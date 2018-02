9 scén z dětských filmů, jejichž význam pochopí jen dospělí

Popelka

V kreslené pohádce Popelka shromáždí myšky korálky rozházené po podlaze a navléknou je na ocásek jedné z myšek. Děti se radují z vynalézavosti myšek, které použily ocásek jedné z nich coby šňůrku. Dospělý divák v téhle scénce ale možná odhalí jiný,skrytý podtext…





Doba ledová

V prvním díle Manny varuje Tapira a říká mu, že s tak krátkým chobotem by se měl chovat skromněji. Děti se smějí slovní potyčce mezi roztomilými postavami a dospělí se pousmějí nad skrytým dvojsmyslem.





SpongeBob

V jedné epizodě oblíbeného dětského seriálu nafukuje SpongeBob postavu Sépiaka z balonků. Z balonků…?





Shrek 4

Ve čtvrtém díle o Shrekovi se Fiona objeví jako krásná válečnice. Když Shrek prohlásí: „To je moje žena,“ odpoví Oslík ironicky: „Je mi jasné, kdo je u vás opravdový chlap.“

Takový žert děti nepochopily, ale všechny ženy v sále se jistě zasmály.





Aladin

V kresleném filmu se Aladin chce schovat před stráží a najde úkryt v domě tří krásných dívek a jedné staré přísné ženy, která na ně dohlíží. Přísná žena poví Aladinovi, že je příliš chudý na to, aby si mohl dovolit zaplatit za jakoukoli službu, a vyhání ho pryč. Mnoho dětí posléze uvádělo rodiče do rozpaků, když chtěly vědět, o jakých službách to ta přísná žena mluvila.





Hodný dinosaurus

V jedné scéně ochutnají hrdinové pohádky bobule, po kterých zažijí cosi podobného stavu narkotické euforie. Tato legrační scéna potěšila jak oči dětí, tak i dospělých. Žádné dítě samozřejmě nepochopilo podstatu, ale někteří rodičové museli po odchodu z kina dětem vysvětlovat, co to jsou halucinace a proč je nebezpečné některé látky užívat.





Pinocchio

V jedné scéně si Pinocchio potáhne z doutníku. Děti jsou pobaveny tím, co se posléze s hrdinou děje, zatímco dospělí přemýšlejí nad tím, co to Pinocchio doopravdy kouřil. Nezapomeňte, že ostrov, na kterém se scénka odehrává, se jmenuje Ostrov Potěšení.





Není král jako král

V pohádce si hrdina Kronk staví na nocleh stan. Zatímco děti se smály tomu, proč si hrdina nepostavil stan větší, dospělí smíchem ocenili smysl pro humor animátorů, kteří Kronkovi nakreslili stan určený pouze pro jednu část těla.





Toy Story 3

Ve třetím příběhu o hračkách někdo ukradne pusu paní Brambůrkové. Její manžel poté dělá jakési pohyby rukama a Tabulka vedle něj naznačí vtip. V závislosti na svých zkušenostech a věku interpretuje každý toto gesto jinak. Co myslíte vy?