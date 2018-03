Kolik kávy vypili „Přátelé“ během populárního sitcomu? A kolik peněz za ni utratili?

Vskutku svérázný výzkum provedl literát Kit Lovelace, když se během „nudného týdne“ pokusil zjistit, kolik šálků kávy seriáloví Přátelé Ross, Rachel, Chandler, Phoebe, Monica a Joey vypili.

Inspiroval ho článek z blogu Scientific American, jenž se množství kofeinové tekutiny pokoušel odhadnout. Lovelace při čtení nechápal, proč si autor nedal tu práci a nezjistil přesná, anebo opravdu téměř přesná čísla.



Kofeinový maraton

Lovelace se proto pustil do sledování všech deseti sérií populárního komediálního seriálu na vlastní pěst, přičemž přeskakoval scény, v nichž se nevyskytoval potenciál objednávky či pití kávy. Centrem jeho výzkumu logicky byly hlavně scény z kavárny Central Perk, kde Přátelé tráví nejvíce volného času.

Lovelacův popkulturní výzkum přinesl řadu zajímavých výsledků. Z šestice kamarádů se jako na kofeinu nejvíce závislá jeví potrhlá kytaristka/masérka Phoebe, která vypila, anebo alespoň objednala 227 šálků černého moku.





Jen o patnáct méně šálků pro sebe uzmul vtipálek Chandler a na pomyslném třetím místě skončila úklidem posedlá Monica s 198 šálky. U profesionální kuchařky lze její vysokou spotřebu kávy chápat.

Až za Monicou skončil Joey se 191 šálky (za většinu určitě platil Chandler), Ross se 188 šálky a na konec Rachel. Zřejmě kvůli tomu, že po své štaci jako servírka nemohla kávu ani vidět, vypila jen 138 šálků napříč seriálem.

Káva za desetitisíce

Lovelace se však u jednoduchých součtů nezastavil. Kávové návyky hlavních protagonistů sledoval tak pečlivě, že vytvořil i graf, v němž lze sledovat nárůst či pokles konzumace kávy napříč celým seriálem.





A komu by ani to nestačilo, pro toho Lovelace vypočítal orientační sumu, kterou Přátelé za kávu během deseti let utratili. Výpočet vycházel z celkového počtu pořízených šálků znásobeného paušální částkou 1 dolaru a padesáti centů, tedy přibližně 30 Kč. K tomu se ještě musí připočítat spropitné, které je v USA téměř povinné a sami Přátelé ho zmiňují s hodnotou 20 %.

Zkušená kávoložka Phoebe by tak na základě Lovelacových propočtů utratila za 10 let více než 8000 Kč, zatímco kávově nejskromnější Rachel by nechala po kavárnách jen cca 5000 Kč. Což je beztak jedno, protože by ušetřené peníze investovala do kolekce Ralpha Laurena. Celkově by Přátelé za kávu utratili okolo 50 tisíc Kč, což činí 5 000 Kč na každou sérii, tedy přibližně rok jejich televizního života.