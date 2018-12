Když je chtíč silnější: Závislost na pornu odrazem moderní doby

Lidé mají porno prostě a jednoduše rádi

Pornografie je problematickou záležitostí. Její oponenti tvrdí, že může zničit manželství, vést k sexuální závislosti nebo jinému nezdravému chování, či dokonce povzbuzovat sexuální agresi. Stoupenci jsou naopak toho názoru, že sledování erotického obsahu může zlepšit sexuální život, poskytnout bezpečný rekreační odběr lechtivého materiálu a možná i snížit výskyt sexuálních napadení.





V některých ohledech jsou oba argumenty diskutabilní. Faktem ale zůstává, že lidé mají porno jednoduše rádi. Různé mezinárodní studie se liší ve svých odhadech toho, kolik procent mužské a ženské populace pornografii pravidelně sleduje.

U mužů se čísla pohybují mezi 50 až 99 %, u žen mezi 30 až 86 %. Co je však ale nade vše zcela jasné, je to, že je porno v dnešní době všudypřítomné. Celková dostupnost i anonymita poskytovaná při sledování erotického obsahu na internetu znamená, že je téměř nemožné se mu vyhnout.

Někteří lidé se k němu dostanou nezáměrně, jiní jej vyhledají, aniž by v něm našli uspokojení. Další z něj vytvoří běžnou, až rituální součást svého života, aniž by je to nějak výrazně ovlivnilo. Pak existuje i skupina, pro kterou se sledování porna stalo něčím více, než jen zpestřením obyčejného dne. Stalo se nekontrolovatelnou závislostí.

Muži raději sledují porno o samotě, ženy s partnerem

V průzkumu z roku 2002, který provedl Kinseyský institut pro výzkum v oblasti sexu, pohlaví a reprodukce na Univerzitě v Indianě, až 86 % respondentů uvedlo, že porno může lidi vzdělávat a 72 % podotklo, že se jedná o neškodný způsob, jak si plnit a rozvíjet své fantazie.

Zatímco mnoho diváků porna může mít pocit, že se u nich neobjevují žádné negativní účinky, pro jejich okolí už to platit nemusí.



V americké studii z roku 2012 nazvané Sex Roles se uvádí, že ženy, které vnímaly sledování porna u svého přítele jako problematické, měly problémy s nižším sebevědomím, horší kvalitou vztahu i nižší spokojeností se sexuálním životem.

Ovšem v případě žen bylo zjištěno, že u nich se sledování pornografie na kvalitě sexuálního života odráží spíše pozitivně. Výzkumníci, kteří se podíleli na studii Personal Relationships z roku 2011 uvedli, že muži, kteří pravidelně sledují porno, vykazují v reálných vztazích nižší úroveň intimity, zatímco u žen je to opačně.





Odborníci proto poukazují na dvě možná vysvětlení tohoto fenoménu. Zatímco muži mají tendenci sledovat pornografii o samotě, ženy ji s větší pravděpodobností sledují se svými partnery a tuto zkušenost s nimi sdílejí.

Muži a ženy rovněž obvykle sledují odlišný typ porna. Muži často sledují scény bez kontextu, kde mnohdy ani není vidět tvář daných aktérů. Ženy mají tendenci sledovat především párové porno, kde jsou příběhové linie i jiný způsob zobrazovaní hlavních postav a kde je alespoň trochu znatelné citové pouto mezi aktéry.

U mužů z heterosexuálního páru může potenciálně hrozit, že se kvůli sledování porna začnou emočně vzdalovat od svého skutečného vztahu. V tomto případě však zatím není zcela jasné, zda bylo první vejce nebo slepice - tedy zda někdo sleduje porno proto, že už ho jeho skutečný, ale problematický, vztah nebaví, nebo zda ženy automaticky ztrácejí zájem o sex, pokud zjistí, že jejich partner tráví více času s filmovými hvězdami filmů pro dospělé než s nimi.

Vztahy nejsou jedinou oblastí, pro kterou může být nezdravé užívání filmů pro dospělé škodlivé. Psychologové popisují případy, kdy lidé přišli dokonce i o práci, protože nebyli schopni ovládnout například svou neutuchající potřebu navštívit webové stránky s erotickým obsahem.

Závislost - potěšení, které nepřináší žádné zisky

Co je to vůbec závislost? Neexistují přesné tabulky na to, na čem všem může člověk být závislý. Jde o velice individuální záležitost, která obvykle vzniká tak, že přijdeme na něco, co je nám hodně příjemné.

