Vychytávky, které oceníte na plážích

Jak se zbavit písku z chodidel

Na pláži je téměř nemožné obout jakékoli boty, aniž byste si do nich nenanesli písek. Zatímco si oplachujete jednu nohu, písek se vám nalepí na druhou a tak stále dokolečka. Existuje ale jednoduchý trik, jak zabránit písku, aby se vám lepil na kůži. Použijte obyčejný dětský pudr!

Jak na to? Nasypte si pudr do kousku látky (třeba do látkového kapesníčku) a zavažte. Až budete chtít odejít z pláže, potřete si nohy kapesníčkem. Pudr absorbuje vlhkost z vaší kůže a zrnka písku sama od sebe odpadnou. Nohy zůstanou čisté a hladké.

Konečně se můžete pohodlně obout!





Kam s klíčky od auta?

Pokud jedete na pláž autem, možná se bojíte, abyste je v písku neztratili, nebo aby vám je někdo neukradl, zatímco se budete koupat nebo opalovat.

Klíčky můžete jednoduše skrýt za kolo automobilu. Nejprve na ně přivažte větvičku a spusťte je za kolo tak, jak to vidíte na fotografii.





Jak ochránit cennosti před krádeží

Málokdo nechává rád své drobné cennosti na pláži bez dozoru. Ale co dělat, přece nebudeme celý den ležet na lehátku. Chceme si také zadovádět ve vodě. Jednoduchý trik vaše drobnosti zaručeně ochrání. Stačí jedna dětská plenka.

Jak na to? Mobilní telefon, klíčky nebo třeba peněženku. Všechny tyto cennosti zabalte do dětské plenky. Každého zloděje tím zaručeně odradíte a vaše věci budou v bezpečí!





Jak se zbavit bolesti hlavy z potápění

Potápění patří mezi nejoblíbenější činnost u moře. V důsledku poklesu tlaku může ale dojít k bolestem hlavy. Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak se této bolesti zbavit.

Co dělat? Než se potopíte, ucpěte si noc, zavřete pevně ústa a vydechněte, co nejvíce to jde. Počkejte asi 5 až 10 vteřin. Pak se zhluboka nadechněte a párkrát celé cvičení zopakujte.

Tělo si zvykne na kolísání tlaku a hlava vás při potápění už nerozbolí.





Jak ochránit svůj telefon před vlhkem a pískem?

Abyste svůj telefon ochránili, nepotřebujete utrácet za žádné drahé kryty a vychytávky. Stačí jednoduchý uzavíratelný sáček.





Vyzkoušet můžete i speciální sáčky, ze kterých lze vysát všechen vzduch. Ty pak kolem vašeho telefonu vytvoří dokonale přiléhavý nepromokavý obal. Musíte ovšem počítat s tím, že pokud nevlastníte tlačítkový telefon nebo telefon s rezistentním displayem, v obalu vám fungovat nebude.





Co dělat, když vám zalehnou uši?

Další nepříjemná věc, se kterou se můžeme setkat při potápění, ale i běžném koupání. Uši někdy mohou zalehnout dokonce na několik hodin i dnů. Nejedná se sice o nic zdraví ohrožujícího, ale je to rozhodně nepříjemné.

Abyste se nepříjemného pocitu zbavili, je třeba vyrovnat tlak uvnitř ucha. A existuje opravdu velmi prostý způsob, jak to udělat. Stačí obyčejný gumový balonek.

Jak na to? Ucpěte si nos a foukejte pusou do balonku, co nejvíce to jde. Během foukání uslyšíte slabé lupnutí. To značí, že se tlak obnovil a vaše uši zase normálně fungují. Pokud nemáte k dispozici nic, do čeho byste mohli foukat, zkuste daný proces pouze simulovat.





Jak na pláži dodržovat pitný režim

Na pláži nám brzy každá voda zteplá a přestane chutnat. Ve vedrech je ale důležité dodržovat pitný režim. Než vyrazíte na pláž, naplňte láhev z 1/3 vodou a vložte ji do mrazáku. Na pláž si pak spolu s běžným pitím přiberte i tuto ledovou láhev. Jakmile se budete chtít napít, vlijte pití do láhve s ledem. Pití se tak rychle ochladí a osvěží vás!

Jak uchránit sebe i své věci od písku

Použijte jako lehátko obyčejný dětský bazének. Jeho okraje zamezí písku dostat se ke všem vašim věcem. A vy si můžete klidně ležet na pláži a relaxovat.





Co s horkými sandály?

Zkusili jste si někdy nazout sandály, na které praží celý den slunce? Je to doslova mučení. Předcházejte tomuto problému a obracejte hned při zutí se sandály podrážkou nahoru. Rozpálí se tak pouze podrážka a bota už vaši nohu nepopálí.





Jak zabránit písku lepit se na láhve s vodou

Láhve s vodou bývají logicky vlhké a písek se na ně nalepí raz dva. Je pak jen otázkou času, než se písek dostane i k vodě samotné.

Vykopejte si v písku jamku a do té zahrabejte větší kelímek. Tím vytvoříte ideální držáček na láhev s vodou. Tu pak odkládejte do kelímku, namísto do horkého písku.





Jak ošetřit spálenou kůži?

I když se poctivě chráníme opalovacími krémy, naše kůže může být na citlivých místech po celodenním opalování podrážděná. Dbejte na zdraví své pokožky, především na místech jako je kůže nebo břicho.

Fantastickým pomocníkem při boji proti spáleninám, je zmrazená Aloe Vera. Aloe obsahuje látky, které podporují hojení ran, pomáhá proti otokům a napomáhá zvlhčovat sluncem vysušenou kůži. Není lepšího pomocníka při úpalu.

Jak na to? Pořiďte si přírodní gel Aloe Vera nebo sami vypreparujte dužinu z listů Aloe. Gel nebo dužinu poté nechte zmrazit na kus ledu.

Zmrzlou Aloe si pak jemně potírejte podrážděnou nebo popálenou kůži. Bolest začne rychle ustupovat, svědění zmizí a kůže začne rychleji regenerovat.