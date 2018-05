Záhada izolované vesnice v Karibiku: Dívky se zde v pubertě mění v chlapce, ve 12 letech jim narůstá penis

Odhaduje se, že k tomuto přechodu, který začíná s dovršením 12. roku života, dochází u 1 z 90 dětí narozených ve vesnici Salinas ležící v Dominikánské republice.

Tento jev je tak rozšířený, že již není považován za abnormální a tyto děti jsou označovány jednoduše jako „guevedoces“, což v doslovném překladu znamená „penis ve dvanácti“.

Dětmi s touto poruchou, jejíž odborný název je pseudohermafroditismus, se zabývá také série dokumentů BBC Two s názvem „Countdown to Life - the Extraordinary Making of You“. Tvůrci se v dokumentu setkávají s Johnnym, který se po narození zdál být ženského pohlaví a vyrůstal se jménem Felicita.

Jako dítě neměl penis a byl vychován jako dívka. Nyní ve 24 letech je fyzicky i biologicky mužského pohlaví, což je výsledkem procesu, který začal, když mu bylo 7 let. Johnny řekl: „Pamatuji si, že jsem nosil malé červené šaty. Narodil jsem se doma a ne v nemocnici. Nevěděli, jakého jsem pohlaví.“





„Chodil jsem do školy a nosil jsem sukni. Vždy jsem se nerad oblékal jako dívka. Když mi koupili holčičí hračky, nikdy jsem si s nimi nehrál. Vše, co jsem chtěl, bylo hrát si s ostatními kluky,“ dodal.

Tato vzácná genetická porucha je způsobena absencí enzymu, který zabraňuje tvorbě mužského hormonu s názvem dihydrotestosteron v děloze. Všechny plody v děloze nehledě na to, jestli se jedná o kluka či dívku, mají vnitřní žlázy známé jako gonády a malý výběžek mezi nohama označovaný jako hrbolek.

Kolem 8. týdne věku začnou děti mužského pohlaví, které mají chromozomy Y, produkovat dihydrotestosteron ve velkém množství, což způsobí, že se z hrbolku stane penis. U dětí ženského pohlaví se z hrbolku stane klitoris.

Některé děti mužského pohlaví však postrádají enzym s názvem 5-alfa-reduktáza, který vyvolává hormonální růst. To znamená, že se po jejich narození zdá, že se jedná o děti ženského pohlaví, které nemají varlata, a jejich pohlavní orgán věrně připomíná vagínu.

Poté, když nastoupí puberta, způsobí obrovský testosteronový nárůst, že dětem začnou růst mužské reprodukční orgány. Díky tomuto se jim také prohloubí hlas a vyvine penis.

Zjednodušeně lze říci, že vývoj, který se měl odehrát již v děloze, se u těchto dětí děje přibližně o 12 let později.

Dokumentární série Countdown to Life - the Extraordinary Making of You bude poprvé odvysílána 21. září na televizní stanici BBC Two.