14 filmů na romantický večer s partnerem

© Paramount Pictures



Prázdniny v Římě

(Roman Holiday)

Princezna Anna přijíždí do Říma na oficiální návštěvu. Je však tak unavená a znuděná svými nepříjemnými povinnostmi, že se jednou v noci rozhodne uprchnout z paláce a „poznat skutečný život“. V hlavních rolích hrají Gregory Peck a Audrey Hepburn. Bez nadsázky lze tento film nazvat jednou z nejlepších hollywoodských komedií.



© Open Road Films



Svátek matek

(Mother’s Day)

Rodinný film, u kterého si perfektně zarelaxujete. Oblíbené hvězdy jako Jennifer Aniston, Kate hudson, Julia Roberts hrají role moderních matek, které se snaží postarat o dům a rodinu, budovat si kariéru a vypadat přitom stále skvěle.





© Fox Searchlight



Druhý báječný hotel Marigold

(The Second Best Exotic Marigold Hotel)

Pokračování filmu Báječný hotel Marigld vypráví příběh několika seniorů, kteří se ubytují v indickém hotelu a chtějí tam strávit ty nejlepší dny svého stáří.

Znovu se setkáte s brilantním obsazením z prvního dílu (připojí se navíc idol milionů žen Richard Gere). Skvěl scénář, jiskřivý humor, úžasné scenérie. Rozhodně jde o jeden z nejlepších filmů, které můžete sledovat v páru.





© Touchstone Pictures



Návrh

(The Proposal)

Skvělá zábavná a lehká komedie se Sandrou Bullock a Ryanem Reynoldsem v hlavních rolích. Sandra hraje ženu jménem Margaret, typickou kariéristku, která je kvůli své práci schopna obětovat cokoliv. Aby získala americké občanství, rozhodne se zasnoubit se svým podřízeným, Andrewem.





© Blumhouse Productions



Vdaná snoubenka

(The Accidental Husband)

Emma je ideální holka. Miluje svou práci, svou rádiovou show, připravuje k vydání svou novou knihu. Dokonce se má brzy provdat. Její dokonalý svět ale zničehonic začíná hroutit, když zjistí, že nemůže jít k oltáři, protože… protože už je vdaná!

Okouzlující snímek s Umou Thurman v hlavní roli.





© Paramount Pictures



Elizabethtown

(Elizabethtown)

Prosté ale upřímně vyznívající melodrama o dvou svým způsobem nešťastných a zároveň šťastných lidech, kteří se náhodou jedno dne potkají. Od filmu neodtrhnete oči až do závěrečných scén. Film by jistě nevešel do dějin romantických filmů, nebýt skvělých výkonů Orlanda Blooma a Kirsten Dunst.





© Touchstone Pictures



Deset důvodů, proč tě nenávidím

(10 Things I Hate About You)

Otec dvou děvčat, Biancy a Kat, zakáže mladší ze sester chodit na rande, dokud si přítele nenajde i starší Kat. Zoufalá Bianca přijde s nápadem vytáhnout svou sestru na maturitní ples. Film je zajímavý především výkony ještě velmi mladých herců Heatha Ledgera, Julie Stiles a Josepha Gordon-Levitta.





© Sony Classics



Vrtěti ženou

(Hysteria)

Tato lehká komedie se bude bezpochyby líbit všem milovníkům viktoriánské Anglie a britského humoru. Snímek vypráví příběh jednoho speciálního choulostivého vynálezu. Skvělý scénář, bezvadné herecké výkony, nádherné kostýmy a líčení, humor – vše, co dělá z dobrého filmu dobrý film.





© Focus Features



(K)lamač srdcí

(L’arnacoeur)

Povaleč Alex rozjel zajímavý byznys – nechává se najmout, aby ničil vztahy, o které jeden z páru už nestojí. Vše jde podle plánu až do doby, kdy se Alex neplánovaně zamiluje do jedné ze svých „obětí“. S touto živou francouzskou komedií určitě nešlápnete vedle. Jistě obohatí váš romantický večer!





© Hollywood Pictures



Muž na ženění

(The Marrying Man)

Brilantní hollywoodská komedie jako z 90. let. Dva milenci se z více či méně absurdních důvodů neustále scházejí a znovu rozcházejí. Zajímavostí na filmu je, že hlavní herci, hrající tento zamilovaný pár, Kim Basinger a Alec Baldwin, se posléze sami vzali.





© Touchstone Pictures



Život podle Dana

(Dan in Real Life)

Laskavý a příjemný film o rodinných hodnotách, přátelství a samozřejmě o lásce. Dan je vdovec a otec tří krásných dcer. Vede vlastní novinový sloupek, v němž radí lidem, kteří si neví rady se svými romantickými vztahy. Když se ale sám zamiluje, pochopí, že všechny rady, které sám dával, jsou najednou k ničemu.





© Canal+ [fr]



Felix a Rose – Láska po francouzsku

(Décalage horaire)

Všechny odlety z Paříže jsou odloženy na neurčito. Felix a Rosa jsou dva naprostí cizinci. Díky zpoždění jejich letů ale stráví několik hodin společně. Kam to povede? Vznikne nová láska? Tento rafinovaný francouzský film ve vás jistě zanechá příjemnou vzpomínku, na kterou jen tak nezapomenete.





© Touchstone Pictures



Divoké kočky

(Coyote Ugly)

Hrdinka filmu má už od dětství jeden sen: stát se známou zpěvačkou. Aby se jí sen splnil, odejde do New Yorku, kde si najde práci jako servírka v baru „Coyote Ugly“. Dívka zde dospěje a najde odvahu překonat nejistotu a vystoupit před publikem.





© TriStar Pictures



Italské námluvy

(Only You)

Lyricky laděný a sluncem prozářený snímek o dívce jménem Faith, která již od dětství věří, že se její vyvolený bude jmenovat Damon Bradley.

Téměř v předvečer svatby uslyší ze záznamníku zprávu od jakéhosi tajemného pana Bradleyho, zapomíná na svého snoubence a odjíždí do Itálie hledat svou pravou lásku.

V hlavních rolích hrají Marisa Tomei a Robert Downey Jr.