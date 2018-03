Stephen Hawking se obává, že umělá inteligence nahradí lidstvo

V rozhovoru pro americký časopis WIRED Hawking uvedl, že věří, že umělá inteligence (UI) jednoho dne dosáhne úrovně, kdy se již bude v zásadě jednat o „novou formu života, která překoná lidstvo“.

„Bojím se, že umělá inteligence může úplně nahradit lidstvo. Pokud lidé vytváří počítačové viry, někdo vytvoří také UI, která se bude sama zlepšovat a replikovat. Bude se jednat o novou formu života, která překoná lidstvo,“ zněla Hawkingova slova.

Britský fyzik, který letos oslavil své 75. narozeniny, mluvil také o svém přesvědčení, že potřebujeme vstoupit do nového kosmického věku, abychom navnadili více mladých lidí k zájmu o vědu. Pokud totiž tohoto zvýšení zájmu nedosáhneme, hrozí nám dle jeho slov „závažné důsledky“.

Podle Hawkinga by také vědecká komunita měla urgentně pracovat na novém vesmírném programu „s vizí postupného kolonizování vhodných planet pro osídlení lidmi“. „Domnívám se, že jsme se dostali do bodu, odkud již není návratu. Naše planeta se pro nás stává příliš malou, celosvětová populace roste znepokojujícím tempem a hrozí nám nebezpečí sebezničení,“ uvádí vědec.

Již loni Hawking uvedl, že věří, že UI společnost buď zničí, nebo přetvoří. Ve svém projevu při příležitosti oficiálního otevření centra umělé inteligence Cambridgeské univerzity řekl: „Domnívám se, že mezi tím, co může dokázat biologický mozek a tím, co může dokázat počítač, není žádný hluboký rozdíl. Proto se počítače mohou lidské inteligenci teoreticky vyrovnat a také ji překonat.“

„Umělá inteligence se nyní rapidně rozvíjí. Nedávné milníky jako samořízené automobily či počítač, který vítězí ve hře Go, jsou předzvěsti toho, co ještě přijde. Do těchto technologií také proudí enormní výše investic. Úspěchy, kterých jsme dosud byli svědky, se oproti těm, které nám přinesou následující desetiletí, budou zdát nepatrné.“

„Potenciální výhody vytvoření inteligence jsou obrovské. Nemůžeme předpovědět, čeho můžeme dosáhnout, když bude naše vlastní mysl posílena umělou inteligencí. Pomocí nástrojů této nové technologické revoluce budeme snad schopni odčinit některé škody, kterých se na přírodním světě dopustila revoluce poslední, tedy industrializace.“

„A zajisté se budeme také snažit o konečné vymýcení nemocí a chudoby. Změní se každý aspekt našeho života.“

Na závěr Hawking dodal: „Abych to zkrátil, úspěšné vytvoření UI může být největší událostí v historii naší civilizace. Může však být zároveň také poslední, pokud se nenaučíme předejít rizikům. Společně s výhodami přinese UI také hrozby jako například mocné autonomní zbraně či nové způsoby, kterými hrstka lidí může utlačovat davy.“