Slevové prokletí: Nový průzkum zjistil, že mladí lidé až příliš podléhají slevám a padají do dluhové pasti

Mladí podléhají sociálním sítím

Průzkum, který probíhal mezi lidmi ve věku od 18 do 25 let ukázal, jak na lidi působí sociální sítě, které své uživatele tlačí do předvádění módních novinek každý den. 41 procent dotázaných kupříkladu uvedlo, že pociťuje tlak spojený s každodenním nošením rozličného oblečení. 47 procent z nich byly ženy.

V průměru jeden ze šesti dotázaných pak dokonce uvádí, že si na sebe oblečení znovu nevezme, pokud ho zahlédne na sociálních sítích, což může být dané pocitem studu, pokud by byl člověk přistižen na Instagramu či Facebooku se stejným oděvem ve dvou následujících dnech.

Sociální sítě tak v podstatě tlačí uživatele k tomu, aby neustále obměňovali šatník a jejich život působil dynamičtěji, než jaký skutečně je.

79 % z celkového počtu 1000 účastníků výzkumu přiznalo, že je ovlivňováno nějakou ze sociálních platforem jako Facebook, YouTube či Instagram.

Právě populární sdíleč fotek Instagram pak ovlivňuje až 55 procent dotázaných, přičemž dále následují Facebook (40 %), YouTube (37 %), Snapchat (35 %) a Twitter (14 %).





30 % sleduje módní youtubery

30 % dotázaných rovněž uvedlo, že pravidelně sleduje tzv. Hauly, ve kterých primárně youtubeři odhalují novou výbavu svého šatníku. Mnohé z těchto haulů jsou přitom dotované velkými oděvními společnostmi a ne vždy jsou označovány jako reklamní sdělení, což začíná vadit čím dál většímu počtu lidí.

Ustaraní jsou hlavně rodiče, neboť tužba kupovat nové oblečení a jiné předměty žene mladistvé často do nerozumného nakládání s finančními prostředky, což mnohdy vede ke zbytečnému zadlužení.

Děsivé jsou především údaje týkající se tzv. Černého pátku, kdy obchody na počest světové krize v roce 1929 zlevňují řadu produktů na absurdně nízké částky. 48 procent dotázaných uvedlo, že během Černého pátku koupí něco, co vůbec nepotřebují. 43 % pak uvedlo, že cítí tlak koupit si něco, co si nemohou vůbec dovolit. 48 procent lidí pak navíc uvádí, že věci zakoupené v rámci slevové akce ani nikdy nepoužije.

Na základě tohoto průzkumu společnost Hubbhasave zahájila kampaň s hashtagem #BrightFriday, která se snaží vysvětlit lidem, že by měli používat věci ze svého šatníku a nikoli zbytečně nakupovat nové oblečení.