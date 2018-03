Hra o trůny: Co můžeme očekávat od finální 8. série

Upozornění: Text obsahuje spoilery ze 7. série seriálu Hra o trůny „The Dragon and the Wolf“ a potenciální knižní spoilery pro 8. sérii. Pokud se seriálem a knihami nejste obeznámeni a nechcete se o budoucím vývoji Hry o trůny nic dozvědět, tohle je ten správný čas odejít.



Kdy se dočkáme 8. série?

Herci seriálu Hra o trůny se na place k filmování poslední série sejdou přibližně za měsíc. V tuto chvíli se pravděpodobně každý z nich seznamuje se svým scénářem pro finálních šest dílů. Tvorba předchozích dvou sérií trvala tvůrcům 9 (6. série) a 11 (7. série) měsíců od začátku produkce až po odvysílání. To znamená, že 8. série by se na obrazovkách teoreticky mohla objevit už příští léto.

Je ovšem potřeba vzít v potaz i zamýšlenou délku jednotlivých epizod. Podle aktuálních informací totiž snížení počtu dílů na 6 nebude žádným zásadním ochuzením, neboť ambiciózní filmaři se rozhodli, že by se každá epizoda mohla svou délkou blížit celovečernímu filmu a mít přibližně 80-90 minut.

Dalším faktorem jsou speciální efekty. Byť by počet draků poletujících nad Západozemí měl zůstat na čísle tři, jejich bojové scény a potyčky s nemrtvými a Bílými chodci dají grafikům nepochybně zabrat. I proto zatím HBO nedala fanouškům žádný konkrétní slib a některé pesimističtější odhady hovoří o premiéře 8. série až v roce 2019.

Žádný fanoušek seriálu se ale přirozeně po konci série ve své hlavě neubrání záplavě spekulací o tom, co bude dál s jeho oblíbenými postavami.

Existuje šance, že v období mezi 7. a 8. sérií George R.R. Martin konečně dopíše a vydá slibovanou knihu Vichry zimy (The Winds of Winter), která by čtenářům mohla poskytnout vodítka naznačující další osud rodu Lannisterů, Starků a ostatních.

Byť se to možná zdá jako nemožné, existuje v knihách i rozhovorech s herci ještě několik náznaků a spekulací, které by fanouškům mohly pomoci zjistit, co mají od posledních 6 dílů Hry o trůny očekávat.

Upozornění: Následují draci a knižní spekulace





Jon Sníh, alias Aegon Targaryen, a jeho teta Daenerys

Pokud vám způsob, jakým poslední díl ukázal vyvrcholení několikadílného flirtování Dany a Jona na pozadí odhalení skutečnosti, že jsou příbuzní, nenaznačil nic o dalším vývoji tohoto vztahu, možná pomůže interview ze zákulisí. Výkonný producent seriálu D.B. Weiss řekl, že skutečnost, že jsou Dany a Jon příbuzní „nevyhnutelně vytvoří v jejich vztahu problémy, pokud je zcela nerozdělí.“

Pokud jde o Jonovo právo na Železný trůn, Emilia Clarke pro Enterntainment Weekly potvrdila, že Daenerys není z těch, kteří by se rádi dělili: „Pracovala jsem příliš tvrdě, nechci se o ten trůn dělit. Ne. Trůn je dostatečně velký jen pro jeden dračí zadek a ten je můj. Hotovo!“

Toto by naznačovalo, že hlavním soupeřen o trůn nakonec pro Daenerys dost možná bude Jon a.k.a. Aegon Targaryen. Další komplikací pro možný spor o vládnutí by mohlo být otěhotnění Dany. Z 1. série totiž víme, že Jon nechce, aby se jeho dítě narodilo jako další bastard pojmenovaný Sníh, protože (jak sám moc dobře ví) to pro potomka není příliš dobrý život.

Stál by tak před velmi těžkým rozhodnutím. Jistě by si chtěl Daenerys ihned vzít, ale jak by se k takovému sňatku s jižankou z rodu Targaryenů postavil Sever nebo Sansa? Samozřejmě by se o skutečném původu Jona mohli dozvědět, ale není vůbec jisté, zda na předání této informace bude tváří v tvář Nočnímu králi čas.

Na druhou stranu se s blížícím koncem seriálu ukazuje, že spolu jsou jednotlivé frakce stále ochotnější spolupracovat a přehlížet dříve neodpustitelné rozdíly. Pokud budou chtít přežít Dlouhou noc, budou nepochybně všichni muset přijmout Daenerys takovou, jaká je a to samé platí i pro Jona/Aegona.