Můžeme být závislí nejen na určitých chemických látkách (jídlo, alkohol, drogy), ale také na aktivitách. Na nevinném počátku to jednoduše člověka baví. V našem životě se objeví něco nového, co mu dost možná najednou dává aspoň v našich očích trochu větší smysl. Jenže pokud se na takovou věc upneme až příliš, stane se z ní kompulzivní záležitost, která dokáže výrazně narušit každodenní život od práce přes vztahy až po zdraví.

Lidé, kteří si vyvinuli nějakou hlubší závislost, si možná ani neuvědomují, jak moc se jejich chování ocitlo mimo kontrolu a že tím způsobují problémy nejen sobě, ale i svému okolí. Závislost obvykle nevzniká jen tak. Objevuje se především u lidí, kteří mají nějaké psychologické problémy nebo jsou vystaveni nadměrnému stresu. Daná aktivita jim pak nabízí alespoň malý únik od nepříjemné reality. Léčba takové závislosti se proto musí odpíchnout v první řadě od její příčiny.

Kdy se z „guilty pleasure“ stává problém?

Výraz guilty pleasure je pro mnohé možná neznámý, ale jeho význam odkazuje k něčemu, co dělá snad každý. Jedná se o aktivitu, která nám činí radost, ale zároveň se za ni v jistém smyslu stydíme nebo cítíme vinni. Sledujete seriály místo toho, abyste se učili na zkoušku? Hrajete oblíbenou hru na mobilu místo toho, abyste doma uklidili? Čtete napínavou knížku, i když víte, že na vás čeká kopa práce? Každý si někdy potřebuje vymezit chvíli pro sebe s něčím, co má rád, i když moc dobře ví, že by měl dělat něco zcela jiného.

Takovou guilty pleasure může být velmi snadno i porno. Představte si situaci, kdy si na svém notebooku děláte něco do práce a najednou vám kurzor myši sjede do nové záložky a prsty bezděčně vyťukávají do klávesnice název oblíbené porno-stránky.

Je to příjemný odklon od reality, od povinností, jen na chvíli…Jenže se může stát, že chvilka přeroste v hodiny a dny a původní „odklon“ najednou převáží nad všemi původními povinnostmi a najednou se stane něčím, co je důležitější. Stane se prioritou.





Za negativním následkem moderní doby stojí bezprecedentní dostupnost porna

Herec David Duchovny léta ztvárňoval hlavní postavu kultovního seriálu Akta X. David Duchovny byl závislý na pornu. Musel podstoupit léčbu. Zdá se vám přitažené za vlasy, že by tak slavný a pohledný herec mohl sklouznout k takové závislosti? A že by se dokonce musel léčit? Jeho pestrý život se najednou smrskl do vysedávání před obrazovkou a masturbace. V tomto případě to byl sám herec, kdo si uvědomil, že už to není v pořádku a tak vyhledal odbornou pomoc. Podle jeho manželky Téy jeho závislost hluboce narušovala jejich vztah, i když jí Duchovny nebyl nevěrný. Díky odborné péči se mu nakonec povedlo této někdy možná poněkud opomíjené závislosti zbavit.





Závislost na pornografii patří vedle gamblingu či závislosti na nakupování mezi nejčastější aktivity, které se mohou stát opravdovým problémem, a to i díky všudypřítomnosti a snadné dostupnosti erotického materiálu. Pozor! Ani zdaleka není pravidlem, že je závislým každý, kdo se sleduje porno pravidelně. Tak jako každá závislost má i tato svoje projevy, které jsou založeny na nutkavé potřebě porno sledovat.

Pokud provádíme nějakou aktivitu, jež nám přináší příjemné pocity, znamená to, že naše tělo uvolňuje chemické látky vznikající v mozku, takzvané neurotransmitery (adrenalin, dopamin, serotonin, oxytocin…). Jelikož nám tím mozek dává najevo, že se při dané aktivitě cítíme dobře, začneme vyhledávat více podnětů, které nám takové pocity přivodí. Pokaždé, když se s daným podnětem znovu setkáme, mozek vyprodukuje další látky navazující příjemný pocit a nastane touha po opakování tohoto stavu. Chtíč.

Vznik závislosti závisí na psychickém stavu člověka i způsobu sledování

Jak už bylo řečeno, přesto, že má k pornu přístup každý, kdo má internet, neznamená to, že se každý stane závislým. Je těžké říci, proč se někteří jedinci začnou v souvislosti s pornografií chovat kompulzivně a jiní ne, ale kromě psychických problémů může být spouštěčem i to, že si sledování porna automaticky a nevědomky spojíme s nějakou činností nebo naopak nečinností.

