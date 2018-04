Virtuální realita 8x jinak: Od léčby traumatu až po cestu do vesmíru

Zde je 8 nových využití této technologie, o kterých v budoucnu zcela jistě uslyšíte:

1. Hry

Herní nadšenci mezi sebou budou moci brzy svádět bitvy v roli komiksových postav vydavatelství Marvel jako Hulk či Rocket Racoon ve hře s názvem „Marvel Powers United VR“, která vyjde v roce 2018. Již nyní však můžete prozkoumávat oblohu nad Paříží coby neohrožený orel ve hře „Eagle Flight“ nebo zažehnat zombie apokalypsu na divokém západě ve hře „Arizona Sunshine“.





2. Lékařství

Chirurgové využívají technologii virtuální reality k simulaci operací a tréninku ošetřování traumatizovaných obětí. Záchranáři zase nacvičují řešení nebezpečných situací. Pacienti s popáleninami pak na VR spoléhají jakožto na rozptýlení od bolestivé léčby. A firma Vivid Vision virtuální realitu dokonce využívá k léčbě amblyopie a dalších zrakových vad.





3. Psychoterapie – konfrontace strachu

VR je novým nástrojem expoziční terapie, v rámci níž jsou pacienti vystaveni traumatickým situacím, aby se je následně pokusili zmírnit. Vojáci trpící posttraumatickou stresovou poruchou za pomocí programu virtuální reality s názvem „Bravemind“ (statečná mysl) navštěvují virtuální válečné zóny. Pacienti se strachem z výšek zase jezdí virtuálním výtahem, a pokud vás děsí mluvení na veřejnosti, můžete si svůj projev nanečisto přednést před virtuálním publikem.





4. Cestování

Simulátor „Everest VR“ vychází z databáze 300 000 snímků a vezme vás od základního tábora až k vrcholu. Poté, co dosáhnete nejvyššího bodu, můžete se kochat božským výhledem na střechu světa. S aplikací „Teleport“ od firmy Digital Domain zase můžete navštívit takřka celý svět od afrického safari až po benátský Canal Grande.





5. Vzdělávání

V aplikacích od firmy zSpace mohou studenti prozkoumávat interaktivní periodickou tabulku prvků nebo třeba pitvat virtuální žábu.





6. Vesmír – pocit nulové gravitace

Simulace s názvem „Mission:ISS“ vás vezme na palubu Mezinárodní vesmírné stanice, kde můžete obsluhovat nákladní kapsle či si vyjít na vesmírnou procházku. Pro trénink skutečných astronautů využívá NASA simulátor smíšené reality, který kombinuje virtuální realitu s robotickým jeřábem, který umí napodobit gravitační podmínky Měsíce či Marsu.





7. Dokumentární pořady

Poznejte člověka, který přežil ebolu (“Waves of Grace”), vydejte se do ulic Havany zažít tradiční kubánský tanec (“A History of Cuban Dance”), poznejte jaké to je, když přijdete o zrak (“Notes on Blindness”) nebo zažijte americkou občanskou válku očima sourozenců bojujících na opačných stranách konfliktu (“My Brother’s Keeper”).

8. Aktivismus – vciťte se do kůže druhých

Americký politik Al Gore upozorňuje na závažnost globálního oteplování ve svém filmu „Melting Ice“ (tající led), který vám ukáže oteplující se vody v Grónsku. Krátký film s názvem „iAnimal“ od organizace Animal Equality, která bojuje za práva zvířat, zase poskytuje pohled na svět očima chovného prasete. Britský deník The Guardian, který se staví proti samovazbě, zase nabízí možnost vidět, jak se vězni ve svých celách cítí.