Převezmou medúzy vládu nad oceány?

Medúzy jsou velice přizpůsobivé

Lidská činnost v mořích medúzám velice prospívá. Nadměrný rybolov ničí konkurenty, teplejší voda, která se otepluje v důsledku klimatických změn, podporuje rozmnožování těchto mnohdy jedovatých mořských tvorů. Znečištění hnojivy způsobuje, že oceány ztrácí kyslík, což medúzám nikterak nevadí. Pobřeží zase poskytuje vhodné prostředí po ukrytí polypů, dochází k míšení druhů po celém světě. Medúzy se zároveň dokážou skvěle adaptovat různému prostředí. "Mají jedinečný životní cyklus, který jim umožňuje tolerovat různé drsné životní podmínky, naopak se jim extrémně skvěle daří, jakmile mají podmínky příznivé", řekl Lucas Brötz, výzkumný pracovník Univerzity v Columbii. Ne všechny druhy se těší prospěchu, je zde spíše tendence ke snížení rozmanitosti jednotlivých druhů.

Velká Británie se potýká s přemnožením medúz a stížnostmi na ně

"Mohou vytvořit miliony a miliony svých vlastních kopií, mohou být asexuální. Myslím, že to je tajemstvím úspěchu medúz, proto byly schopny přežít miliony let", řekl Brötz. Největší "nápor" medúz byl letos zaznamenán ze strany britské Mořské ochranné společnosti (MCS), která přijímá stížnosti a zprávy ohledně medúz. Roční přehled ve Spojeném království za rok 2018 vypadá jako rekordní. MCS provádí průzkum, který má trvat 12 let, i tak nestačí k identifikaci současného trendu množení medúz. Oceány prožívají díky lidské činnosti zásadní změny, přemnožení medúz je jednou z nich. "Jsme svědky velkého zvýšení počtu medúz v okolí Velké Británie. Je to jen anomálie, náhoda, nebo nám tím medúzy chtějí něco říci?", ptá se výzkumný pracovník Brötz.

Změny se dějí až během posledních dvaceti let

Co se týče globální situace, počty medúz se rok od roku liší, je těžké to vysledovat. Jedná se o důvody, které nejsou zatím zcela pochopeny. Vzhledem k nedostatku historických záznamů nemají odborníci dostatek podkladů pro výzkum globálního výskytu medúz. "Nemáme moc spolehlivé informace, ale co se týče regionální úrovně, je zde trvalé navyšování", řekla výzkumnice Priscilla Licandro. Ve Středozemním moři se záznamy datují až 200 let zpět, kde je vidno, že přírodní cykly změny v počtech byly nahrazeny celkem konstantní přítomností medúz.

Podle odborníků došlo během posledních 15-20 let ve středomoří ke změnám, které po uplynulá dvě staletí nebyly nikdy pozorovány. Vědci se momentálně shodují na tom, že nás současný trend vede po cestě, kde ryby a ostatní mořští tvorové zaniknou a medúzy obsadí oceány místo nich. Aby však nebyly medúzy vnímány pouze ve špatném světle, vědci dodávají, že jsou mimo to velice důležité pro mořský ekosystém. A pokud za jejich přemnožení někdo může, nejsou to ony samy, ale sám člověk.