Nudím se? Pustím si porno. Je mi zle? Pustím si porno. Jsem frustrovaný? Pustím si porno. Pokud se tyto stavy opakují často, pak se daný jedinec může k pornu automaticky upnout a začít veškeré své životní problémy místo skutečného řešení jen zalepovat dalším pornem. Jenže porno přinese jen krátkodobou úlevu a brzy je potřeba znovu zapomenout. Lidé pak doslova programují své mozky na to, aby automaticky pocítili potřebu sledovat porno například ve chvíli, kdy jsou sami nebo se cítí z nějakého důvodu zle.





Stejně jako nemá člověk závislý na sexu požitek přímo ze sexu samotného, nesleduje závislý jedinec porno jen pro sexuální potěšení. Je to spíše cesta, jak se dostat pryč od stresu i dalších forem emocionálních problémů včetně deprese, úzkosti, nedostatku sebedůvěry či nevyřešených traumat. Alkoholici pijí alkohol a drogově závislí lidé berou drogy ze stejného důvodu.

Závislost na pornu tedy není primárně o tom cítit se dobře, ale spíš o snaze vytěsnit pocity a problémy, které člověka trápí. Lidé, kteří jsou na pornografickém materiálu závislí, zpravidla vyhledávají dlouhodobě trvající příjemný pocit z uspokojování svých sexuálních fantazií namísto dosažení orgasmu.

Orgasmus pro ně totiž znamená konec potěšení a rychlý návrat zpět do reality, jelikož po něm člověk rychle „vystřízliví“. Závislí lidé tak mnohdy tráví u porna hodiny i celé dny pouhým sledováním, aniž by masturbovali nebo měli sex.

Co na závislost upozorní? Může to být únava, lhaní i nedostatek motivace

Odhalit člověka závislého na pornu nemusí být jednoduché, obzvláště pro něj samého. Tak jako u jiných typů závislostí však existují symptomy, které jej prozradí. I když je sledování porna u mužů a žen rozdílné, příznaky závislosti se tolik neliší. Obvykle se jedná o kombinaci následujících symptomů:

zvyšující se množství času stráveného u pornografie

prohlížení stále progresivnějšího či bizarnějšího obsahu

sledování porna i přes zjevné negativní důsledky

lhaní o sledování porna, utajování

Příznaky závislosti na pornografii mohou být rovněž velmi podobné těm, které se vyskytují u závislosti na drogách nebo alkoholu:

neschopnost přestat porno sledovat nebo neschopnost přestat s chováním s tím spojeným

silné nutkání ke sledování porna

podrážděnost a agresivita v případě, že je daný jedinec požádán o to, aby se přestal na filmy pro dospělé dívat

schovávání pornografického materiálu

pocit, že daný jedinec žije dvojí život

potřeba intenzivnějšího prožitku

Porno se může lehce stát prioritou číslo jedna a závislému už pak ani příliš nezáleží na tom, že ničí své vztahy, pracovní život nebo dokonce zdraví. Jakmile se člověk dostane do této fáze, o závislosti již nemůže být pochyb. V takovém případě se obvykle objeví také typické psychologické problémy:

nízké sebevědomí či sebedůvěra

pocit studu

špatná nálada

nedostatek motivace

snížené libido

zastřené vědomí

Závislost na erotickém materiálu může mít nejen psychické, ale také fyzické příznaky. Mezi ty fyzické nejčastěji patří:

sexuální dysfunkce (erektilní dysfunkce, opožděná ejakulace či neschopnost dosáhnout orgasmu)

snížená citlivost při stimulaci

únava

Fyzické problémy se obvykle projevují především v reálných vztazích při sexu s partnerem. Daný jedinec je sice schopen dosáhnou vyvrcholení při sledování porna, v reálné situaci už však zpravidla nikoliv. Erekce může být nespolehlivá a závislí lidé proto raději dávají přednost masturbaci. Může se také objevit potřeba sledovat takový pornografický materiál, který ani neodpovídá orientaci daného jedince.





Stádia závislosti

Závislost na pornu nefunguje na principu spínače, ale má různá stádia. Závislost může odstartovat například i to, že daný jedinec začne porno sledovat už v útlém věku. Prvním stadiem tak může být už první vystavení erotickému materiálu.

V další etapě se z porna stává pravidelná součást života, je samozřejmostí a člověk není schopen přestat. Nastává závislost.

