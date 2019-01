Aegon Targaryen: Důležitost skutečného jména Jona Sněha

Bran Stark (a společně s ním i diváci) se konečně dostal dostatečně blízko ke svému otci Nedovi a tetě Lyanně, aby vyslechl, co mu ve Věži radosti krátce před svou smrtí pošeptala: „Jeho jméno je Aegon Targaryen“.



I když nepatříte mezi ty, kteří jsou plně obeznámeni s knižním příběhem, jméno Aegon je vám pravděpodobně povědomé. Jde ostatně o nejpopulárnější mužské jméno v rodu Targaryenu.





Důvod? Aegon I. Targaryen byl prvním králem dynastie Targaryenů v Západozemí. To on byl Aegon Dobyvatel, Sjednotitel Sedmi království – proto mnoho jeho potomků převzalo jeho jméno. Do Západozemí se vydal z Essosu, měl tři draky a zálibu v incestu. Zní to povědomě?

Mapa Západozemí na Dračím kameni, u které Daenerys v 7. sérii strávila mnoho času plánování, je tou stejnou, u které kdysi Aegon plánoval ovládnutí všech Sedmi království a byl to rovněž Aegon, kdo z mečů svých nepřátel vytvořil Železný trůn, o nějž hrdinové seriálu už 67. dílů svádějí nelítostný boj.





Rhaegar Targaryen a Lyanna Stark na jejich utajené svatbě; Foto: HBO



Jon Sníh tedy převzal jméno nejmocnějšího Targaryena, jaký kdy žil. Je tady ale ještě jedno mnohem bližší rodinné spojení, které má poněkud hořkosladkou rezonanci.

Jeho starší nevlastní bratr (syn Rhaegara Targaryena a Elii Martell) se rovněž jmenoval Aegon, ale byl brutálně zavražděn společně se svou sestrou Rhaenys a matkou Eliou. Stalo se tak při obléhání Králova přístaviště a vrahem byl Ser Gregor „Hora“ Clegane.

Pokud by přežil a dosedl na trůn, vládl by jako „Aegon VI.“, což je titul, který možná použije Jon. Tedy pokud nebude nadále svou tetu Daenerys považovat za svou královnu. Jon je osmý Aegon v dynastii Targaryenů, lze jej tedy z pohledu rodokmene (diskutabilně) označit i jako Aegona VIII.

Existuje ještě i třetí možný důvod, proč byl Jon pojmenován jako Aegon; v knihách se dočteme, že Rhaegar (otec Jona) byl posedlý proroctvími – zejména tím o Princi, který byl slíben / Azor Ahai. Je tedy možné, že byl přesvědčen, že tento princ se jmenoval Aegon, a proto dal identické jméno oběma svým synům.

Jak se Bran během finální epizody 7. série dozvěděl, Jonova legitimita a skutečnost o jeho rodičích znamenají, že takzvaná Robertova rebelie byla založena na lži.

A jelikož je Jon (Aegon) muž, má na Železný trůn větší právo než Daenerys, a to i přesto, že ona se na rodokmenu Targaryenu nachází na vyšší větvi.





Ani toto královské právo však stále není tak silné, jako to, které má Gendry, pokud budeme akceptovat skutečnost, že Robert Baratheon sesazením Šíleného krále sesadil z trůnu i celý rod Targaryenů