Početí s Daenerys není navzdory známému proroctví rozhodně nemožné. Za tento život již totiž smrtí zaplatil jak Jon, tak sama Dany smrtí Viseriona. „Možná spolu odkráčejí do západu slunce, možná jeden druhého zabije,“ spekuloval o Jonovi a jeho přitažlivé tetě Kit Harington.

Než k tomu všemu ale dojde, Jon si pravděpodobně zkusí let na drakovi.

Jaime Lannister

Čtenáři knih na to čekali už dlouho předlouho. Jaime Lannister totiž opustil toxický vztah s Cersei už v roce 2005 v novele Hostina pro vrány (A Feast for Crows). Proto často uslyšíte čtenáře kritizovat velké rozdíly mezi knižním Jaimem a seriálovým Jaimem; ten seriálový je možná opravdu „nejhloupější Lannister“.

I představitel postavy Nikolaj Coster-Waldau zřejmě souhlasí, že rozchod Jaimeho s Cersei byl již dlouho očekávaný. V rozhovoru pro Huffington Post zní stejně netrpělivě, jako fanoušci knih: „Čekali jsme na ten moment dlouho. Předtím byla řada dalších chvil, kdy jsem si myslel, že k tomu dojde, že si sbalí a odejde, nyní to ale asi už trochu přehnala…netuším, proč mu trvalo tak dlouho uvědomit si, co už zbytek světa dávno ví – že je bláznivé monstrum – ale konečně mu to došlo. A pak odešel.“

V Hostině se Jaime přes vztah s Cersei dostane tak rychle, že její dopisy bez mrknutí oka hází rovnou do ohně. Záběr na to, jak pálí jeden nebo dva svítky od havrana z Králova přístaviště, by se v 8. sérii určitě vyjímal. Většina fanoušků ostatně očekává, že udělá ještě mnohem víc – naplní proroctví a zabije svou sestru. Nebo se zabijí navzájem?

Můžeme předpokládat, že Jaime má v úmyslu dostát svému slibu a míří na sever (za Brienne!) pomoci Jonovi, Daenerys a ostatním v boji ve Velké válce, která se blíží. Jak ho tam přijmou? Jak ho přijme Bran? A jak se on sám vyrovná s tím, že opustil svou sestru i svého budoucího potomka? Jeho příběh začal tím, že jednoho Starka strčil z okna, a pokud by se pro jednoho z nich měl v boji obětovat a napravit tak své činy z minulosti, šlo by pro něj nepochybně o čestný způsob, jak odejít.





Viserion

Ano, každý pravděpodobně Viseriona ještě stále lituje (nechystá PETA nějakou žalobu na Nočního krále?). Zemřel a zbytek svých dní stráví jako poslušný mazlíček Nočního krále. Ale když si v posledním díle testoval svůj nový modrý plamen na Zdi, skoro to vypadalo, že si to docela užívá.

Popravdě řečeno byl u Dany tak trochu přehlíženým dítětem. Vždy se nejvíc zajímala o Drogona. Teď Viserion může říct: „Už tě nepotřebuju mami, našel jsem si nového jezdce.“ Tak či tak, Viseriona v 8. sérii nepochybně čeká mnohem víc grilování nevinných a nepřátel svého nového pána.

Pravděpodobně se ve vzduchu potká i s Drogonem a Rhaegalem. Otázkou zůstává, jak se naši hrdinové této nové zbraně v armádě mrtvých zbaví. Podaří se Branovi ovládnout mysl Viseriona a zastavit jeho řádění? Nebo bude potřeba nějaké kopí z dračího skla? Pokud ano, měl bych tip na ideálního vrhače.





Sestry Starkovy

Po několika vyčerpávajících epizodách, kdy spolu Sansa a Arya byly viditelně na nože, jsme se v poslední epizodě konečně dozvěděli, že spolu sestry jen velmi chytře spolupracovaly. A bylo to úžasné. Vše tedy naznačuje tomu, že v 8. sérii spolu budou spíš spolupracovat.

Role Aryi ve Velké válce je poměrně jasná: zabíjení jí už několik sérií jde více než dobře. Není ale někým, kdo by se oháněl obouručním mečem uprostřed bojiště. Spíš by se za pomoci svých masek a nově nabyté dýky z Valyrijské ocele mohla pokusit o odstranění nějakého Bílého chodce. Nebo rovnou Nočního krále?

Role Sansi zatím zůstává trochu méně zřejmá. Ukázala se jako schopná Lady Zimohradu a mohla by být nepostradatelná během příprav Severu na válku. Na rozdíl od všech ostatních žijících potomků Starků si však s mečem příliš nerozumí a ani neovládá žádné speciální schopnosti. Je tedy nejpravděpodobnějším kandidátem na někoho, kdo válku nepřežije. Přežila už toho mnoho, ale v příští sezóně už nebude prchat jen před šílenými nápadníky.

