujte za počítačem správně

Často musíme na počítači něco psát anebo porovnávat vytištěný text s daty v počítači. Obvykle si tištěné materiály pokládáme vedle klávesnice, což vede k tomu, že musíme očima neustále pohybovat a jsme brzy unavení.

Za prvé, snižte o něco jas monitoru. Mezi pohledem na obrazovku a pohledem na papíry pak nebude pro vaše oči takový rozdíl. Tištěné dokumenty si položte do stojánku na knihu, anebo je opřete o část monitoru.





depositphotos