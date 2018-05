Proč mořské perly již nestojí jmění?

Zde se můžete podívat na nejdůležitější milníky, které perly ve své spotřebitelské historii zaznamenaly:

Rok 500 – čínští farmáři vyrábí první kultivované perly

Perloví farmáři v Číně začali kultivovat perly Mabe ve sladkovodních mušlích latinsky nazývaných Cristaria plicata. Tyto perly byly malé a díky formám, které farmáři používali, měly tvar Buddhy.

Jak uvádí Americké přírodovědné muzeum, jednalo se o první kultivované perly na světě. Americký gemologický institut dodává, že tyto první perly byly ploché a duté, nikoli kulaté jako perly, které známe dnes.

Rok 1686 – Ve Francii vytvořena první moderní imitace perly

První moderní metoda výroby nepravých perel byla podle Marie-José Opperové a Howard Oppera píšících pro odborný časopis BEADS: Journal of the Society of Bead Researchers patentována roku 1686 jistým Jacquinem z Francie. Ačkoli existují i dřívější zmínky o falešných perlách, jedná se podle Opperových o první metodu, která je nám známá do detailu.

Jacquin zjistil, že „smícháním čpavku a šupin oukleje obecné, evropské sladkovodní ryby, vznikla hmota, která velmi dobře napodobovala vnější povrch perel“. „Metoda používání této hmoty nazývané „essence d’orient“ k pokrytí vnitřního povrchu skleněných korálků se poté rychle rozšířila po celé Francii. Vnitřek byl poté vyplněn voskem,“ uvádí Opperovi.

Ke konci 17. století bylo vyvinuto několik dalších metod. Jedna z nich například zahrnovala zavěšení drobných perel nad vařícím roztokem octu a terpentýnu, díky čemuž perly rovněž změkly na tvárnou hmotu, ze které mohly být následně vytvarovány větší perly.

Rok 1896–1916 – Tři Japonci vyvíjí metodu moderní kultivace perel

Biolog Tokichi Nishikawa a tesař jménem Tatsuhei Mise zhruba ve stejnou dobu přišli na tajemství kultivace perel nezávisle na sobě. Ke kultivaci je třeba vložit do určitého místa ústřice drobné jádro z kovu či skořepiny, aby její tkáň následně začala produkovat perlový vak. „Tento vak následně vylučuje perleť, která jádro obalí, čímž vznikne perla,“ uvádí americká televizní stanice PBS.

Jak Nishikawa, tak i Mise se snažili svůj proces ve stejnou dobu patentovat. Nakonec se dohodli, že pro patentování vytvoří společnou metodu. Tuto metodu od nich následně odkoupil další japonský alchymista Kokichi Mikimoto, přezdívaný „Král perel“, který si již dříve nechal patentovat metodu kultivace podlouhlých perel. S metodou Nishikawy a Miseho ale dokázal učinit další, pokročilejší objevy.

„Ačkoli byl Mikimoto se svým patentem a tajemstvím až třetí v pořadí, způsobil v perlovém průmyslu revoluci. Jako věčně okázalý showman a propagátor přiměl klenotníky a vlády, aby jeho kultivované produkty přijali jako perly,“ píše PBS.

Poprvé v historii tak byly perly dostupné také lidem mimo nejvyšší společenské vrstvy. Firma nesoucí Mikimotovo jméno funguje a vyrábí perly dodnes.