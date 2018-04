10 herců, kteří odmítli role ve slavných filmech

John Lithgow – Batman

71letého herce měl v hledáčku režisér Tim Burton pro roli vtipného psychopata Jokera. Lithgowovi se však role nezamlouvala a tento týden prohlásil, že se „jednalo o můj nejhorší konkurz. Snažil jsem se Tima přesvědčit, že na roli nejsem ten pravý. A uspěl jsem.“

Roli Jokera nakonec získal Jack Nicholson, který si díky ziskům filmu přišel na podílech z tržeb na krásných 100 milionů dolarů prémií.





Emma Watson – La La Land

Herečka, která se nejvíce proslavila rolí Hermiony v sérii o Harry Potterovi, měla v oscarovém La La Landu vystoupit spolu s hercem Milesem Tellerem. Ji však nakonec nahradila Emma Stone a Tellera Ryan Gosling. Herečka na konto filmu prohlásila: „Je to jedna z těch frustrujících věcí, když jste brzy spojeni s určitým projektem, aby se vzbudila očekávání a přitom není nic stoprocentně odsouhlaseno.“

Emma Watson se místo La La Landu vydala do světa Krásky a zvířete, kde ztvárnila roli Belle.





Mark Wahlberg – Zkrocená hora

Hvězdu série Transformers možná nezaskočí obří roboti, rozhodně ji ale vyvedl z míry scénář k oscarovému filmu o homosexuálních kovbojích režiséra Anga Lee. „Bylo to velmi odvážné a popisné,“ řekl o scénáři. Leemu prý nabídl i další konzultace, ale oddychl si, když na ně už nedošlo.

Roli po Wahlbergovi získal Jake Gyllenhaal.





Sean Connery – Pán prstenů

Ještě než roli čaroděje Gandalfa získal Ian McKellen, měl režisér Peter Jackson odvahu požádat o účast na projektu Seana Conneryho. Ten však roli odmítl s tím, že Pánu prstenů nerozumí. Doslova řekl: „Četl jsem knihu. Četl jsem scénář. Viděl jsem film. A stejně tomu nerozumím.“





Christina Applegate – Pravá blondýnka

Představa jiné herečky než Reese Witherspoon v roli Elle Woodsové se zdá dnes šílená. Přesto produkce filmu původně zvažovala řadu jiných hereček. Jednou z nich byla slavnější Christina Applegate, jíž proslavil sitcom Ženatý se závazky. A právě tato role přihlouplé blonďaté dcery byla důvodem, proč roli nahlouplé budoucí právničky odmítla, když se „nechtěla opakovat.“





John Travolta – Forrest Gump

Život je jako bonboniéra, nikdy nevíte jakou chuť ochutnáte. Forrest Gump například mohl chutnat jako John Travolta, místo nezapomenutelného Toma Hankse. Travolta roli s díky odmítl a místo multioscarového filmu šel točit Pulp Fiction s Quentinem Tarantinem, který získal Oscara jednoho.





Warren Beatty – Kill Bill

Herec a režisér Warren Beatty, který se proslavil rolí Clydea ve snímku Bonnie a Clyde, měl původně hrát roli Billa v dalším Tarantinově snímku Kill Bill. Důvodem k odmítnutí byla délka natáčení v Číně, která herci nevyhovovala. Roli tak po něm převzal David Carradine.





Will Smith – Matrix

„Matrix je složitý koncept na prezentaci,“ řekl Smith v roce 2004 o svém odmítnutí role Nea v kultovním Matrixu. „Viděl jsem Keanův výkon a ač to neříkám často, zvoral bych to. V té době jsem nebyl dost chytrý, abych se do filmu hodil.“

Rodina Smithových se však v Matrixu přesto objevila díky Smithově manželce Jadě, jež se objevila v pokračováních slavné sci-fi.





Julia Roberts – Zamilovaný Shakespeare

Oscarový film, který herečce Gwyneth Paltrow přinesl vysněnou zlatou sošku, měl mít původně také jiné obsazení. O roli dlouho stála Julia Roberts, která však trvala na obsazení Daniela Day-Lewise jako Shakespeara. Lewis však roli odmítl a spolu s ním ztratila zájem i hvězda Pretty Woman.





Nicolas Cage – Wrestler

Příběh bojovníka, který řeší trable s vlastní dcerou, se stal pro Mickeyho Rourka vstupenkou k návratu do první hollywoodské ligy. Jelikož však Rourkovo renomé nebylo v době vzniku filmu nejlepší, jako první dostal nabídku Nicolas Cage.

Cage však chtěl přistoupit k roli důkladně, což v případě Wrestlera v jeho očích zahrnovalo i užívání steroidů, což bylo proti jeho přesvědčení, a tak od role odstoupil.

Rourke nakonec získal za svůj portrét zničeného člověka Zlatý glóbus a oscarovou nominaci.