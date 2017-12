VÁNOČNÍ TIPY: 10 herních tipů pro všechny pařany

Nintendo Switch

Smáli se mu, očekávali propadák a dnes sklání hlavy a předhání se s omluvami. Kdo? Miliony hráčů po celém světě, kterým nová konzole od Nintenda jasně ukázala, že technické specifikace konzolí nehrají roli, pokud dokážete tvořit zábavné herní mechaniky a příběhy, které hráče zkrátka baví. Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario + Rabbids Kingdom Battle jsou jako exkluzivní hry pouhou špičkou ledovce. Na Switchi se skvěle hraje i nový Doom, nostalgická Sonic Mania či detektivka L.A.Noire.





Horizon Zero Dawn: Complete Edition

Zelda je na vás moc dětská a vizuálně roztomilá? Hledáte něco temnějšího, co vás zabaví na celou zimu? Impozantní sandbox Horizon Zero Dawn v kompletním balením s DLC rozšířením je přesně pro vás. Kupodivu dobře napsaný a emocionálně vypjatý příběh se mísí s uhrančivým vizuálním zpracováním a perfektním soubojovým systémem. Tenhle svět je radost brázdit.





Mashinky

Milovali jste Transport Tycoon? Tak to vás Mashinky Jana Železného vrhnou přímo do nebeských výšin strategické zábavy. Budete stavět vlastní impérium, které se často opírá o nostalgickou podobu mašinek, s kterými jsme si hráli v dětství. A jasně a funkčně nastavená pravidla nikdy nespustí pozornost z tepovky čiré zábavy. Skládání kolejišť dlouho nebylo zábavnější.





Mario + Rabbids Kingdom Battle

Ultimátní tahová strategie pro velké i menší milovníky Maria a Rabbidů. Ubisoftu se projednou podařilo na základě nintendovské licence vytvořit vyvážený a po všech stránkách dotažený herní zážitek, který před hráče neustále předkládá výzvy, nutí ho objevovat virtuální svět a vylepšovat nejen zbraně a postavy, ale rovněž svou taktiku, která často vyžaduje míchání roztodivných postaviček. A kdo není v žánru nejzdatnější, vždy může sáhnout po odlehčenější verzi. Perfektní.





Legend of Zelda: Breath of the Wild

Je vůbec potřeba něco dodávat? Svatý grál nejnovější konzole od Nintenda, který redefinuje sérii o chrabrém Linkovi, ačkoli udržuje oblíbené herní mechaniky série. Breath of the Wild je impozantním herním pískovištěm, které i bez DLC doplňků zabere průměrnému hráči daleko přes sto hodin herního času. A ani jednou nehrozí nuda. Tohle dobrodružství je vymakané do posledního úderu Master Swordu.





Super Mario Odyssey

Mario je zpátky a je otázkou, zda byl někdy zábavnější. Poprvé se vydává do otevřeného světa, přičemž stejně jako Breath of the Wild přichází se stovkami nových nápadů, které vyvažují místy brilantní nostalgický „feeling“. Propracované ovládání, perfektní kooperace ve dvou hráčích a opět desítky, ne-li stovky hodin rozverné zábavy pro všechny generace.





Assassin's Creed Origins

Po letech přešlapování a herních kiksů (koukáme na tebe, Unity!) se Ubisoft konečně pochlapil a vnesl do série o zabijácích brojících proti templářům potřebný svěží vítr. Překopaný soubojový systém je fantastický, úkoly jsou dostatečně pestré, abyste nepropadli pocitu rutiny a egyptské reálie dostatečně nové a detailní, aby vás donutily zkoumat každé zákoutí.





Fifa 2018

Patříte mezi současnou ligovou sezónou zmožené fanoušky Sparty? Pak je pro vás nová Fifa 2018 ideálním způsobem, jak proniknou do alternativní reality a ukázat, že na letenském stadionu nehrají žádná ořezávátka. Absence italských nekopů bez taktiky zaručena a stejně tak i nekonečná fotbalová zábava pro ty, kteří klubu z matičky Prahy nefandí. Fifa 2018 je totiž určena pro všechny fotbalové fanoušky. A to ať už holdují online zápasům, kariérním módům, anebo si jen čas od času chtějí zakopat s partou kamarádů.





PlayStation VR

Toužíte po virtuální realitě, ale máte hluboko do kapsi, takže pro vás varianty jako HTC Vive či Oculus Rift nepřipadají v úvahu? Sáhněte po VR setu od Sony, který za podstatně nižší cenu a s menšími nároky na výchozí vybavení zabaví vašeho domácího hráče na řadu hodin. Pokud mu navíc pořídíte poslední díl série Resident Evil, můžete mít jistotu, že se k vám brzy přijde ze strachu přitulit.





Sony PS4 bezdrátová sluchátka

Máte doma herního závisláka, který vás ve tři ráno vzbudí střelbou z nejnovějšího Call of Duty? Pořiďte mu sluchátka, která vám poskytnou klid na spánek a jemu ideální prostředí pro hraní herních hitů. Specializovaná sluchátka určená přímo pro PlayStation 4 dokonale přimknou k uším, bez problémů se spojí s herním systémem a jejich obsluhu zvládne i malé dítě.