GoT: Kdo ještě zůstává na seznamu Aryi Stark?

Joffrey Baratheon – Mrtev

Joffrey se na seznam dostal hned v 1. sérii, kdy se zachoval surově vůči synovi řezníka Mycahovi, kterého následně přikázal zabít kvůli drobné potyčce, do které se spolu dostali. Spolu se svou matkou Cersei následně chtěli nechat utratit jejího zlovlka Nymeriu, protože Joffreyho kousla. Třešinkou na dortu byla skutečnost, že to byl Joffrey (již jako král po Robertově smrti), kdo nařídil popravu Aryina otce Neda Starka. Není tedy divu, že jej Arya chtěla po dlouhá léta vidět mrtvého. Jak ale víme, Joffrey byl otráven na své svatbě.

Arya si tak sice mohla odškrtnout další jméno ze seznamu, ale jak po 7. sérii víme, nebyla z toho příliš nadšená. Při setkání se Sansou v Zimohradu dala najevo, jak ji pobouřilo, když se doslechla, že Joffreyho zabil někdo jiný, protože byl vždy na vrcholu jejího seznamu a chtěla jeho život ukončit sama.

Sandor „Ohař“ Clegane – Naživu

Ohař se na seznam dostal rovněž v 1. sérii, neboť byl tím, kdo za rozkaz Joffreyho zabil řezníkova syna Mycaha. Arya však posléze s Ohařem strávila dost času, doopravdy jej poznala, a nakonec se rozhodla jej ze seznamu odstranit. Tuto skutečnost musela později přiznat Waif při tréninku v Braavosu.

Poté, co Brienne dala Ohařovi v duelu co proto, usoudila, že zemře. V 8. sérii by se tato dvojice velmi pravděpodobně měla znovu setkat a opět bojovat bok po boku.

Ser Meryn Trant – Mrtev

Další postava z původního seznamu, který vznikl v 1. sérii. Meryn Trant se na seznam dostal poté, co zabil Aryina učitele šermu. Syrio Forel byl šermířský mistr z Braavosu a Arya si jej velmi oblíbila. Byl to rovněž on, kdo započal její trénink, díky kterému je z ní dnes velmi zdatná bojovnice s mečem. Toto jméno si nakonec mohla Arya odškrtnout sama a když tak učinila, rozhodně nezklamala.

Ser Ilyn Payne – Naživu

Kat, který sťal hlavu Neda Starka, na seznamu samozřejmě chybět nikdy nemohl. Tuto postavu jsme však v seriálu již velmi dlouho neviděli, byť je stále na živu. Herec Wilko Johnson, který jej ztvárnil, těžce onemocněl rakovinou a doktoři mu oznámili, že zemře. Po kritické operaci se jim však podařilo zachránit mu život a podle dostupných informací se vyléčil.

Je ale velmi nepravděpodobné, že se ještě do Hry o trůny vrátí. Když Arya v 5. sérii v Domě černé a bílé naposledy vyjmenovala osoby na své černé listině, Ilyn Payne už se tam neobjevil. To musí mít nějaký důvod – zřejmě ten, že tvůrci postavou již s touto postavou nadále nepočítají.





Tywin Lannister – Mrtev

Tywin Lannister byl hlavním organizátorem Rudé svatby a Arya mu rovněž po nějakou dobu byla služkou. Velmi dobře si uvědomovala, že Tywin hledá způsob, jak odstranit jejího bratra Roba, se kterým byl v té době ve válce. Jak ale všichni víme, Tyrion Lannister se o svého otce postaral ještě dříve, než ho Arya mohla znovu spatřit.

Polliver – Mrtev

Zbrojnoš Gregora Clegana Polliver se na seznam dostal zavražděním přítele Aryi Lommyho při přepadení skupiny nových rekrutů pro Noční hlídku, mezi kterými se skrývala i Arya v převlečení za chlapce Arryho. Při té příležitosti rovněž odcizil její meč Jehlu (Needle). Jméno Polliver je další, které si Arya mohla odškrtnout sama. Během putování s Ohařem jej potkali v hospodě, kde mezi nimi došlo k potyčce. Arya získala zpět Jehlu, kterou Polliverovi propíchla hrdlo stejně, jako to on udělal Lommymu.

Rorge – Mrtev

Rorge se stejně jako Jaqen H'ghar objevil na úvod druhé série jako zajatec v kleci doprovázející nové rekruty pro Noční hlídku. Na seznam jej dostaly výhružky znásilněním, kterými Aryu počastoval. Jeho srdcem však později rovněž projel tenký hrot Jehly a seznam se zkrátil o další jméno.

Beric Dondarrion a Thoros z Myru – Naživu / Mrtev

Dvojice ze sebevražedné výpravy, která se v 7. sérii pod vedením Jona vydala na lov Bílých chodců za Zeď, se rovněž dostala na seznam, když prodali Gendryho Melisandre. Thoros již za Zdí zůstal, když podlehl zraněním, která utrpěl při napadení nemrtvým medvědem. Zda je naživu Beric, aktuálně s jistotou nelze potvrdit ani vyvrátit. Společně s Tormundem se stal svědkem napadení bašty Eastwatch na východním konci Zdi Nočním králem na hřbetě Viseriona.

