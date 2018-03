7 legendárních rolí Johnnyho Deppa

Jack Sparrow (Piráti z Karibiku)

Věčně ožralý pirát Deppa vystřelil mezi hollywoodskou smetánku, když mu přihrál do klína doposud neviděné miliony dolarů. Zaslouženě. Je to právě Sparrow, který sérii Pirátů z Karibiku doslova udělal a kvůli němuž do kina na každý film chodí diváci. Jen je škoda, že je s každým dílem více a více patrné, že Deppa role už bůhvíjak nenaplňuje.







James Matthew Barrie (Hledání Země Nezemě)

Johnny Depp je známý především díky svým extravagantním rolím, paradoxně nejzajímavější je však v těch, kdy ztvárňuje postavy víceméně civilní. Jako tomu je v případě Hledání Země Nezemě, kde se proměnil ve spisovatele Jamese Barrie, kterého útrapy čtyř dětí bez otce přimějí k sepsání slavného Petera Pana a dojímání diváků a čtenářů po celém světě.





Tom Hanson (21 Jump Street)

Kariérní startér, aneb Johnny Depp v roli policisty z protidrogového, který se infiltruje mezi studenty střední školy a snaží se řešit individuální případy, které mají mnohdy výrazně širší pozadí. Ne, 21 Jump Street není kdovíjak dobrý seriál, ostatně právě proto je jeho filmová verze spíše parodií. Depp však postavě Toma Hansona dodal dostatek hereckých kvalit, že bylo radost nesmyslný policejní koncept sledovat.





Raoul Duke (Strach a hnus v Las Vegas)

Ve shluku zábavných epizodek režiséra Terryho Gilliama divák potřebuje nit, které by se chytil. Gilliam ji nachází právě v Deppovi, jehož precizní podání drogového rauše zůstává zábavné i v momentech, kdy Strach a hnus v Las Vegas ztrácí tah.





Gilbert Grape (Co žere Gilberta Grapea)

Za Co žere Gilberta Grapea sklízel herecké ovace především mladičký Leonardo DiCaprio v roli postiženého Arnieho. Je to však Deppův protagonista, který filmu dává potřebné srdíčko. Depp v civilní roli dokáže vyjádřit široké spektrum emocí jediným pohledem a jeho portrét generačního výrostka je komplexnější, než se může z jeho usazeného hereckého projevu zdát.

Střihoruký Edward (Střihoruký Edward)

Dojemný příběh nedokončeného mistrovského díla, které přežilo svého tvůrce a musí čelit svému okolí kvůli vlastní podivnosti, dodnes patří mezi to nejlepší, co Tim Burton natočil. A samozřejmě i mezi to nejlepší v Deppově filmografii. Jeho podání posmutnělého Edwarda vystaveného maloměstskému životu a první lásce by rozesmutnilo i zatvrzelého cynika.





Ed Wood (Ed Wood)

Režisér a scenárista Ed Wood patří mezi nejbizarnější postavy světové kinematografie a jeho filmy mezi braky, které svými mizernými scénáři a ještě mizernější režií zaujaly miliony filmových fajnšmekrů napříč dekádami. Na podobnou osobnost musíte být pořádný herec a Depp ve více než dvou hodinách dokazuje, že jím je, když Woodovu posedlost, dětinské nadšení a neumětelství prezentuje s naprostou přesvědčivostí tak, že se vám chce brečet i smát zároveň.