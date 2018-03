Válečné hrdinky v pozadí: Jak americké kryptoložky pomohly vyhrát 2. světovou válku?

Nacistické Německo se již vzdalo spojeneckým silám a kritická situace Japonska napovídala, že tato krvavá kapitola naší historie by mohla již brzy dojít ke svému konci. A když výzvědná služba americké armády zachytila japonskou zprávu neutrálnímu Švýcarsku, ve které země vycházejícího slunce souhlasila s bezpodmínečnou kapitulací, byla jejím dekódováním pověřena Virginia D. Aderholtová.

Aderholtová byla šéfkou armádních jazykových oddělení a byla rovněž expertkou na šifrování, které Japonci používali při vysílání svých zpráv. Zatímco pracovala na rozluštění šifry, shromáždily se kolem ní všechny možné týmy. Poté, co Švýcarsko potvrdilo japonský záměr, byla zpráva obratem předána do rukou prezidenta Harryho S. Trumana, který pak v letní podvečer 14. srpna 1945 vydal tolik očekávané prohlášení – druhá světová válka byla konečně u svého konce.

Davy lidí vyrazily do ulic, kde slavily, tančily, plakaly a házely konfety. Mnoha mužům a ženám, kteří pomohli příchod konce války urychlit, byla od té doby vzdána čest v různých knihách, filmech či dokumentech. Aderholtová však patří do skupiny lidí, kteří i přes své válečné úspěchy zůstali do značné míry bez povšimnutí.

Byla jen jednou z více než 10 000 amerických kryptoložek, které pracovaly v zákulisí druhé světové války a musely držet krok s intenzitou a tempem válečné komunikace a zachycování zpráv, které k nim chodily jako na běžícím páse. Tyto ženy neustále prolamovaly stále se měnící a čím dál složitější šifrovací systémy, které státy Fašistické osy využívaly k utajení svých zpráv, čímž americké armádě a námořnictvu poskytovaly životně důležité informace, které jim umožnily nejen udržet své jednotky mimo nebezpečí, ale v konečném důsledku také vzejít z války jako vítězná země.

Informace, které tyto ženy získávaly, umožnily spojeneckým jednotkám potápět nepřátelské zásobovací lodě, sestřelit letadlo japonského admirála Isoroka Jamamota, který byl strůjcem útoku na Pearl Harbor, a přispěly dokonce také k organizaci invaze do Normandie. V pozdějších letech války pak výzvědná komunita zásobovala armádu takovým množstvím informací o poloze nepřátelských lodí, že je američtí vojáci ani nestíhali zpracovávat.

„Nábor těchto Američanek a skutečnost, že tyto ženy stály za některými z nejvýznamnějších dešifrovacích triumfů celé války, bylo jedním z nejlépe střežených tajemství tohoto konfliktu,“ píše Liza Mundyová ve své nové knize s názvem Code Girls, která odvážným ženám, které pracovaly ve válečné výzvědné komunitě, konečně vzdává hold.

Některé z těchto žen se poté dostaly také na vysoce postavené pozice, kdy svou hodností v armádě dokonce mnohdy převýšily své manžely. Přesto do dnešního dne řada rodin a přátel těchto žen neví, jak zásadní roli v ochraně amerických životů hrály.