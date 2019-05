Špínou ucpaný odpad vám může způsobit zdravotní problémy

Může dojít k množení zdraví škodlivých bakterií

Nově provedený výzkum provedený vědci z Univerzity ve východní Anglii ukazuje, že směsice vlasů, mýdla a vody, která po každé koupeli odtéká odpadem, nezpůsobuje pouze ucpání, ale může rovněž podporovat růst nebezpečných mikrobiálních biofilmů na všech vašich trubkách.



Tyto biofilmy (tenké vrstvy mikroorganismů) mohou vytvořit útulný domov pro bakterie, které se s postupem času mohou vyvinout v nebezpečné patogeny, které se poté mohou rozšířit po celém bytě a způsobit vám různé nemoci.

„Uvnitř sprchových a vanových výpustí se nachází teplé a vlhké prostředí plné odpadu jako vlasy či kožní vločky, které je příznivé pro mikrobiální život,“ stojí ve studii.

V kuchyni by tak mohlo dojít ke kontaminaci jídla. Pokud ho totiž připravujete ve stejné místnosti, kde se nachází také ucpaná výpusť, mohly by se na něj bakterie vzduchem přenést. V koupelně by se vám bakterie zase mohly dostat do dýchacích cest či na kůži.

„Umyvadlové a vanové odpady a výpustě v prostředí nemocnic i domovů jsou nádržemi pro mikroby, z nichž jsou mnohé příležitostnými patogeny, a představují tak hrozbu pro pacienty a majitelé domů hrozbu. Výpustě a odpady v prostředí nemocnic i domovů tedy představují riziko potenciálních zdravotních důsledků a mohou podporovat šíření nemocí“ uvádí studie.

Zadavatelem výzkumu byla firma Buster, která vyrábí přípravky pro zprůchodnění odpadů, takže jejím přirozeným řešením je používat tento produkt. To je samozřejmě jedna z možností. Pokud máte ucpaný odpad, je intenzivní antibakteriální přípravek pro odblokování, který změť látek rozpustí a zároveň ještě odstraní biofilmy, určitě účinnou zbraní.

Klíčem je však prevence

Pořiďte si do vašich výpustí sítko, které zachytává vlasy a další odpudivé kusy odpadu, než se dostanou do potrubí. Tyto usazeniny poté po každém použití vysypte do odpadkového koše, aby v sítku neshnily. Je to velmi jednoduché.

Mezi látky, které v odpadech nejčastěji zůstávají, patří vlasy, srst, sulfáty (které se nachází především v šamponech a sprchových gelech), zubní pasta, silikon v kondicionéru, koupelový olej a fyzické nečistoty.

Ve všech případech se jedná o látky, které využíváme dennodenně, takže se skutečně vyplatí držet je od vašeho potrubí dál.