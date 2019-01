Bude Melisandre v 8. sérii klíčem k porážce Nočního krále?

Myslím si, že i poslední velkou bitvu proti Nočnímu králi pomůže vyhrát náhlý zásah síly, s kterou do té doby nikdo nebude ani v nejmenším počítat. Jaká síla to bude? Pojďme se nejdříve podívat na krátké video:

V článku o seznamu Aryi Stark byla mimo jiné řeč i o tom, zda se ještě Melisandre vůbec v seriálu stihne objevit, protože se na tomto seznamu nacházela za sebrání Gendryho pro účely své krvavé magie. Tehdy navíc Aryi řekla, že se setkají znovu:

K tomu v poslední sérii může dost dobře dojít, avšak podle dostupných indicií se nezdá, že by toto setkání mělo znamenat Melisandřinu smrt.

Abych přišel na to, jak by Melisandre mohla ještě do děje seriálu zasáhnout, prošel jsem si zpětně jednu po druhé všechny její dosavadní scény a došel jsem k názoru, že by ještě potenciálně mohla sehrát klíčovou roli.

Jak víme, Západozemí čeká velká válka, Noční král se již nachází jižně od Zdi a je jen otázkou času, než začne zabíjet obyvatele Severu a dále rozšiřovat svou armádu.

Jon a Daenerys míří do Bílého přístavu, načež budou pokračovat do Zimohradu. Moc dobře ví, že proti Nočnímu králi nemají šanci, proto ostatně původně zamířili na jih ve snaze získat podporu Cersei. Zatím netuší, že Cersei jim nejenže nepomůže, ale zároveň očekává posilu své armády o síle 20 000 mužů Zlaté společnosti.

Proč budou naši hlavní hrdinové nepochybně potřebovat zázrak, aby na Severu přežili? Zde je hned 5 pádných důvodů:

1.

Jonovi se v 6. sérii podařilo sjednotit Sever, ale aktuálně nemá k dispozici tolik vojáků, jako míval svého času jeho otec či bratr Rob. Stále rovněž nevíme, jak jeho vlajkonoši zareagují, až se objeví s Daenerys Targaryen po svém boku.





2.

Daenerys sice poskytne Jonovi své Dothraki a Neposkvrněné, ale velký otazník visí nad tím, jak se tito bojovníci budou schopni adaptovat na mrazivé podmínky Severu. Dothrakové jsou výteční bojovníci v poli, jak ukázali v epizodě The Spoils of War, nicméně dosud svůj bojový um předváděli pouze ve výrazně teplejším klimatu. Jak ale obstojí na bojišti pokrytém ledem a sněhem?





To samé platí pro Neposkvrněné, jejichž brnění není ani zdaleka vlezlému mrazu Severu adaptováno. Nezbývá než doufat, že Dany má v šatníku ještě pár těch fešných bílých kožichů i pro svou armádu.





3.

6. díl 7. série nám ukázal, jak snadno může i na první pohled neporazitelný drak zemřít tváří v tvář Nočnímu králi. Daenerys má nyní k dispozici pouze dva a Noční král při sobě nyní nepochybně neustále nosí několik ledových oštěpů pro případ, že by se na obloze jeden z nich objevil.

4.

Během jednání v Dračí jámě Daenerys prohlásila, že Noční král má ve své armádě 100 000 nemrtvých bojovníků. Těžko posuzovat, jak dobrý je její odhad, nicméně na rozdíl od ostatních si mohla z hřbetu Drogona celou armádu prohlédnout z ptačí perspektivy. Mimo statisícovou armádu šiky nemrtvých doplňují také obři a drak – všichni připraveni na boj ve sněhu a mrazu mnohem lépe než kdokoliv jiný.





5.

Kromě Nočního krále bude z jihu co nevidět hrozit Cersei, která má stále nemalou lannisterskou armádu, kterou brzy posílí Euron Greyjoy a jeho flotila naplněná dvaceti tisíci žoldnéři Zlaté společnosti.





Aby Jon a Daenerys dokázali obě tyto války vyhrát, budou potřebovat pomoc nějaké síly zvnějšku, kterou nikdo nečeká. Což nás opět přivádí k Melisandre, která by mohla být klíčem k vyrovnání sil. Stále se konec konců nacházíme v Písni ledu a ohně a tento titul v celém příběhu popisuje mnohem víc než jen jednu konkrétní věc.

Noční král má velmi silné spojení s ledem. Tak silné, že z něj manipulací dokáže tvořit zbraně, které jediným zásahem skolí dospělého draka. Možná tedy budeme potřebovat něco (nebo někoho), kdo dokáže podobným způsobem manipulovat s ohněm a vytvořit zbraň, kterou Noční král nedokáže zastavit. Někteří by možná namítli, že takovou zbraň již máme ve formě draků, ale zatím se zdá, že draci v žádném případě nebudou nějakou ultimátní zbraní, která nakonec vše zachrání.

Melisandre rovněž disponuje velmi silným spojením s ohněm. Dokáže v něm vidět vize a dokáže s ním manipulovat. Moc dobře také ví, že v nadcházející válce sehraje svou roli, jak Jonovi připomněla, když spolu naposledy mluvili:

Melisandre tvrdí, že Jonovi dokáže pomoci. Otázkou zůstává, jak. Co dalšího může udělat nebo poskytnout, aby mu pomohla válku vyhrát? Když poprvé potkala Jona, ještě jako velitele Noční hlídky na Černém hradu, řekla mu něco velmi zajímavého, co by mohlo odhalovat, jak mu bude v 8. sérii nápomocná:

Přemýšlejte nad tím, co Jonovi řekla. Zeptala se ho, jestli cítí bušit její srdce, zatímco jeho ruka spočívala na její hrudi. Řekla, že Jon má v sobě sílu, ale odolává ji a že se ji musí chopit. Melisandre věděla, že v Jonových žilách koluje královská krev, a proto mu řekla, že spolu dokáží „vytvořit život, světlo a vrhat stíny“.

