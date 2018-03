Druhý Pacific Rim drtí plechy a podkuřuje čínským investorům

Pacific Rim: Povstání je vskutku podivuhodným typem pokračování, když původní film Guillerma del Tora nebyl populární ani mezi kritiky, ani mezi diváky, kteří ve většině světa zvolili tváří v tváří střetům monster a robotů alternativní zábavu. Snímek, který drtí žánrová klišé jako na běžícím páse, si oblíbil především asijský trh v čele s Čínou, která si pokračování de facto celé zaplatila, což vedlo k celé řadě změn, jež jsou typické pro asijskou popkulturu.

Na první pohled zaujme až podezřelé omlazení posádky obřích robotů, kterou nyní primárně zastupují talentovaní teenageři, jež se však chovají jako by sotva vychodili zvláštní školu. Design plechových strojů se více přiblížil samurajskému vzoru a razantně se zvýšila i rychlost mnohatunových armádních mašin, které po zásahu „asijských“ vývojářů opakovaně porušují zákony gravitace. A výrazně nablblejší je i centrální zápletka, jež se opírá o okoukanou zradu ve vlastních řadách, kde styčné plochy hrají... ano, asijští herci.





Pacific Rim naštěstí nezastírá, že se jedná o hloupou davovou zábavu. Film neustále pomrkává na diváky, aby výjevy na plátně nebrali příliš vážně a raději se zabořili hluboko do zakoupeného popcornu. Potíž je však v tom, že k zábavě film nezavdává mnoho příležitostí. Tvůrci prý scénář zvládli sepsat za pouhé tři týdny, což je na výsledku až bolestivě vidět. Logika si vezme brzy dovolenou, takřka žádná z naznačených linií se doopravdy neuzavře a veškerá akce je jen směsicí nesmyslů a siláckého blábolení, při jehož poslechu má člověk pocit, že se propadl o desítky let do minulosti.

Robotické rozdávání ran mimozemským nepřátelům přitom rovněž nepatří mezi velká lákadla. Přece se nacházíme v době po pěti filmech s Transformery a máme za sebou i dva filmy s obrozenou Godzillou a King Kongem. Po těchto blockbusterových štacích je těžké něčím zaujmout a tvůrčí tým bohužel sází pouze na stokrát viděné a ani na chvíli nenabídne osvěžující fištrón.





Kuriózně nejzábavnějším prvkem filmu je tak ona čínská finanční účast, která zavdává příležitost pousmát se nad úlitbami asijskému publiku, které ve filmu postupně přebírá otěže se svými geniálními vědci, kteří zároveň slouží jako geniální bojovníci s ještě geniálnějšími plány na záchranu planety. A zbytek světa? Jen zmateně přihlíží, stává se padouchy a dostává po robotickém pozadí. Kdo platí, ten rozhoduje, řekli si zřejmě východní investoři. Je ovšem smutné sledovat, že za své peníze chtěli jen propagandistickou reklamu, nikoli univerzální kvalitu.

Hodnocení: 30 %