Bratři Cleganové

Celou řadu sérií vypadala teorie, že se bratři Cleganové utkají v souboji na život a na smrt, jako velmi nereálná. Byli od sebe vzdáleni stovky kilometrů, oba se podívali smrti do tváře a zdálo se, že mají na práci jiné věci než zabití svého bratra. Poslední díl však ukázal pravý opak.

Sandor řekl: „Takhle to pro tebe neskončí, bratře. Víš, kdo si pro tebe jde. Vždycky jsi to věděl.“ Někteří fanoušci si lámou hlavu nad tím, jestli za touto citací není něco víc. Možná Sandor něco viděl v plamenech. Nebo měl na mysli Aryu, která má Horu po celou dobu stále na svém seznamu.

Avšak fráze „vždycky jsi to věděl“ naznačuje, že Ohař mluví o dávné zášti mezi oběma bratry. Rory McCann posléze tuto interpretaci potvrdil v rozhovoru ze zákulisí, kde setkání popsal jako „ty a já jsme ještě neskončili chlapče – dostaneš“.

Jedním z důvodů, proč na duel obou bratrů v minulosti tolik fanoušků zanevřelo, byla skutečnost, že Ohařova msta by nebyla příliš zajímavá ani uspokojivá, jelikož jeho bratr byl v podstatě zombie. Tato scéna však ukázala, že minimálně Sandor věří, že uvnitř toho nemrtvého stvoření je stále něco z jeho bratra. A jelikož nám vzápětí bylo připomenuto, že na nemrtvé v Západozemí platí mimo jiné oheň, mohl by se Ohař bratrovi pomstí stejným způsobem, jakým on kdysi zhyzdil jeho tvář. Možná mu Belric půjčí svůj ohnivý meč.





Tyrion Lannister

Řada fanoušků byla z posledního Tyrionova záběru v 7. sérii zmatena. Jeho smutný/žárlivý pohled na Jona vstupujícího do osobní kajuty Daenerys na lodi mířící do Bílého přístavu.

Podle některých jsou Tyrionovy obavy politické. Nedostatek Jonova politického důvtipu jej popudil již během jednání v Dračí jámě a zřejmě má pocit, že Král severu by v tomto ohledu na Dany raději neměl mít příliš velký vliv.

To je ostatně jeho úloha. Nadšený zřejmě nebude ani tehdy, pokud Jon doopravdy nasedne na jednoho z draků, což je jeho celoživotním snem. Existuje ještě jedna nápověda, která může naznačovat, co má Tyrion v 8. sérii v plánu.

Pro ni se musíme vrátit až do roku 1993, kdy George R.R. Martin napsal svému vydavateli dopis, ve kterém mu načrtl dějovou linku své chystané knihy Píseň ledu a ohně. V tomto dopise Martin uvedl, že Jon se zamiluje do Aryi Stark stejně jako Tyrion, díky čemuž budou oba uzavřeni ve vzájemné rivalitě. K tomu samozřejmě nedošlo, nicméně zdá se, že Martin pouze zaměnil jednu až dosud domnělou příbuznou Jona za jeho skutečnou příbuznou a Dany by se tak mohla ocitnout uprostřed milostného trojúhelníku, který nikdo z nás nečekal.

V posledním díle směrem k této teorii vyslala svůj názor i Cersei: „Ona je tvým typem ženy – cizí běhna, která nezná své místo.“ Peter Dinklage rovněž v interview před odvysíláním 7. série řekl pro TV Guide: „Půjde o to, jak moc mu Daenerys může věřit, ale on svou zaměstnavatelku miluje. Jak dobrý může být ve své práci, když cítí tohle?

Knižní proroctví pro Dany hovoří jasně: „Zažiješ tři zrady…jednou kvůli krvi a jednou kvůli zlatu a jednou kvůli lásce.“ Jorah, Mirri Maz Duur, Hizdahr zo Loraq, Xaro Xhoan Daxos – tito všichni podle mnohých splňují jedno nebo několik předpovídaných zrad. Nechybí ale ještě jedna poslední? Zradí v 8. sérii Tyrion Daenerys kvůli lásce?





Obránci Zdi

Přežili Beric Dondarrion a Tormund Giantsbane Viserionův modrý plamen a pád Zdi? Názory na jejich osud jsou stále rozporuplné. I pokud unikli Viserionovi, zřícení Zdi jistojistě přežít nemohli. Většina fanoušků si ale myslí, že se oba nacházeli na straně, která se nesesunula do moře.

