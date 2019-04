VIDEO: Dojemný okamžik, kdy umírající šimpanzí samice věnovala srdečný pozdrav starému příteli

Šimpanzí samice věnovala příteli úsměv i pohlazení

Mama reagovala naprosto nadšeně, když se u ní objevil její starý přítel. Jakmile si uvědomila, kdo ji přišel navštívit, začala se usmívat od ucha k uchu. Ke svému starému známému natáhla ruku a profesora něžně pozdravila.

Chvíli jí trvalo, než si uvědomila, s kým má tu čest a tak setrvávala ve svém netečném polehávání. Ležíc na seně a oslabená odmítala jídlo i vodu a až do profesorova příchodu nebylo nic, co by ji potěšilo.





Profesor byl spoluzakladatelem šimpanzí kolonie, v níž Mama dříve žila

S Van Hoofem Mamu pojilo dlouholeté přátelství a jeho příchod probral umírající šimpanzí samici z letargie. Van Hoof byl spoluzakladatelem šimpanzí kolonie v Arnhemské zoologické zahradě, v níž Mama dříve žila.

Video bylo natočeno v dubnu roku 2016, nyní se díky svému dojemnému obsahu stalo hitem sociálních sítí. Mama zemřela jen týden poté, co svému starému příteli věnovala srdečné rozloučení.