Díky královské krvi může Melisandre Jona teoreticky použít a stvořit další stín stejně, jako to udělala se Stannisem za účelem vraždy Renlyho Baratheona. Mohl by ale tento jakkoliv pomoci zničit Nočního krále?

Osobně mi jako mnohem důležitější zmínka připadá fakt, že společně mohou vytvořit světlo. Co tím myslí? Může jít o další odkaz na bájný meč Lightbringer (Světlonoš)? Melisandre vždy velmi silně věřila, že Azor Ahai, neboli Princ, který byl slíben, bude tím, kdo porazí temnotu za pomoci ohnivého meče pojmenovaného Lightbringer.

Pro ty z vás, kdo netuší, o čem je řeč, Azor Ahai je legendární postavou, vyvoleným, který právě tento meč ukoval a stvořil tím, že jím probodl hrudník své ženy Nissa Nissa, načež meč zachvátily plameny, vstoupila do něj její duše a vznikl Lightbringer. Než Azor Ahai meč vytvořil, Nissa Nissa mu nejdříve musela odhalit svá ňadra – stejně, jako je Melisandre odhalila Jonovi, když se ho zeptala, zda cítí bít její srdce.





Něco jako Lightbringer by se Jonovi nepochybně hodilo a jen těžko pro něj najde lepší duši, než je ta Melisandre. Ona sama mu řekla, že spolu dokáží vytvořit „světlo“ a možná měla na mysli právě legendární ohnivý meč. V seriálu již jednou bylo vytvoření Lightbringeru ukázáno v 2. sérii na pláži u Dračího kamene:

Stannis tehdy vytáhl hořící meč z hrudi zapálené sochy. Jak ale víme, Melisandre Stannise za Azor Ahaie považovala mylně a později to přiznala. Nyní si myslí, že je to Jon a možná už si uvědomila, že pro vznik Lightbringeru se bude muset obětovat skutečná žijící osoba, ne nějaká socha na pláži.

Melisandre vždy tvrdila, že smrt ohněm je nejčistší smrt a určitě by bylo na místě, pokud by sama ohněm zemřela. Možná jí došlo, že už pro svůj záměr obětovala příliš mnoho nevinných lidí a je načase, aby se obětovala sama.

Thoros z Myru jednou řekl, že „velká síla vyžaduje velkou oběť“. Proto zřejmě Melisandre ví, že se musí do Západozemí vrátit a zemřít. Varysovi řekla, že míří do Volantisu, ale vrátí se, protože v této zemi musí zemřít stejně jako on.

Podle některých teorií je Nissa Nissa Daenerys, ale pro Melisandre hraje (aspoň podle dostupných informací a referencí ze seriálu samotného) mnohem víc faktorů. Pokud se skutečně do seriálu vrátí a zemře, musí k tomu dojít při něčem velkém. A její obětování se pro to, aby byl Noční král zastaven, se zdá být tou nejideálnější obětí.

Už několik sezón zvěstuje příchod Prince, jež byl slíben a v seriálu se také několikrát objevily hořící meče. Nakonec by tak dávalo smysl, pokud by zrovna Melisandre musela ještě jednou naposledy odhalit svá ňadra, aby je mohl Jon probodnout, propojit ocel svého meče s její duší a vytvořit Lightbringer.





Asi všichni (včetně Sama, který tuto informaci v posledním díle sdělil Branovi) víme, že Jon bude tím, kdo boj proti Nočnímu králi povede. Po všech těch letech náznaků a odkazů by tedy bylo velkým zklamáním, pokud by proroctví o Azor Ahai v poslední sérii nijak nevykrystalizovalo na povrch a nějakým způsobem se nevyplnilo.

Existuje ještě jeden další způsob, jak by Melisandre mohla pomoci. Naznačila jej během svého rozhovoru s Daenerys v trůním sále na Dračím kameni:

Daenerys řekla, že Pán světla nemá v Západozemí mnoho následovníků, načež Melisandre odvětila „zatím ne“, což může znamenat, že by další měli dorazit a ona pro ně zamířila do Volantisu. Zatímco Cersei obdrží posily z Essosu, Jon se možná dočká nějaké „ohnivé brigády“ z Volantisu.

Jak vše nakonec dopadne, z velké části záleží na tvůrcích seriálu a na tom, co všechno se do své verze děje rozhodnou zahrnout. Ve Volantisu dle knih například existuje skupina otrockých bojovníků s názvem „Fiery Hand“ (Ohnivá ruka), kteří jako zbraně používají hořící kopí. To oni stráží tamní chrám Pána světla.





Nesmíme rovněž zapomínat, že v seriálu se vyskytla další kněžka Pána světla Kinvara, která by se do Západozemí mohla vrátit po boku Melisandre.

Pokud se tak stane, mohli bychom se dočkat například scénáře, kdy bude na jedné straně Noční král oživovat mrtvé do své armády a na druhé straně Pán světla prostřednictvím svých následovníků pomůže zpět na nohy některým mrtvým hrdinům. Ať tak, či onak, místo dialogů velmi pravděpodobně seriál ve finále zachvátí všudypřítomná akce a magie.

Jak vidíte šance Jona a Daenerys vy? Bude jim na porážku Nočního krále stačit valiryjská ocel, dračí sklo a dva draci? Nebo rovněž očekáváte, že se magie ohně na jejich straně bude muset projevit v nějaké nové, silnější formě? A jaký bude osud Melisandre?