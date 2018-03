Febiofest zahájí Večírek. Přijede na něj i Catherine Deneuve

Již 15. března bude slavnostně zahájen výroční 25. ročník MFF Praha – Febiofest hvězdně obsazeným filmem Večírek britské režisérky Sally Potter. Festival, který v Praze potrvá do 22. března, zakončí komedie na motivy skutečných událostí Souboj pohlaví, v níž si Emma Stone a Steve Carell zahráli slavné tenisty Billie Jean King a Bobbyho Riggse.

Jednou z hlavních hvězd festivalu bude francouzská herecká legenda Catherine Deneuve, která v pátek 16. března uvede diváky i kritiky oceňovanou filmovou tragikomedii Vánoční příběh Arnauda Desplechina, za kterou v rocě 2008 získala zvláštní cenu na MFF v Cannes. Na festival ostatně zavítá i režisér Arnaud Desplechin, který v druhé půli festivalu uvede svůj poslední film Ismaelovy přízraky a stejně jako Catherine Deneuve převezme cenu Kristián za celoživotní přínos filmu.

Mezi dalšími oznámenými hosty Febiofestu jsou francouzský režisér Leos Carax či maďarský režisér Kornél Mundruczó. Diváci si v rámci retrospektiv budou moci připomenout filmy jako Zlá krev, Milenci z Pont-Neuf, Holy Motors, Šťastné dny či Delta. Kontroverzní tvůrce Leos Carax v Praze navíc převezme cenu Kristián za celoživotní přínos světovému filmu.





Cenu Kristián za celoživotní přínos filmu získá i populární česká herečka Daniela Kolářová. „Jsme rádi, že můžeme ocenit ta významné filmové osobnosti a že si na náš festival udělali čas ve svém nabitém programu,“, dodává ředitel festivalu Kamil Spáčil. Dalšími významnými hosty letošního ročníku jsou například herec, scenárista a producent Mark Gattis, srbský režisér Goran Paskaljevic či francouzský herec Hippolyt Girardot.

Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest letos představí více než 170 filmů v 15 sekcích. Domovským kinem se opět stane multikino Cinestar Anděl, ale projekce se budou konat i v Cinestaru na Černém mostě či v kině Národního filmového archivu Ponrepo. Zde budou také probíhat Master class se světovými režiséry. 19. března zde bude s diváky diskutovat režisér Arnaud Desplechin, 22. března pak Leos Carax.

Zveřejnění kompletního programu festivalu odhalilo mnoho zvučných filmařských i hereckých jmen a Febiofest již tradičně nabídne kvalitní průřez nabídkou nabídkou zahraničních filmových festivalů. Diváci se tak mohou těšit na filmy jako Okouzlení Todda Haynese, filmovou adaptaci románu Iana McEwana Na Chesilské pláži, Krásný únik s Helen Mirren a Donaldem Sutherlandem či drama Roman J. Israel Esq., za které byl letos Denzel Washington nominovaný na Oscara. Za zmínku jistě stojí i světová premiéra celovečerního debutu Sofie Šustkové Do větru, izraelské realistické drama Foxtrot, minimalistický horor Přicházejí v noci či Oscarem za nejlepší adaptovaný scénář oceněný film Dej mi své jméno. V sekci Best of festival představí deset nejoblíbenějších filmů uvedených na festivalu od jeho založení v roce 1993. Mezi ně patří například snímky Hříšné noci, Lola běží o život, Pianista, Mulholland Drive či Faunův labyrint.

Soutěžní sekce Nová Evropa i letos ocení cenou Grand Prix debutující filmaře. Porotu složenou ze 33 filmových fanoušků všech věkových kategorií povede Marta Kubišová. Febiofest letos poprvé nabízí divácké akreditace na celou i zkrácenou dobu festivalu (od 699 do 1699 korun) a po Praze se přesune do regionů – nově i do Berouna a Kladna. Cena jednotlivých vstupenek je 99 korun. Vstup zdarma bude na akce ve festivalovém stanu Febio na Václavském náměstí.

Charitativním partnerem letošního ročníku se stal Nadační fond Kapka naděje, který v roce 2000 založila Vendula Svobodová Pizingerová a který se věnuje charitativní činnosti zejména v oblasti dětské hematologie a onkologie. V rámci letošního ročníku MFF Praha – Febiofest proběhne 17. března ve Španělském sále Pražského hradu speciální charitativní koncert s názvem Karel Svoboda 80.

Febiofest společně s jabloneckou Českou mincovnou poctil v letošním roce ražbou pamětní medaile jednoho z nejvýznamnějších českých herců Jiřího Kodeta. Zlatou medaili převzala na hlavní tiskové konferenci manželka herce známého například z tragikomedie Pelíšky Soňa Kodetová.

25. ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest se koná od 15. do 23. března 2018. V regionech od 26. března do 21. dubna.