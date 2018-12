Tito dlouhověcí žraloci jsou starší než Spojené státy americké a stále žijí

Překvapivé výsledky výzkumu

Experti dále zjistili, že tito žraloci rostou rychlostí jen asi jeden centimetr za rok a pohlavní dospělosti dosahují zhruba až ve věku 150 let. Nečekané výsledky celého výzkumu byly publikovány v odborném časopise Science.

V čele výzkumného týmu stál mořský biolog z kodaňské univerzity Julius Nielsen. „Věděli jsme, že se pouštíme do výzkumu neobvyklého zvířecího druhu, ale přesto jsme všichni byli velmi překvapeni, když jsme zjistili, jak jsou tito žraloci staří,“ řekl Nielsen.

Dosud byla za rekordmana mezi obratlovci považovaná velryba grónská s odhadovaným stářím 211 let (psali jsme zde).

Pokud bychom ale do soutěže o nejstaršího živočicha zařadili i bezobratlé, tak by držitelem titulu zůstala škeble zvaná Ming se stářím 507 let.

Pomalí plavci

Grónští žraloci jsou obrovská zvířata, která dosahují délky až 5 metrů. Většina z nich se pomalu pohybuje v chladných hloubkách severního Atlantiku.





Pozvolné životní tempo i pomalý růst žraloků již dříve vedly vědce k domněnkám, že se pravděpodobně dožívají vysokého věku. Dosud ale bylo přesnější stanovení jejich skutečného stáří velmi obtížné.

U některých ryb vědci využívají ušní kost otoliths, která má na řezu patrné soustředné kruhy, ze kterých lze věk odhadnout podobně jako u letokruhů stromů. „Žralok grónský je ale velice měkký žralok. Nemá žádné tvrdé kosti, na kterých by byly patrné růstové vrstvy. Proto bylo doposud těžké stanovit jeho stáří,“ vysvětlil Nielsen pro BBC.

Jeho vědecký tým však objevil velice chytrou metodu pro přesné zjištění žraločího věku. „Oční čočky žraloka grónského obsahují speciální látku, jejíž součástí jsou proteiny, které jsou metabolicky stálé,“ řekl Nielsen. „To znamená, že poté, co se tyto proteiny v těle vytvoří, již se neobnovují. Pokud tedy získáme tuto tkáň, která vznikla, když byl žralok ještě mládě, můžeme ji podrobit radiokarbonové dataci.“

Vědci takto prozkoumali 28 uhynulých žraloků a zjistili, že největší z nich – pětimetrová samice – se dožil extrémně dlouhého věku.

Radiokarbonová metoda ale není úplně přesná, takže samice mohla být jen 272 let „mladá“ nebo naopak až 512 let stará. Skutečný věk bude zřejmě asi někde uprostřed – tedy přibližně 400 let. To znamená, že se narodila v 17. století.





„I pokud bychom se drželi dolní hranice 272 let, tak se stále jedná o nejdéle žijícího obratlovce,“ řekl Nielsen. Naopak, kdyby její věk opravdu přesáhl 500 let, tak by zřejmě překonala i výše zmíněnou škebli Ming.

Výzkum pomůže při ochraně žraloků

Podle výzkumu žraloci dosahují pohlavní dospělosti, když dorostou do délky asi 4 metrů. S ohledem na jejich stáří to znamená přibližně věk 150 let.

Vědci tvrdí, že tyto cenné objevy budou využity při budoucí ochraně a péči o tyto živočichy. Během druhé světové války totiž populace žraloků grónských dramaticky klesla, protože jejich játra byla používána k výrobě motorového oleje. Později byla naštěstí objevena syntetická náhražka.

Důsledky tohoto kritického propadu se ale kvůli pomalému dospívání žraloků projevují až v delším časovém horizontu.