Nové české fantasy Padesát odstínů tymiánu od Zdenky Pšeničkové a Přiznání iluminátů od Jana Pohunka

Nakladatelství Straky na vrbě vydává české autory už od roku 1999 a v tomto roce přišlo už se dvěma novými knihami. První z nich je dlouho očekávané volné pokračování Temných iluminátů od Jana Pohunka. Přiznání iluminátů nezůstává za prvním dílem v ničem pozadu. Opět tu najdeme spoustu humoru a narážek na všednodenní starosti tajných vládců světa. Autor nás přímo přecpává humorem i satirou, v té záplavě je občas těžké si všimnout, že něco myslí i vážně…



Druhá z knih je čerstvá novinka Padesát odstínů tymiánu od Zdenky Pšeničkové. (Mimochodem, článek o fantastice, na který jsme odkazovali v úvodu, pro nás napsala právě Zdenka.)

Kniha nese podtitul Příručka zahradnické magie pro středně příčetné. Už z názvu je zřejmé, že nepůjde o nic vážného. Na své si tu přijdou všechny dívky a ženy, které mají smysl pro lehkou ironii, ale i ty, které hledají romantiku. Ta tu totiž zůstává zachována stejně jako třeba v dříve zmiňovaných Devíti královstvích Johna Moora nebo v Kedrigernovi (tomu je mimochodem celá kniha svým stylem podobná).

V knížce dojde k několika twistům, takže když už si myslíte, že víte, o čem to celé je, náhle se něco přihodí a děj nabere neočekávaný směr. Na 272 stranách se stihnete podívat do pohádkového království, do školy magie i do nejhlubšího podsvětí. A taky do Evropy. Potkáte tu rytíře, princezny, mágy, ale třeba i řidiče kamionu anebo trojhlavého psa Cerbera a nymfu, která by nutně potřebovala brýle.

Pokud máte rádi „pohádky tak trochu jinak“, knížku si přečtěte. Určitě vás nezklame!





Celou knížku doplnil krásnými ilustracemi Vláďa Satran, už jen kvůli nim stojí za to knížku prolistovat!

Knihy můžete zakoupit ve svém knihkupectví nebo přímo na stránkách Strak na vrbě. Přiznání iluminátů můžete pořídit za 195 Kč a Padesát odstínů tymiánu za 175 Kč.