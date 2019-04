Video: Úžasný moment setkání šimpanzů s jejich zachránkyní po více než 20 letech

Ošetřovatelka byla ze setkání velice dojata

Linda Koebnerová, která založila šimpanzí útočiště v americké Louisianě s názvem Chimp Haven, strávila čtyři roky tím, že se snažila šimpanze naučit, jak žít přirozeně poté, co byli zachráněni z výzkumné laboratoře pro výzkum žloutenky.

Lindě bylo v té době 23 let a byla čerstvou absolventkou. Po dvou desetiletích odloučení se se svými šimpanzi opět setkala. Tato emotivní chvíle byla natočena jako součást dokumentu The Wisdom of the Wild.





„Je to už tak dlouho. Vypadáš skvěle,“ řekla Linda poté, co se poprvé po letech setkala s jednou ze svých svěřenkyň. Na záběrech je zachyceno, jak Koebnerová pluje loďkou přes jezero k výběhu šimpanzů a volá je k sobě. „Pamatujete si mě?,“ ptá se. Šimpanzice jménem Swing ihned natahuje k Lindě ruku a na obličeji se jí rozzáří široký úsměv. Na svou zachránkyni očividně nezapomněla.





Další šimpanzí dáma jménem Doll se krátce na to přiblíží a stejně jako Swing svou ošetřovatelku pozná. Linda se najednou se slzami v očích ocitá v láskyplném objetí svých milovaných svěřenců, kterým před lety věnovala spoustu svého času, aby jim pomohla zapomenout na frustrující život v zajetí laboratoře.





„Šimpanzi nám poskytují tolik znalostí o nás samých, o společenském životě, o našem jednání, protože jsou nám tolik podobní,“ uvedla Linda, která se profesně věnuje výzkumu zvířecího chování.

Šimpanzi se díky podobnosti s lidmi využívají k testování vakcín a léčiv

„Tito šimpanzi mě naučili odolnosti. Všichni z nich prošli obrovskými útrapami, a přesto jsou ochotni odpustit a znovu začít naplno žít,“ uvedla odbornice. Koebnerová také řekla, že bylo opravdu těžké naučit šimpanze žít mimo zdi laboratoře.





Linda s jedním ze svých šimpanzů v době, kdy jej učila normálnímu životu mimo laboratoř.

„Byli vyděšení, když poprvé vstoupli na trávu. Po celá léta neznali nic jiného, než tvrdé tyče klecí a proto se báli i slunce, či větru. Choulili se ve dveřích přepravních beden a nechtěli ven,“ popisuje Linda první chvilky šimpanzů na svobodě.





První krůčky mimo laboratoř

Šimpanzi, kteří mají 98,8 % lidské DNA, byli používáni pro testování léčiv a vakcín. Experimenty na těchto zvířatech byly ve Spojených státech amerických zastaveny teprve minulý rok, kdy byli šimpanzi označeni za ohrožený druh. Koebnerová založila útočiště Chimp Haven v roce 1995, jakožto místo pro rehabilitaci laboratorních šimpanzů, kteří již nebyli pro testování potřební.