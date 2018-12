Hvězda Sexu ve městě: „Nikdy jsme nebyly kamarádky“

Jednu kapitolu ukončíte a novou začnete

Cattrall promluvila o vztazích během natáčení Sexu ve městě při interview s Piersem Morganem a na svých kolegyních nenechala nit suchou. Byl to „toxický vztah,“ popsala vzájemnou interakci.



Herečka tak opakovaně reagovala na osočení, že třetí film nikdy nevznikl kvůli jejím vysokým finančním požadavkům a její nátuře rozmařilé hvězdy. Cattrall tyto řeči odmítá.

Cattrall řekla, že se jednoduše jednalo o „rozhodnutí v životě, kdy ukončíte jednu kapitolu a novou začnete.“

„Myslím, že je nutné zeptat se lidí ze Sexu ve městě a hlavně Sarah Jessicy Parker, která – podle mě – mohla být milejší. Nevím, co má za problém.“





Štve mě, že ze mě dělají padoucha

„Vážně mě štve, že ze mě dělají padoucha. Nikdy jsem si neřekla o peníze, nikdy jsem nežadonila o další projekty. Být považovaná za namyšlenou je absolutně směšné,“ pokračovala představitelka Samanthy a naznačila, že ji v budoucnu klidně mohou tvůrci nahradit.

„Hrála jsem tu postavu dost dlouho a pak ještě chvíli. Líbilo se mi to, ale měl by to zkusit někdo další. Mohli by jako Samanthu obsadit černošku nebo hispánku, nebo vytvořit novou postavu. Budu ráda fandit z publika.“

Cattrall v rozhovoru rovněž zničila představu mnoha diváků, že se na place během natáčení utvořilo nezničitelné přátelství i mezi herečkami. „Nikdy jsme nebyly kamarádky. Byly jsme kolegyně a v mnoha směrech je to velmi zdravé místo, protože máte jasnou čáru mezi svým profesionálním a osobním životem.“