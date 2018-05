Trinity Site: Místo, kde poprvé v historii vybuchla atomová bomba

Toto místo zvané Trinity Site, které leží v areálu raketové střelnice White Sands Missile Range (WSMR) zhruba 110 km od města Alamogordo, není za běžných okolností přístupné civilistům. Nicméně 7. října se mohli návštěvníci v rámci dne otevřených dveří, který se koná jednou za dva roky, na vlastní oči podívat, co po sobě bomba zanechala.

Tento den otevřených dveří je jedinou příležitostí, kdy se veřejnost může dostat do areálu raketové střelnice, kterou americká armáda jinak využívá pro testování nových zbraní. Návštěvníci mohou zhlédnout například epicentrum, kde plutoniová bomba před více než 70 lety vybouchla v rámci Projektu Manhattan, nebo navštívit McDonald Ranch House, kde bylo plutoniové jaderné zařízení sestaveno.





Dnes v místě epicentra stojí monolit a pozůstatky zhruba 30metrové věže, kterou vojenský personál během výbuchu využíval.





„Věž se během exploze z velké části odpařila. Většina okolní krajiny se od výbuchu již více méně vrátila do stavu, ve kterém by byla za přirozených okolností. Kolem epicentra nerostou žádné křoviny, ale to je kvůli tomu, že je pravidelně sekáme. Kdybychom je nesekali, vypadala by tato oblast stejně jako zbytek krajiny,“ říká Drew Hamilton z White Sands Missile Range, který je specialistou na informace veřejného sektoru.





Návštěvníci mohou rovněž narazit na kusy trinititu, látky, která vznikla jako vedlejší produkt exploze a je známá pro svou skleněnou texturu a tmavě zelenou barvu. Nicméně protože se jedná o národní památník, není návštěvníkům povoleno cokoli z místa odnášet.





Přestože byla oblast Trinity Site od výbuchu bomby vyčištěna, nadměrná hladina radiace zde přetrvává. Situaci ohledně radiace Hamilton přiblížil následovně:

„Radiace je všude, jedná se o přirozeně se vyskytující jev. Nicméně v Trinity Site je o něco vyšší než na okolním území. Během návštěvy trvající jednu hodinu budete vystaveni radiaci o přibližně půl miliremu. Naproti tomu během letu komerčním dopravním letadlem z New Yorku do Los Angeles budete vystaveni 2 miliremům. Z návštěvy Trinity Site dostanete stejnou dávku, jakou byste dostali po snězení osmi banánů, které jsou díky obsahu draslíku přirozeně radioaktivní.“