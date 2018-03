Osud Daenerys Targaryen v 8. sérii – Hořkosladký konec?

Od 1. série Daenerys předpokládala, že nikdy nebude mít žádné děti kromě svých draků. Ale podle mě můžeme s jistotou říct, že v 7. sérii nám bylo předloženo hned několik věcí naznačujících, že Dany opět otěhotní.



Pokud jsem počítal správně, viděli jsme jen v posledních dvou epizodách seriálu minimálně 4 odkazy na skutečnost, že Daenerys nemůže otěhotnět. V 6. epizodě jsme se dočkali náznaku i u Jona, když se za Zdí pokusil dát svůj meč Jorahu Mormontovi, ale on mu jej vrátil se slovy: „Nechť ti slouží dobře a posléze i tvým dětem.“

Zřejmě se tedy můžeme shodnout, že Daenerys s Jonem otěhotní. Zde se však věci náhle stávají poněkud komplikovanými.

Asi nejjasnějším náznakem byla konverzace mezi Daenerys a Jonem v Dračí jámě. Dávejte pozor na každé slovo a pohyb v následujícím videu:

Jon mohl na konci scény s klidem probořit čtvrtou stěnu, podívat se přímo do kamery a říct: „Až na lodi poplujeme na sever, udělám jí dítě.“

Tato scéna toho totiž bez legrace říká mnoho, byť to není vysloveno. Jejich rozhovor nám dost možná ukazuje, jak obě tyto výrazné postavy, které v seriálu vídáme již od prvního dílu, skončí. Když Dany Jonovi podává lebku dračího mláděte, lze za tím vidět symboliku naznačující, že mu dá potomka.

Když se vrátíme zpět do 6. epizody, Jorah Jonovi popřál, aby Longclaw dobře sloužil jemu a jeho „dětem“, nikoliv „dítěti“, z čehož vyplývá, že pravděpodobně Jon bude mít více než jedno dítě. Daenerys by tak mohla očekávat dvojčata, možná i trojčata, v rodovém erbu má ostatně tříhlavého draka.





Jakmile Daenerys podá Jonovi dračí lebku, řekne jí Jon, že její rod ještě není u konce, protože ona je pořád zde. Sám přitom netuší, že je rovněž poloviční Targaryen. S blížícím se koncem série bylo rovněž možné zaznamenat několik náznaků, že Daenerys tady nebude napořád a možná se nedožije ani konce seriálu.

I Tyrion ji upozornil, že by se měla začít zaobírat svým nástupcem pro případ, že během svého života nedokáže vše, co by chtěla. Někoho, kdo se ujistí, že „kolo zůstane zničené“ a nezačne se opět točit.

Všechny tyto indicie nám ukazují, že Dany možná spěje k hořkosladkému konci. Zasvětila roky tvrdé práce tomu, aby jednou mohla vládnout Sedmi královstvím, mnoho zakusila a musela se mnohokrát obětovat. Nyní je konečně v Západozemí s dospělými draky a obrovskou armádou, ale stále se jí nepodařilo získat vysněný trůn. A ten den možná nikdy nenastane. Aspoň ne pro ni.

I toto nám již seriál naznačil v 2. sérii, kdy má Daenerys svou vizi v Domě Neumírajících:

Vešla do trůnního sálu Rudé bašty a Železný trůn byl pokryt sněhem, což má opět symbolický význam a ukazuje, že Jon Sníh alias Aegon Targaryen je pravoplatným dědicem trůnu, nikoliv ona. Ve své vizi se Železného trůnu ani nedotkla a zdá se jako velmi pravděpodobné, že se jej ani nikdy nedotkne.

V tomto příběhu se historie často opakuje. Matka Jona Lyanna Stark nepřežila jeho porod a to samé se stalo matce Daenerys. Je možné, že stejný hořkosladký osud nyní čeká i Dany. Přinejmenším se to jeví jako konec hodný Hry o trůny. Poté, co Daenerys investovala tolik času a vzdala se tolika věcí, aby získala Západozemí a vládla Sedmi královstvím, nakonec na trůn nikdy neusedne.

Jak by se k otěhotnění Daenerys postavil Jon, jsme již do detailu rozebrali v naší obsáhlé předpovědi toho, co můžeme od každé hlavní postavy ve finální sérii očekávat.

Teorie, že Dany potká stejný osud jako její matku i Jonovu matku, se ve světle všech těchto náznaků a důkazů nezdá jako vůbec nepravděpodobná, co myslíte?