Cassini je na konci své 13leté mise

Na snímcích je vidět i Měsíc, který se zrovna nachází na levé straně naší planety. Obě vesmírná tělesa se nacházela mezi prstenci Saturnu, které jsou tvořeny ledovými částicemi a kameny o velikosti až 1 metr. Americká kosmická agentura zveřejnila nejnovější snímky v době, kdy se sonda Cassini blíží ke konci svého poslání.

Na Twitteru Sondy Cassini bylo k fotografii připsáno: „Vidíte tu tečku mezi Saturnovými prstenci? Tak to jsme my. My všichni, jak nás Casini naposledy viděla ze vzdálenosti miliardy mil.“

Sonda byla na oběžnou dráhu Saturnu vyslána v roce 2004, po 13 letech se díky ní podařilo získat pozoruhodné informace o prstencové planetě i jejích ledových měsících. Sondě však dochází palivo a proto bude její mise zanedlouho ukončena. Dne 26. dubna započne její poslední mise v podobě 22 ponorů do mezery mezi Saturnem a jeho prstenci.

Měsíc a Země jakožto malé světelné body v rozsáhlém Vesmíru.

Mise bude ukončena dne 15. září letošního roku

K „sebevraždě“ sondy dojde dne 15. září tím, že se přístroj ponoří do atmosféry Saturnu. Ještě před svým zničením pošle na Zemi poslední unikátní várku dat.





Sonda Cassini

Doktor Jonathan Lunine, ředitel Cornellova centra pro astrofyziku a planetární vědu v New Yorku, který se na misi sondy Cassini podílel, uvedl: „Cassini se stal zásadním objevitelským strojem, který odkrývá mnohá překvapení všude tam, kam se v blízkosti Saturnu dostane.“

„Bude smutné vidět, až jeho poslání skončí. Jsem však mimořádně vděčný za to, že jsem mohl být součástí této úžasné odysey, která započala už v 80. letech. Cassini nastavil velice vysokou laťku pro další mise,“ uvedl Lunine.