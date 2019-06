Víte, kdo žije ve vaší tváři? Roztoči, kterých se nezbavíte

Na lidské tváři přežívají dva druhy trudníků

Roztoči rodu demodex jsou mikroskopickými tvory s osmi nohami. Tráví celý svůj život na našich tvářích, jedí zde, rozmnožují se i umírají. Před tím, než si začnete drhnout tváře tím nejlepším přípravkem na čištění pleti, měli byste vědět, že těchto roztočů se ani náhodou jen tak nezbavíte. A co je hlavní, tito nájemníci pro nás nepředstavují žádný závažný problém.

Na tváři žijí dva druhy roztočů – trudník tukový (demodex folliculorum) a trudník mazový (demodex brevis) Jedná se o členovce, tedy živočichy, jejichž končetiny mají klouby (do stejné skupiny patří například i hmyz a krabi). Mezi nejbližší příbuzné trudníků patří pavouci a klíšťata.

Trudníci mají osm krátkých tlustých nohou kousek za hlavou, jejich těla jsou válcovitá a protáhlá, připomínající červy. Oba dva druhy žijí na odlišných místech, trudník tukový žije v pórech a vlasových folikulech, trudník mazový žije hlouběji, v mazových žlázách.

Trudík pod mikroskopem / GIF: Javier Marcos

Počet roztočů se u jednotlivých lidí liší

Ve srovnání s jinými částmi těla jsou na obličeji širší póry i četnější mazové žlázy, proto se trudíci rádi zdržují právě zde. V některých případech však byli nalezeni i v genitáliích či na prsou. V roce 2014 se ukázalo, že jsou tito roztoči zejména na našem obličeji skutečně všudypřítomní.

Megan Thoemmesová z univerzity v Raleigh v Severní Karolíně spolu se svými kolegy zjistila, že se roztoči nebo jejich pozůstatky nacházely na obličejích všech testovaných lidí (necelých 300). To naznačuje, že tyto roztoče mají s velmi vysokou pravděpodobností všichni lidé bez výjimky. Někteří jich mají více, někteří méně, podle Thoemmesové je dokonce možné, že jich někteří máme na jedné straně obličeje více než na druhé.

Není známo, co přesně tito roztoči jedí, zda jsou to bakterie, odumřelé buňky, nebo zda se požírají navzájem. Thoemmesová proto nyní pracuje na tom, aby zjistila, jakou stravu roztoči preferují. Co se týče rozmnožování, je známo pouze to, že samičky kladou vajíčka kolem okraje póru, ve kterém žijí. Nejspíš jich však nemají mnoho.

Trudník tukový. Foto: BBC

Trudníci se mohou podílet na vzniku nemoci zvané „růžovka“

Co se týče nepříznivého vlivu na lidskou pokožku, u některých lidí se kvůli trudníkům může vyskytnout tzv. „růžovka.“ Jedná se o nemoc podobnou akné. Projevuje se začervenalými skvrnami ve tváři, či pocity pálení. Lidé, kteří touto nemocí trpí, mají podle Thoemmesové na obličeji více roztočů, než je běžné.

Podle Kevina Kavanagha z Maynoothské univerzity v Irsku však trudníci toto onemocnění přímo nezpůsobují, jsou jen jeho součástí. Nemoc souvisí spíše se změnami kůže vlivem stárnutí a dalších faktorů. „Když roztoči zemřou, vypustí všechen obsah, který za svůj život v těle natrávili. Ten často obsahuje mnoho bakterií a toxinů, které mohou způsobit podráždění obličeje,“ uvedl Kavanagh.

Kožní nemoc zvaná růžovka. Foto: BBC

Roztočů se nelze zbavit, jsou všudypřítomní

Vědci dále zjistili, že se roztoči ve větší míře vyskytují u lidí s oslabeným imunitním systémem, kteří trpí například rakovinou nebo nemocí AIDS. Podle jedné teorie nám však trudníci mohou být i prospěšní. Dokážou totiž vyčistit pokožku od odumřelé kůže, nebo škodlivých kožních bakterií.

I přesto by se jich lidé chtěli zbavit, představa těchto nepěkných tvorů žijících v našem obličeji totiž není zejména ženám úplně příjemná. Pro ty z vás, kteří už plánují, jak s roztoči ve svém obličeji zatočí, ale máme špatnou zprávu - trudníků se nikdy zcela nezbavíte. I když se vám podaří se roztočů zbavit, stejně se na váš obličej dostanou odjinud (třeba od někoho jiného). Jsou všudypřítomní a člověk je pro ně ideálním hostitelem.

A kde se vůbec v lidském obličeji berou? Bylo zjištěno, že cesta těchto roztočů na nového hostitele může vést přes mateřské mléko nebo dokonce už při narození. Trudníky mají i psi, i když se jedná o trochu jiný druh. Může to však dokazovat, že právě od psů se trudníci kdysi dostali k člověku. To podporuje myšlenku, že by psi mohli být lidskými společníky už po dlouhých 20 tisíc let.