Skeny mozku mohou odhalit sebevražedné myšlenky s 91% přesností, ukazuje nová studie

Klíčem je mozková aktivita v reakci na podněty spojené se smrtí

Průlomová studie provedená pensylvánskou Carnegie-Mellonovou univerzitou odhalila u lidí se sebevražednými sklony jedinečnou mozkovou aktivitu, která nastala, když uslyšeli slova spojená se smrtí.

Ačkoli je sebevražda druhou nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí ve Spojených státech, je nesmírně obtížné ji předpovědět. Vědci se však domnívají, že tento nebývalý experiment poskytuje dosud neznámý vhled do způsobu myšlení lidí zvažujících sebevraždu a také vodítka k preventivním krokům, které mohou být podniknuty.

Vědecký tým byl pomocí algoritmů strojového učení schopen určit, jakým způsobem je mozková aktivita ovlivněna sebevražednými myšlenkami a jak se odlišuje od zdravého mozku.

Profesor Marcel Just z Carnegie-Mellonovy univerzity, vedoucí autor studie, řekl: „Umožňuje nám to nahlédnout do mozku a mysli a objasňuje to, jakým způsobem sebevražedné osoby přemýšlí o sebevraždě a konceptech souvisejících s emocemi.“

„Zásadním výsledkem této studie je, že dokážeme říci, zda daný člověk uvažuje o sebevraždě podle toho, jak přemýšlí o tématech souvisejících se smrtí,“ zdůrazňuje Just.

Ve spolupráci s psychologem z Pittsburghské univerzity Davidem Brentem prezentoval Just 34 lidem sérii slov, která obsahovala 10 slov spojených se smrtí, 10 positivních a 10 negativních slov. Polovina skupiny vykazovala sebevražedné tendence, zatímco ta druhá byla označena jako „neurotypická“.

Zaměřili se především na 6 slovních konceptů, které vyvolávaly mozkovou aktivitu u obou skupin: smrt, krutost, problém, bezstarostný, dobro a chvála.

Zatímco účastníci přemýšleli o každém z těchto slov, vědci analyzovali jejich mozkovou aktivitu pomocí skeneru. Ten poté odhalil zřetelné rozdíly mezi dvěma skupinami. V mozcích lidí se sebevražednými sklony vědci zaznamenali prudký nárůst aktivity v čelním laloku.





Na základě reprezentací těchto 6 konceptů v mozku byl jejich program schopen s 91% přesností určit, zda daný člověk patří do sebevražedné či neurotypické skupiny.

„Další testování tohoto přístupu na větším vzorku určí, do jaké míry ho lze považovat za obecný a do jaké míry dokáže předpovídat budoucí sebevražedné chování, a mohlo by také poskytnout lékařům možnost identifikovat, monitorovat a možná pozměnit toto mnohdy zkreslené myšlení, které jedince s vážnými sebevražednými sklony tak často charakterizuje,“ uvádí Brent.

Nejvíce sebevražd za 40 let

Studie zároveň přichází v době, kdy ve Spojených státech dochází ke kritickému množství sebevražd. Statistiky zveřejněné dříve tento rok odhalily, že počet sebevražd dospívajících dívek v roce 2015 byl nejvyšší za posledních 40 let.





Výzkum, který provedl americký statistický úřad s názvem National Center for Health Statistics ukázal, že v roce 2015 si vzalo život 524 dívek ve věku 15-19 let. Jedná se o nejvyšší číslo od roku 1975, kdy bylo započato vedení těchto záznamů a kdy spáchalo sebevraždu 305 dívek.

Nejedná se však od postupné zvyšování. Statistiky totiž ukazují nedávný prudký nárůst počtu sebevražd mezi lety 2007-2015, kdy se takřka zdvojnásobil.