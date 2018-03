Učení se sklenkou alkoholu? Podle vědců pití opravdu zlepšuje paměť

Čím víc vypili, tím více si zapamatovali slov

Tým vědců z Univerzity v britském Exeteru zjistil, že lidé, kteří se po studiu napili alkoholu, dosahovali lepších výsledků při zapamatování si předtím získaných informací.

Průzkumu se účastnilo 88 lidí ve věku od 18 do 53 let. Z toho bylo 31 mužů a 57 žen. Dostali za úkol zapamatovat si určitá slova.

Poté byli dobrovolníci rozděleni do dvou skupin. První skupina mohla vypít alkoholu, kolik chtěla, a ta druhá měla naopak pití zakázáno.

Když je následující den vědci vyzkoušeli, zjistili, že lidé z první skupiny, kteří v průměru vypili čtyři jednotky alkoholu, si v paměti uchovali více naučených slov.

Profesorka Celia Morganová z vědeckého týmu k tomu uvedla: „Náš průzkum nejen prokázal, že osoby, které pily alkohol, měly lepší výsledky při zapamatování slov, ale dokonce tento účinek ještě zesílil u těch, kteří vypili více alkoholu.“

Tento objev nevyvažuje negativní dopady nadměrného pití

„Důvodům tohoto účinku úplně nerozumíme, ale hlavní příčinou může být, že alkohol brání naučení nových informací, a proto má náš mozek více volných kapacit pro uložení nedávno získaných informací do dlouhodobé paměti,“ vysvětlila Morganová a doplnila: „Tato teorie se opírá o to, že hipokampus – část mozku, která je důležitá pro naši paměť – se přepne do módu uložení vzpomínek a přemístí je z krátkodobé do dlouhodobé paměti.“

Tato nová zjištění potvrzují dřívější studie, které prokázaly podobnou souvislost mezi umírněným pitím a zlepšenou pamětí. Dosavadní pokusy však byly prováděny pouze v laboratorních podmínkách.

Vědci současně varovali, že nově zjištěný mírně pozitivní účinek konzumace alkoholu rozhodně nevyvažuje značně negativní vliv nadměrného požívání alkoholu na duševní a fyzické zdraví.