10 rad, které vám pomohou zhubnout rychleji

1. Určujte si dosažitelné cíle

Naším cílem je samozřejmě zhubnout, anebo vytvarovat postavu. Ale dát si za úkol zhubnout například 50 kilo není nejlepší nápad. Něco takového nepůjde hned a po čase si můžete začít připadat frustrovaně a demotivovaně. Neuvidíte výsledky a dietu porušíte.

Stanovujte si proto reálné dílčí cíle. A za dosažení každého z nich na sebe buďte pyšní a odměňujte se!

2. Nehleďte jen na to, co říká váha

Pamatujte si, že méně kilogramů nemusí vždy znamenat lepší postavu. Určete si konečný cíl, a jakmile ho dosáhnete, váhu už pouze udržujte. Vaším cílem by rozhodně nemělo být dosáhnout co možná nejnižší váhy, ale pouze snížení procenta tuku a zvýšení procent svalů ve vašem těle.

Nehladovte, ale stravujte se zdravě a pravidelně. A pokud váha nejde dolů, nemusíte hned panikařit. Pravidelně si pořizujte své fotografie. Když je po čase porovnáte, třeba zjistíte, že ačkoli jste podle vaší váhy nezhubly, vaše tělo se začalo proměňovat k lepšímu!





Obě dívky váží i měří stejně - přesto vypadají jinak.

3. Dodržujte pravidlo „1/1/4“

Chcete-li zhubnout, musíte jíst. Ale jíst správně. Obecně se dá říci, že na 1 gram bílkovin by měl ve stravě připadat 1 gram tuku a 4 gramy sacharidů. A to na každý váš 1 kilogram.

Bez dostatečného příjmu potravy nebudete mít energii na cvičení, na to pamatujte. Pokud máte hlad, nehleďte na to, co říkají tabulky nebo váš dietní plán. Najezte se. Ale dávejte si pozor na to, co jíte.

A nezapomínejte ani na pitný režim. Na každý kilogram těla by mělo denně připadnout alespoň 30 ml vody.

4. Porušili jste dietu? Nevzdávejte to!

Nejsme roboti. Občas nedodržujeme, co jsme si předsevzali. To není důvod vzdávat to. Jedna čokoláda anebo jeden vynechaný trénink všechnu vaši dosavadní snahu nepokazí. Dávejte si ale pozor, aby se porušování plánu nestalo pravidlem!

5. Řekněte "sýr"!

Jíst byste ho při dietě neměli, ale říkat "sýr" můžete každý den. Svlékněte se do spodního prádla, postavte se rovně před zrcadlo a vyfoťte se. Ano, možná se vám do toho příliš nechce, ale věřte, později budete rádi, že můžete své nové fotografie srovnat se staršími a objektivně posoudit své výsledky.

Hubnout budete totiž postupně a nenápadně, a může se stát, že si jich ani nevšimnete. Ale jakmile se podíváte na fotografie, uvidíte, jaký obrovský krok jste udělali. To vám vlije novou energii do žil. Právě díky starším fotografiím mnoho lidí svůj boj nevzdá a pokračuje v něm až do konce.





6. Ztlumte světlo a pusťte tichou hudbu

Jíte příliš mnoho, ačkoliv nemáte hlad? Pusťte si k jídlu tichou hudbu a než zasednete ke stolu, ztlumte světlo nebo zhasněte docela. Psychologové odhalili, že v tlumeném světle a při tiché líné hudbě lidé jedí méně.





7. Zaveďte si deník

Tím teď nemyslíme zapisovat si svou váhu nebo jídelníček. Máme na mysli skutečný deník. Možná si říkáte, jak to asi souvisí s hubnutím? Studie dokázaly, že ženy, které si pravidelně zapisují do deníku, mohou zhubnout až 1,5 kg za 3 měsíce a to bez jakékoli větší snahy.

Čím to je? Mnoho žen (ale i mužů) jí proto, aby se zbavilo stresu. To může být podvědomé, ale i naprosto vědomé jednání. Pokud si píšete deník, ze svých problémů se vypíšete a ulevíte si. Stresu se zbavíte kreativně a bez přibírání.





8. Pouštějte si ke cvičení hudbu

Účinnost tréninku souvisí s hudbou, jakou při něm posloucháte. Několik studií dokázalo, že energická hudba nás podvědomě motivuje k aktivnějšímu pohybu, takže spálíme více kalorií. Ideální rychlost hudby je 120 až 140 BPM (úderů za minutu). Tím zvýšíme svou vytrvalost až o 15% a přitom se necítíme unaveně.

9. Necvičte déle než 45 minut v kuse

Častá chyba začátečníků je, že se snaží cvičit co nejdéle. Domnívají se, že čím více zvládnou, tím rychleji uvidí výsledky. Zapomeňte na to! Studie ukázaly, že po 45 (maximálně 50) minutách cvičení se v těle začíná zvyšovat hladina kortizolu. Tím pádem se zpomaluje náš metabolismus. Jezte proto několik hodin před plánovaným cvičením a trénujte maximálně 45 minut anebo trénujte 30 minut a po přestávce dalších 30.

10. Zkuste rybí tuk

Studie z Japonska prokázala, že rybí tuk nejen přispívá k boji se záněty a funguje jako prevence proti kardiovaskulárním onemocněním, ale rovněž spouští proces štěpení tuků v organismu. Rybí olej je proto na hubnutí velmi účinný, zvláště, je-li kombinovaný s cvičením.