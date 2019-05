Vědci potvrdili, že 2000 let staré olověné desky s první známou zmínkou o Ježíšovi jsou pravé

Kovové „stránky“, jejichž spojení připomíná kroužkovou vazbu a odkazují na Krista a jeho učedníky, byly v roce 2008 nalezeny beduínem v Jordánsku, ale jejich objevení bylo oficiálně oznámeno až v roce 2011.



Olovo bylo analyzováno, symboly a slova přeloženy a experti dnes již s jistotou tvrdí, že desky pochází z doby Ježíšova života. To, co obsahují, by mohlo být poučné jak pro křesťany, tak pro židy a muslimy.

Desky naznačují, že Kristus nezačal své vlastní náboženství, ale obnovil tisíc let starou tradici z časů krále Davida a Bůh, kterého uctíval, byl muž i žena.





Tyto „kovové knihy“ mohou být označovány také jako kodexy, což je druh svázaných rukopisů odlišný od svitků. Nachází se mezi nimi i obraz samotného Ježíše.

Hlavní myšlenkou nalezených kodexů je, že Kristus chtěl vést bohoslužby v Šalamounově chrámu, kde měl být spatřen obličej samého Boha. A z tohoto poté také vzešel příběh o lichvářích, který se nachází v Bibli.

Jedna z knih připomíná Zjevení Janovo, protože obsahuje sedm pečetí.





Autoři výzkumu David a Jennifer Elkingtonovi se již od roku 2009 snaží, aby tyto kodexy byly oficiálně uznány a chráněny, ale evangeličtí křesťané podle nich chtějí, aby byly označeny jako padělky.

Artefakty byly nalezeny v odlehlé části Jordánska, o které je známo, že byla místem úniku křesťanských uprchlíků po pádu Jeruzaléma v roce 70 n. l.





54letý David Elkington se nyní snaží zabránit tomu, aby kodexy byly prodány na černém trhu. V roce 2011 oznámil Elkington jejich objevení ve zprávách BBC a světová média se tím začala zabývat. Řada učenců prohlásila, že kodexy jsou padělky, nicméně většina z nich je nikdy neviděla.

Nyní byly ale pod vedením profesorů Rogerea Webba a Chrise Jeynesema na Univerzitě v Surrey provedeny testy, které prokazují, že desky jsou srovnatelné se vzorkem olova pocházejícího z antického Říma. Testována byla řada faktorů, jako radioaktivita, koroze a oxidace.





Starověká kniha byla nalezena v roce 2008 v jeskyni v Jordánsku beduínem.

Experti tvrdí, že tyto testy poskytují velmi silný důkaz, že desky jsou opravdu staré až 2000 let. Ačkoli na Krista odkazují také texty mimo evangelia, například texty římského spisovatele Tacita, tyto desky (pokud jsou pravé) by byly oficiálně nejstarším a jediným hebrejsko-křesťanským existujícím dokumentem – a jazykové i metalurgické analýzy naznačují, že opravdu jsou.

Textová analýza kodexů provedená učenci potvrdila, že jsou napsány paleo-hebrejským jazykem. Kodexy jsou pokryty osmicípými hvězdami, které symbolizují příchod mesiáše a zmiňují jméno Ježíš. Obsahují ale také jména apoštolů Jakuba, Petra a Jana.