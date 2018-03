Proč jsou bohaté ženy odsouzeny k tomu, aby trpěly? Podle psychologů se cítí „hluboce vinny“

Bohaté ženy se snaží dokázat, že je péče o domácnost „tvrdou prací“

Shermanová během rozhovorů se „zoufalými manželkami“ odhalila, že se tyto ženy snaží za každou cenu ospravedlnit svůj životní styl a pracovat více, aby bojovaly proti negativním stereotypům spojeným s tím, že jsou v domácnosti. Svými každodenními úkoly se bohaté ženy snaží dokázat, že pracují stejně, jako by měly placené zaměstnání.

Jakmile se však role obrátily a ženy vydělávaly více peněz než muži, socioložka zjistila, že muži rozhodně nepociťovali takový tlak, jako ženy v předešlém případě. Shermanová poukázala na to, že se obraz bohatých žen v USA často kloní k určitému „pohrdání.“

Socioložka provedla několik rozhovorů s ženami obvykle kolem 30 a 40 let věku, z nichž byla většina provdaná za obchodníky každoročně vydělávající mezi 400 tisíci až 2 miliony dolarů (8,5 milionu až 43 milionů Kč). Ženy pak měly vysokoškolské vzdělání a dle svých slov dříve pracovaly v různých odvětvích - od práva přes lékařství až po módu.

Mnohé z těchto žen se však dle socioložky cítí „hluboce provinile a znepokojeně“ kvůli svému sociálně-ekonomickému postavení. Výzkum ukázal, že se dané respondentky snažily za každou cenu dokázat, že je jejich postavení stále založeno na „tvrdé práci.“

Jedna z dotazovaných žen si dokonce stanovila vlastní plat za péči o domácnost

„Mám skvělé vzdělání, měla jsem dobrou kariéru. A víte, kde to všechno teď je?“ zeptala se jedna z dotazovaných žen vystupující pod pseudonymem Helen. Ta uvedla, že má pocit, jakoby „pracovala pro svého manžela.“ „Existuje zde určitá dynamika, v jejímž rámci je manžel živitelem rodiny a já rozhodně ne. Ale přes to pro rodinu dělám tolik věcí, že se to nedá žádným číslem ocenit,“ dodala Helen.

Jedna z žen si dokonce stanovila „plat“ na základě nákladů za péči o děti a starost o chod domácnosti, přičemž si peníze vyplácela z dividend ze společného majetku.

V rámci výzkumu bylo odhaleno, že se ženy cítí mnohem lépe, když jejich manželé vnímají jejich práci v domácnosti jako opravdové zaměstnání. Tato zjištění ukazují, že jednotlivé postavení v domácnosti hraje důležitou roli v dynamice moci, která často činí z žen „cíle pro kulturní pohrdání.“