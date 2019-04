Půl milionu novým obyvatelům. Alpská vesnice chce obnovit hospodářský růst

Švýcarská vesnice Albinen, která se nachází v kantonu Valais, hodlá lidem zaplatit 25 000 švýcarských franků (550 000 Kč) za to, že se do ní přestěhují. Podle deníku The Local bude tamní rada o této nové iniciativě, jejíž cílem je obnovit místní komunitu, která klesla na pouhých 240 obyvatel, již brzy hlasovat.

V rámci tohoto systému by každý nový obyvatel obdržel zmíněnou částku plus dalších 10 000 franků (220 000 Kč) na dítě. Čtyřčlenná rodina by si tak mohla přijít až na více než 1,5 milionu Kč.





Podle švýcarské tiskové agentury ATS většinu předchozích obyvatel, kteří vesnici opustili, tvořily právě rodiny s dětmi, přičemž poslední tři odchody vedly k uzavření tamní školy. Je však nutné podotknout, že o nijak zvláště vzkvétající sousedství nikdy nešlo. Nejvyšší počet obyvatel vesnice zaznamenala v roce 1900, kdy v ní žilo 380 lidí.

Kde je háček?

Abyste měli nárok na čerpání navrhovaných odměn, musíte splňovat jisté podmínky. Noví obyvatelé musí být mladší 45 let a musí si zde postavit či koupit nemovitost v hodnotě nejméně 200 000 švýcarských franků (4,4 miliony Kč), kde budou trvale žít, a nebudou ji využívat pouze jako prázdninové sídlo.





Ve vesnici musíte dále zůstat alespoň 10 let, jinak o příspěvek přijdete. Tamní úřady doufají, že strádající ekonomika vesnice bude z přílivu nových majitelů nemovitostí profitovat prostřednictvím daní, stavebních zakázek a nakupování produktů místní výroby.

Co může Albinen nabídnout?

Vesnici obklopenou vysokými horami, která se nachází na jihozápadě Švýcarska v nadmořské výšce 1310 m, tvoří 15,5 čtverečních kilometrů alpské krajiny.

Velkou část z této krajiny tvoří zemědělská půda a lesy, osídlená část, kde najdete budovy a silnice, pak představuje pouhá 3 % z celé rozlohy.





V centru vesnice se zpravidla nic moc závratného neděje. Celou obydlenou část v zásadě tvoří úzké dlážděné uličky, několik století staré domy, kostel a obchod. A budete se také muset naučit německy, která je v dané oblasti nejužívanějším jazykem.

Pokud však sednete do auta, necelých 6 km od vesnice se nachází Leukerbad, jeden z největších komplexů termálních lázní a wellness v Evropě. Do tamních pramenů bohatých na vápník a sulfáty se jezdili koupat třeba Charlie Chaplin, Lev Nikolajevič Tolstoj či Johann Wolfgang von Goethe.