I pokud by to byla pravda, zdá se jejich situace poněkud bezvýchodná. Jedinou možností pro ně zřejmě je dlouhý pochod po vrcholu Zdi až do Černého hradu, kde by mohli podat zprávu o tom, co se stalo na východě. Právě sem však dost možná nyní zamíří Noční král a jeho armáda.

Noční hlídka už totiž ztratila svůj smysl. Zeď byla zničena a vše, co bylo severně od ní, se nyní nachází jižně od ní. I když se podaří Velkou válku vyhrát, nebude už žádná obrana Zdi potřeba.





Samwell Tarly a jeho nový kamarád Tříoká vrána

Bran se v 8. sérii samozřejmě stane poslem špatných zpráv. Viděl, jak Noční král zničil Zeď a ví, kdo byli Jonovi skuteční rodiče. Bude tak mít všem rozhodně co říct.

Záhadou tak trochu zůstává, jaká bude Branova role v nadcházející válce. Ovládne Viseriona? Možná. Mnohem pravděpodobněji se však tu a tam objeví s nějakou novou „informační bombou“, o které mluvil v zákulisním interview Weiss.

Frustrující je, že Brann nyní ví vše, ale zároveň neví, co všechno vlastně ví. To znamená, že nemůže být konzistentním zdrojem informací pro seriál a jeho postavy. Návrat na svatbu Lyanny a Rhaegara byl nicméně skvělý a snad se v 8. sérii dočkáme zpětného pohledu na pár dalších klíčových událostí z historie Západozemí.

Samwell po jeho boku je velmi vítaná novinka. Byl to ostatně právě on, kdo přinesl klíčovou informaci, díky které byl odhalen Jonův skutečný původ. Bude tedy rozumné, pokud se navzdory své statečnosti Sam vyhne bojování a raději se zhostí role interpretování Branových informací pro ostatní. A ne, nemyslím si, že Bran je Noční král.





Bronn a Pod

Pokud si můžeme od Pána světla něco přát, mohl by tyhle dva nechat sedět někde v teple taverny popíjet, dokud Velká válka a zima neskončí.

Skutečnost ale bude taková, že Pod nepochybně zamíří s Brienne zpět na sever. Zda se Bronn vydá za Jaimem (stále mu dluží ten hrad!), zatím zůstává záhadou. Ale vzhledem k tomu, že by určitě rád přežil, nezdá se pobývání v blízkosti paranoidní Cersei po útěku Jaimeho jako ta správná volba.





Theon Greyjoy

Díky konverzaci se svým pěstounským bratrem Jonem Sněme získal Theon Greyjoy konečně na konci 7. série zpět svou bývalou formu (nebo aspoň její část). Podezřívám tvůrce, že důvodem, proč jsme Jona slyšeli říct Theonovi, že může být „jak, Stark, tak Greyjoy“, byl náznak možných budoucích potíží s jeho vlastním „dvojitým občanstvím“.

Ned Stark nebyl Theonovým skutečným otcem, ale Jon moudře poznamenal, že Theon má v sobě i přesto ducha Starků. Snad si Jon bude schopen naordinovat stejná povzbuzující slova, až zjistí, jak se to má s ním samotným a že mnoho věcí, na které byl až dosud tak hrdý (včetně svého otce), nezískal biologicky.

Theonova mise pro 8. sérii se zdá být jasná: sebrat svou malou skupinu věrných, zachránit Yaru a zabít Eurona. Sestře má rozhodně co vracet, sama se ho pokusila zachránit ze zajetí u Ramsaye. Theon by nyní mohl být trošku úspěšnější. Ale dokáže to? Dokáže zabít Eurona? Možná stejně jako Jaime pro Starky bude i on muset pro sestru obětovat svůj život. Pokud zemře, bude to zřejmě při něčem heroickém ve snaze splatit svůj dluh k Yaře, kterou v 2. epizodě opustil.





Cersei Lannister

Když už je řeč o Euronovi, je pravděpodobně jedním z posledních žijících lidí, kteří zůstali na straně Cersei. Počítat Qyburna nebo Horu můžeme jen těžko.

Skutečnost, že Cersei jako jediná odmítá spojenectví všech lidí proti hrozbě ze severu, zřejmě přinese Jonovi a Daenerys velké komplikace. Nejen proto, že nebudou mít k dispozici armádu Lannisterů, ale také proto, že Cersei očekává posily z Essosu. Jon a Dany tak potenciálně budou čelit nepříteli na dvou frontách.

