Sexboti, kteří zvládnou i domácí práce, by mohli v budoucnu učinit muže „zastaralými“

Ti nejluxusnější sexboti mohou stát i více než 240 000 Kč

„Je to základní lidská potřeba chtít někoho, kdo vás bude milovat a s kým budete mít sex, ale většina žen také hledá někoho, kdo se bude schopen podílet na domácích pracích,“ řekla O’Nealová. Matematička tvrdí, že je „zcela možné“, že „menboti“ překonají muže budoucnosti a ženy budou chtít žít raději s nimi.

Na celém světě je celkem 5 výrobců sexbotů, jejichž ceny se pohybují od 4 000 dolarů (80 000 Kč) až do více než 11 600 dolarů (240 000 Kč) za modely „de luxe“. Trh se sexboty je v současné době obklopen z 95 % hlavně muži, ale to se může podle odborníků již brzy změnit.

„Myslím si, že by měli být muži znepokojeni. Je dost možné, že se roboti vyvinou na vyšší úroveň,“ řekla doktorka O’Nealová, která má doktorát z matematiky na Harvardské univerzitě.

Odborníci varují, že sexboti mohou zbavovat lidi empatie

Navzdory tomu, co název robotů naznačuje, je nemusí každý používat jen k sexu. „Tito roboti by mohli být dobří i na mytí nádobí a jiné domácí práce,“ uvedla matematička, podle níž se není třeba obávat toho, že by hackeři mohli ze sexbotů udělat zabijáky. „Vzhledem k výchozí míře vražd ze strany lidských sexuálních partnerů se není čeho obávat,“ řekla O’Nealová.

V současné době se na sexuální roboty spoléhají spíše muži než ženy. Jeden z amerických průzkumů, který pracoval se stovkou lidí ve věku 20 až 61 let, zjistil, že až dvě třetiny z dotázaných mužů by si uměly představit sex s robotem, zatímco to samé by si uměla představit jen třetina žen.

Zatímco se roboti stávají stále více realistickými, podle vědců může trvat ještě zhruba 50 let, než se budou roboti moci pohybovat a spontánně mluvit tak, jako jejich lidští partneři. Někteří psychologové tvrdí, že sexuální vztahy s roboty mohou lidi zbavovat „intimity a empatie“. Před něčím takovým varoval například i emeritní profesor umělé inteligence a robotiky na Sheffieldské univerzitě Noel Sharkey.