Po sesunutí Zdi (na jejímž vrcholu se oba nacházeli) jsme již nedostali šanci zjistit, zda oba přežili. Pokud ano, Arya již po jeho životě zřejmě prahnout nebude. Gendry Bericovi i Thorosovi ostatně již odpustil. Při posledním vyjmenování seznamu již navíc jména ani jednoho nepadla.

Není úplně jasné, proč se její list neustále mění, ale nepochybně jde o záměr. Tvůrci zřejmě vědí, že se Arya s určitými postavami již v příběhu nesetká, a tak nemá smysl nadále vyslovovat jejich jména.

Walder Frey – Mrtev

Zatímco Tywin Lannister byl organizátorem Rudé svatby, Walder Frey byl jejím vykonavatelem, a i on se díky tomu dostal na horní příčky Aryina seznamu. Jak jsme ale viděli v premiérovém díle 7. řady, Arya se po něm rozhodla zcela vyhladit i celý jeho rod a otrávit pro jistotu každého, kdo se nějakým způsobem podílel na Rudé svatbě. Další jméno, které si mohla odškrtnout sama.

Melisandre – Naživu

Melisandre má již na seznamu Davos, ale Arya si ji vybrala mnohem dříve, když sebrala Gendryho a bylo zřejmé, že má zlé záměry. Toto byla jedna z postav, u které se vražda rukou Aryi dala odhadnout. Sama Melisandre jí totiž řekla, že se setkají znovu. V 7. sérii Varysovi řekla, že spojila led a oheň, její úkol byl splněn a nyní opustí Západozemí. Nicméně vzápětí dodala, že se na kontinent ještě v budoucnu vrátí, protože v této „zvláštní zemi“ musí zemřít. Není však jisté, zda ji ještě někdy v seriálu uvidíme.

Melisandre je další postavou, která ze seznamu zmizela. Ještě ve 4. sérii si Arya na cestě s Ohařem jeden večer před tím, než usnula, zopakovala jména ze svého seznamu: Joffrey, Ohař, Cersei, Meryn Tran, Ser Ilyn payne, Polliver, Rorge, Hora, Tywin Lannister, Beric Dondarrion, Thoros z Myru, Melisandre, Walder Frey. V 6. sérii během svého tréninku již jméno Rudé ženy nezaznělo.

To by naznačovalo, že obě postavy se již nikdy nesetkají. Herečka ztvárňující postavu Melisandre Carice van Houten navíc otěhotněla, což kolidovalo s natáčením. I proto možná v 7. sérii tak kvapně opustila děj.

Snad se s ní v 8. sérii ještě uvidíme. Než ji Jon donutil opustit Sever, připomněla mu, že by ji mohl použít proti armádě mrtvých. Prohlásila, že by mu mohla pomoci válku vyhrát. Její další osud je zastřen tajemstvím, ale na základě posledních událostí se zdá, že by se v Zimohradu velmi brzy nějaká další ohnivá magie kromě draků mohla velice hodit.

Gregor „Hora“ Clegane – Kdoví

Vůbec bych se nedivil, kdyby měla Arya v seznamu u tohoto jména otazník. Na seznamu je už pěknou řádku sérií – od doby, kdy na Harrenhalu s oblibou mučil a zabíjel lidi, zatímco ona dolívala víno a vodu Tywinovi.

Problémem je, že Hora je dlouhodobě na seznamu svého bratra Ohaře. Arya by nicméně nemusela mít problém přenechat mu tuto položku. Jak jsme slyšeli v posledním díle 7. série, Hora moc dobře ví, kdo si pro něj jde – vždycky to věděl. A kdo jej odjakživa nenáviděl, byl právě jeho bratr. Nejnižší kurz je proto aktuálně pro finální sezónu vypsaný na takzvaný „Cleganebowl“, tedy souboj obou bratrů Cleganových na život a na smrt (nebo spíš souboj života se smrtí?).

Cersei Lannister – Naživu

Cersei toho hned v 1. sezóně stihla udělat více než dost pro to, aby na seznamu i se svým synem Joffreyem obsadila přední příčky.

Populární teorie z knih hovoří o tom, že ji zabije „malý bratr“, což by ukazovalo na Jaimeho. V seriálu se však toto proroctví nikdy neobjevilo, což může znamenat, že ji reálně může zabít kdokoliv. Arya ostatně na začátku 7. série mířila na jih do Králova přístaviště s cílem královnu zabít. Od svého záměru upustila až poté, co se dozvěděla, že v Zimohradu opět vládnou Starkové, její sourozenci.

To ale nemusí znamenat, že na Cersei zapomněla. Někdo ji dříve či později bude muset zabít a Arya, která ji nenávidí od samého počátku, se zdá jako ideální kandidát. Mohla by k tomu využít některou ze svých masek – třeba tu Malíčkovu.

Nebo tu jejího bratra Jaimeho, který právě míří na Sever. Ne že by byl Jaime někdy na jejím seznamu, ale jednou vystrčil z okna Aryina bratra, což by mohlo jako důvod stačit.

A především – i kdyby Jaime zemřel jiným způsobem, Arya bude stále moci jeho masku použít, vydat se na jih, potkat se s Cersei jako Jaime a zabít ji.

Když naposledy Arya promluvila o svém seznamu, zazněla pouze tři jména: Cersei Lannister, Hora a Walder Frey. Nyní již zbývají pouze Cersei a Hora. Koho si Jehla pravděpodobněji vybere jako svou další oběť?