Poté následuje eskalace, tedy stav, kdy člověk vyhledává stále více a více grafického materiálu včetně jeho nových typů. Může se stát, že porno, které daného jedince na začátku znechucovalo, jej nyní vzrušuje a naopak obsah, který jej před tím vzrušoval, jej už nyní nedokáže uspokojit.

Když už závislý není schopen nalézt nový vzrušující materiál, nastává u něj fáze desenzibilizace neboli znecitlivění. Ani to nejbizarnější porno už takto závislého člověka nezajímá a tak zákonitě přichází frustrace z toho, že už není schopen se při sledování porna uspokojit. Zoufale se snaží znovu pocítit vzrušení, jako na začátku, ale setkává se s neúspěchem.

Jestliže už grafický materiál nestačí, může nastat ta nejnebezpečnější fáze. Dojde k převedení bizarních sexuálních fantazií do reálného života a závislého zaplní neutuchající touha je vyplnit. V této fázi může být takový člověk schopen i sexuálního napadení.

Jak závislému pomoci? Bude o to vůbec stát?

„Porno přeci sleduje každý, tak proč bych zrovna já měl být závislý?“ je tradiční reakce někoho, komu se okolí snaží vysvětlit, že už nemá situaci pod kontrolou. Pro závislého je nejtěžší si přiznat, že už se jedná o patologickou záležitost, která jej pomalu a jistě ničí. Jakmile si toto závislá osoba uvědomí, je na dobré cestě. Závislost na pornu bohužel stále není tak známým a často omílaným tématem jako jiné typy závislosti a proto může být ve skutečnosti velmi obtížné závislého přesvědčit o tom, že má problém, který je nutné neprodleně řešit.





1. První fází pomoci je tak právě zhodnocení problému. Je třeba si uvědomit hranice toho, co je zdravá sexualita a co už nikoliv. Zdravá sexualita by měla člověku přinášet emoční, sexuální i psychické uspokojení. Oproti tomu nezdravá sexualita vyvolává pocity studu, potřebu lhát, frustraci, případně i záměr nebo touhu někomu ublížit.

Dále by měla přijít identifikace konkrétního typu závislosti zprostředkované skrze internetový obsah. Sem patří výše jmenované symptomy - například navyšování času stráveného u sexuálního obsahu, sociální izolace, pokračování i přes negativní následky či neutuchající myšlenky na pornografický materiál. Jakmile si závislý jedinec svůj problém uvědomí, je připraven se svou závislostí začít bojovat.

2. Jelikož může být spouštěčem závislosti i stres či deprese, je to to první, na co by se závislý člověk měl zaměřit. Začít od podstaty problému je ideální řešení. Namísto pornografie je nejvhodnějším řešením zařadit do každodenního života zdravé a tělu prospěšné aktivity, které dokážou vyvolat uvolnění „hormonů štěstí“ (sportovní aktivity, meditace, jóga…). Sledování porna je rovněž určitým zvykem, k němuž se člověk může uchylovat ve chvíli, kdy se nudí. Nuda je v tomto případě velkým nepřítelem a je třeba se jí zbavit. Stejně tak osamělosti.

3. V další fázi je důležité vytvoření zdravých návyků a omezení přístupu k internetu. Na počítači je například možné nastavit určitou cenzuru, která buďto automaticky zablokuje vstup na webové stránky s lechtivým obsahem, nebo omezí dobu, po kterou lze na těchto stránkách být. Vhodným opatření může být i změna prostředí za takové, kde není dostatek soukromí.

4. Jelikož je sledování porna spojeno se sexualitou, je třeba se zaměřit na reálný sexuální život a pokusit se najít uspokojení tam. Ovšem pozor, i zde může vzniknout závislost! Mnoho lidí závislých na erotickém obsahu má životního partnera či partnerku a o to je pro ně jednodušší vyhledat u něj či u ní pomoc. Je potřeba vyhnout se stereotypu a pokusit se vnést do sexuálního života „nový vítr“.

5. Pokud je závislost ve fázi, když už si daný jedinec není schopen pomoci sám nebo za asistence blízkých, je třeba vyhledat odbornou pomoc.

Je zjevné, že porno může do svých sítí díky své snadné dostupnosti zlákat prakticky kohokoliv z nás a některé může vtáhnout natolik, že se pro ně stane druhým fantazijním světem, který však nepřináší nic dobrého. Není snadné odhadnout onu hranici, která odděluje běžné užívání od závislosti, podobně jako je tomu je u jiných druhů závislostí. Reálný svět a reálné vztahy jsou každopádně vždy tím, co by mělo vždy převažovat.