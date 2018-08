Budou Želvy Ninja vegany? PETA žádá o změnu jídelníčku oblíbených postaviček

Organizace PETA zabývající se etickým vztah ke zvířatům zaslala Nickelodeonu otevřený dopis, v němž stanici žádá, aby zvážila přechod želvích bratří na veganství kvůli „edukativním účelům“. Jak ale všichni fanoušci hrdinů v krunýřích vědí, jejich vztah k sýrové či salámové pizze je dnes již tak trochu ikonický.



PETA argumentuje, že moderní děti k veganskému jídlu inklinutí, a proto by měly i jejich televizní hrdinové. „Veganská pizza je oblíbená, je zdravější a mnohem přívětivější ke zvířatům než tradiční sýrová pizza. PETA se domnívá, že toto by měli hrdinové v krunýřích podporovat,“ zní v otevřeném dopise prezidentky PETA Lisy Lange.

V dopise se dále píše o oblíbenosti tofu a nemléčných výrobků mezi lidmi generace Z, tedy lidmi narozenými od poloviny 90. let do poloviny prvního desetiletí po roce 2000. „Pokud do seriálu vložíte veganskou pizzu, jistě tím inspirujete fanoušky k vlastnímu ozkoušení, což by byla skvělá zpráva především pro krávy. Mlékárenský průmysl není k těmto jemným a inteligentním zvířatům vstřícný. Často stojí celý život na betonové podlaze, oddělena od svých dětí a dojena stroji. Jejich hrozný život poté končí na jatkách,“ pokračuje v dopise prezidentka PETA.

Nickelodeon se k otevřenému dopisu prozatím nevyjádřil, nedá se však očekávat, že by na výzvu ve skutečnosti přistoupil. Ostatně stanice čelí nevoli fanoušků už kvůli současným změnám v novém pojetí, které během letošního roku nabídne 26 epizod.