Zuby Megalodona měly superschopnost – zabudovanou zubní pastu

Fluorid nejen ve sklovině, ale i uvnitř zubu

Mohutný a silný Megalodon, dorůstající v dospělosti délky více než dvaceti metrů, podle nové studie nesl na svých dásních zuby, které byly z velké části tvořeny fluoridem, zatímco dnes žijící žraloci už mají fluorid pouze na povrchu svých zubů nebo v zubní sklovině. Nálezy byly nedávno publikovány v časopise RSC Advances.

„Můžeme říct, že měli rovněž k dispozici ‚zabudovanou zubní pastu‘,“ říká jeden z hlavních autorů studie Matthias Epple, profesor na Institutu anorganické chemie, jež spadá pod University of Duisburg-Essen. „Pojem ‚zabudovaná zubní pasta‘ odkazuje na fluoridový obsah zubu,“ dodává s tím, že Megalodon tím pádem nikdy netrpěl zubním kazem.

Bezproblémový chrup byl však rovněž z velké části důsledkem dásní, které byly schopny neustále se „otáčet“ a pravidelně poškozené, nebo vypadnuté zuby ihned nahrazovat novými. Ty Megalodonovi stejně jako dnes žijícím žralokům nikdy nepřestávají dorůstat.

Zub Megalodona byl dlouhý asi 20 centimetrů a tedy zhruba dvakrát delší ve srovnání se zuby dnešních největších žijících žraloků bílých nebo tygřích. Dnes už vyhynulý Megalodon podle vědců terorizoval obyvatele světových oceánů mezi 16 až 2 miliony let.





Srovnání minimální a maximální známé délky dospělého megalodona s největší délkou, jaké dorůstá dnešní žralok bílý; Foto: Discovery

Pro potřeby své studie profesor Epple a jeho spolupracovníci porovnali zuby Megalodna se zuby z pěti dalších vyhynulých druhů žraloků, tří žijících žraloků (velký bílý, tygří a mako), dvou vyhynulých mořských obojživelníků a dvou dinosaurů: Spinosaurus marrocannus (Trnitý ještěr) a Carcharodontosaurus sahariscus (Ještěr se žraločími zuby). Oba tito dinosauři byli svého času velkými masožravci.

Proč žraloci přešli z fluorapatitu na hydroxyapatit, který má v zubech i člověk?

Vědci se zaměřili na chemickou kompozici a mikrostrukturu zubů z těchto zvířat. Ze získaných výsledků zjistili, že dnes vyhynulí žraloci i dinosauři měli fluorid jak na vnější sklovině, tak ve vnitřních dutinách svých zubů. Takto unikátní chemické složení, které se u těchto zvířat objevovalo, má své kořeny u druhů, jež žily před více než 100 miliony let.

Před několika miliony let se u žraloků vyvinuly zuby, které měly fluorapatit (minerál patřící mezi sloučenin fluoru) už pouze na povrchu. Hlavním minerálem zuboviny (dentinu) se stal minerál hydroxyapatit, který tvoří mimo jiné i 96 procent skloviny u lidského zubu.

Proč k této změně u žraloků došlo, zůstává záhadou, ale profesor Epple a jeho tým mají tušení, že fluorapatit byl v prehistorických dobách na zemi mnohem běžnější se vyskytujícím minerálem než dnes. Tuto hypotézu zakládají na faktu, že fluorid už dnes v mořské vodě není příliš zastoupen, takže je pro mořská zvířata velmi těžké tento minerál efektivně získávat. A u žraloků, kteří díky svým specifickým dásním mění zuby každých pár týdnů, či měsíců, by v případě zubů jen z fluoridu mohlo jít o nepřekonatelný problém.





Foto: Wikimedia

Mohla za genetickou změnu nebezpečná kyselina?

Podle dat z University of California v Santa Barbaře „Fluorapatit je odolnější vůči rozkladu než hydroxyapatit.“ Epple navíc dodává, že fluorapatit je jako minerál rovněž o trochu tvrdší než hydroxyapatit. To by mohl být důvod, proč Megalodon i ostatní prehistoričtí tvorové měli tvrdší zuby, než jakýkoliv tvor, který žije dnes.

Profesor Epple ovšem na druhou stranu dodává, že fluorapatit uvolňuje při kontaktu s ovocem a některými dalšími potravinami (například masem), které se vyskytují na souši, silně leptavou kyselinu fluorovodíkovou. Nemyslí si však, že by dinosauři příliš trpěli na zkažené zuby:

„Měli fluorid v zubech po dobu několika milionů let bez nějakých výraznějších problémů. Navíc karnivorní dinosauři, které jsme s mými kolegy studovali, konzumovali ovoce pravděpodobně jen velmi výjimečně, pokud vůbec.“

Strava rovněž pomáhá vysvětlit, proč se například u člověka nevyvinuly neustále dorůstající a měnící se zuby, jako je tomu u žraloků. Důvody vysvětlil Barry Berkovitz z fakulty biomedicínské vědy na londýnské univerzitě King´s College:

„Nepřetržitá výměna zubů je u savců příliš neefektivní, protože jejich zuby koušou společně, aby zpracovaly potravu. Vyvinuly se u nich odlišné strategie, které jim umožňují zvládat fakt, že mají pro život k dispozici pouze dvě sady zubů. I když dnes má člověk ještě další řešení – nechat si třetí sadu zubů udělat u zubaře.“