Bojovníci Zlaté společnosti však mají jedno tajemství, o kterém ví pouze čtenáři knih. Jde o elitní skupinu bojovníků, která nikdy neporušila svůj slib – až do poslední knihy George R.R. Martina. V té opustili jeden úkol, pro který byli najmuti, aby mohli podpořit jakéhokoliv dědice Targaryenů, kterého dokázali najít.

Zlatou společnost založil rod Blackfyre (Černoheň / Černožár), jehož rodová linie vznikla díky bastardovi z rodu Targaryenů. V knihách se členové Zlaté společnosti (složené převážně ze západozemských vyhnanců) chtějí více než cokoliv jiného vrátit zpět domů.

Jedna postava je popisuje jako „bratrstvo vypovězených a jejich synů, které spojuje Hořkoocel (jeden z nemanželských synů krále Aegona IV. Targaryena se jmenoval Aegor Řeka a přezdívalo se mu Hořkoocel). Je to domov, co chtějí, stejně jako zlato.“

A jejich rodová hrdost spojená s Targaryeny má v ději velkou váhu: „Některé kontrakty jsou napsány inkoustem, některé krví,“ řekl Tyrionovi Magistr Illyrio o své schopnosti přesvědčit Zlatou společnost, aby se přidala ke zbývajícím Targaryenům v jejich snaze dosednou opět na Železný trůn.

Zde se rovněž hodí připomenout, že v Essosu se aktuálně nachází také Melisandra a v Meereenu stále zůstává Daario Naharis, bývalý žoldnéř, který má o Zlaté společnosti povědomí. Cersei má v plánu žoldákům zaplatit a přepravit je do Západozemí, ale nakonec to možná budou Jon a Dany, kdo získají jejich loajalitu.

Jak se v posledním díle ukázalo, Cersei nyní upíná všechny své naděje na svůj podbřišek. Její těhotenství bylo zřejmě i důvodem, proč nechala odejít Jaimeho – může si nyní vybudovat dynastii zcela sama. Pokud by ale toto těhotenství – jak možná tuší někteří čtenáři knih – nedopadlo úplně podle plánu, možná se po Šíleném králi dočkáme i Šílené královny.

Ostatní

Zbývá nám ještě hromada vedlejších postav, pojďme se na ně tedy postupně podívat. Dolorous Edd musí být na Černém hradě. Jak slíbil Jonovi, Zeď sice neshodil, ale zda se Tormunda a Berica dočká naživu, aby zjistil, že i jeho hlídka už de facto skončila, je velkou otázkou.

Gilly se zřejmě do žádných bojů nezapojí a spíš bude čekat na Samovo poděkování za to, že zjistila klíčovou informaci o anulování sňatku Rhaegara Targaryena.

Davos, Jorah, Missandei, Šedý červ a Varys se zřejmě kromě mrazivého Zimohradu ocitnou rovněž uprostřed sporu mezi Jonem a Daenerys.

Melisandre je zpátky na Essosu, aby získala „něco“, co snad ve válce pomůže. A snad se před koncem ještě jednou ukáže Nymeria nebo Duch (až si Jon vzpomene, že stále existuje).

Qyburn se zřejmě zavře do své laboratoře v Králově přístavišti a inspirován zážitkem z Dračí jámy se bude snažit stvořit lepšího a rychlejšího zombie služebníka.

V Zimohradu se snad objeví i Gendry. Jednak se jeho kovářský um určitě bude hodit, a pak by se mohl po dlouhé době znovu setkat s Aryou.

Brienne bude mít zřejmě čas strávit pár chvil s Jaimem a možná i s Tormundem. Většina z nás však stejně doufá, že především pošle do věčných lovišť pár Bílých chodců.

Kdo má Valyrijskou ocel?

Na závěr ještě jedna důležitá věc. S příchodem Bílých chodců už není důležité jen to, kdo má u sebe meč, ale kdo má u sebe zbraň z Valyrijské ocele. Aktuálně jsou to Jon (Longclaw), Sam (Heartsbane), Brienne (Oathkeeper), Jaime (Widow’s Wail) a Arya (Catspaw).

Pokud Jaime skutečně míří do Zimohradu, budeme mít veškerou známou Valyrijskou ocel před Velkou válkou na jednom místě, což dává smysl. Veškerá Valyrijská ocel je rovněž ve správných rukou. Snad jen Jaime by se po válce měl svého meče, který byl vyroben z meče Ice, který patřil Eddardu Starkovi, vzdát a nechat jej na severu (pokud v boji s jednou rukou přežije a pokud tam náhodou neplánuje sám zůstat).