10 věcí, které děláte při sprchování špatně

1. Sprchování každý den

Mnoho z vás by nejspíš ani nenapadlo jít spát bez toho, abyste se nejprve osprchovali. Ovšem studie provedená na Kalifornské univerzitě odhalila, že příliš čistoty může rovněž škodit. Tělo totiž nečistotu a bakterie využívá k tomu, aby posílilo obranyschopnost a bylo tak imunní vůči různým infekcím.

Pokud se myjeme každý den, pokožka ztratí i schopnost tvorby přirozených olejů, které pomáhají zadržovat vodu v kůži. Kůže pak může být vysušená. Podle odborníků je ideální koupat se každý druhý den, někteří tvrdí, že by stačila sprcha i dvakrát do týdne.





2. Příliš dlouhé sprchování

Dermatoložka Anjali Mahtová z Velké Británie tvrdí, že by se lidé měli sprchovat spíš krátce, než aby pod vodou trávili delší čas. „Sprchování by nemělo trvat déle než 20 minut. Voda může pokožku podráždit, a čím více se vodě vystavíte, tím pak bude pokožka paradoxně sušší,“ uvedla odbornice. Nejlepší doba k hydrataci pokožky pomocí hydratačních přípravků je právě po koupeli, kdy jsou kožní póry roztažené.

3. Používání mýdla

Pokud se budeme mýt mýdlem každý den, může to ohrozit naši imunitu. Varuje před tím Robyn Chutkanová z Centra pro ženské zažívání v Marylandu. Doktorka uvádí, že mýdlo zbavuje kůži bakterií, které nás chrání před vznikem akné a ekzému. Lidské tělo produkuje na kůži i ve střevech miliardy bakterií, které udržují v těle rovnováhu.

Pravidelný kontakt se špínou pak učí tyto bakterie, jak rozeznat rozdíl mezi "přátelskými" bakteriemi a škodlivými patogeny. Jediné mýdlo, které odbornice doporučuje, je mýdlo vyrobené z organických složek. Většina anti-bakteriálních mýdel je totiž naplněna chemikáliemi, které rovnováhu kožních bakterií narušují.

Uvedla také, že jediná místa, kterým každodenní styk s mýdlem prospěje, jsou třísla a podpaží. Zbytek těla pak podle Chutkanové stačí opláchnout jen vodou, i když je člověk zpocený například po tréninku. Lidé by měli být opatrnější pouze během chřipkové sezóny, kdy je třeba proti škodlivým bakteriím a virům používání mýdla zintenzivnit.





4. Roztírání mýdla po celém těle

Kůže na horních i dolních končetinách obsahuje méně přirozeného oleje. Pokud na ni použijeme mýdlo, pokožka se bude o to více vysoušet. Jak už bylo řečeno výše, lidé by se měli soustředit spíše na zákoutí na těle, jakými jsou podpaží, třísla, hýždě nebo chodidla. Méně mýdla by měli používat hlavně starší lidé, kterým pokožka postupně slábne a mýdlo pak může způsobovat její šupinatost.

5. Sprchování přímo do obličeje

Pokud si rádi pustíte teplou sprchu na obličej, abyste se lépe umyli, děláte špatně. Na obličeji jsou křehké kapilární sítě, které se mohou silnějším proudem vody poškodit. Pokožka je pak znehodnocena a mohou vzniknout i nepříjemná onemocnění kůže. „Mnoho lidí si často myje obličej teplou vodou při stejném tlaku, jaký používají i na zbytek těla. To je ale špatně,“ uvádí expertka na péči o pleť Kaye Scottová z Austrálie.

Kůže může být vlivem horké vody podrážděna, stejně jako to platí u kůže po celém těle, i v obličeji se vytváří přírodní oleje, které se působením horké vody poničí. Podle Scottové je nejlepším způsobem mytí obličeje pouze opláchnutí u umyvadla, a to jen vlažnou vodou. Ideální je i studená voda, která může uzavřít kožní póry a stimulovat krevní oběh.

6. Používání mycí houby

Používání mycí houby může podle odborníků poškodit důležitou ochrannou vrstvu kůže, která pak bude náchylnější k invazi nežádoucích bakterií. Houbičky a lufy jsou navíc rájem pro bakterie z odumřelých kožních buněk, které se pak mohou opětovným použitím znovu usadit na těle a způsobit problémy. Teplé a vlhké prostředí sprchy je ideální pro vznik plísní a pro množení bakterií. Mycí houby, které každý den používáme, pak mohou být ideálním přenašečem infekcí.

Pokud používáte houby z umělých materiálů, měli byste je měnit minimálně jednou za dva měsíce. Abyste houbu udrželi čistou a suchou, je dobré vložit houbu do mikrovlnné trouby a sušit ji na mírnou teplotu po dobu 30 až 60 sekund. Houba by pak měla být skladována na suchém místě, například u okna, nikoliv přímo ve sprše, kde se drží vlhkost.





7. Mytí vlasů teplou vodou

Podle kadeřníka a vlasového odborníka Andrewa Bartona z Velké Británie by se vlasy měly správně mýt ve vlažné, nikoliv v teplé vodě, protože vlažná voda je pro vlasové folikuly daleko vhodnější. Horká voda aktivuje mazové žlázy a vlasy se i po umytí velmi rychle opětovně mastí. U mytí vlasů navíc neplatí to, že byste je měli nějak vehementně drhnout. Pokud vyvíjíte na pokožku hlavy velký tlak, stejně jako u používání horké vody způsobíte vyšší míru maštění pokožky.

Barton také doporučuje, aby lidé nanášeli šampon pouze ke kořenům vlasů, u konečků to podle něj není potřeba. Konce se očistí automaticky a nebudou tolik poškozeny. Oplachování vlasů od šamponu by pak mělo být opravdu důkladné, podle odborníků by mělo trvat dvakrát tak dlouho, jako trvalo nanášení šamponu a mytí vlasů.





8. Sprchování v tvrdé vodě

Estetická lékařka Laura Ishmail z Velké Británie uvádí, že tvrdá voda, která má vysoký obsah vápníku, není ke sprchování vůbec vhodná. Vápník může kůži dráždit a ta je pak náchylná ke vzniku ekzémů. Doktorka uvedla, že pokud se tvrdé vodě nelze vyhnout, je vhodné do sprchy nainstalovat vodní filtr, nebo se vyhnout každodennímu koupání.

9. Mytí obličeje pomocí čisticích prostředků na pleť

Většina čisticích prostředků na obličej obsahuje alkohol a mýdlo, které zabíjí bakterie a snižuje množství přirozeného oleje v kůži. I když si obličej tímto způsobem za pomoci "zaručeně funkčních" přípravků vyčistíte, během 20 minut se pleť vrátí do původního stavu. Tím, že se dotýkáme tváře rukama plnýma bakterií, je totiž stejně opět na pleť přeneseme.

Na pokožce si najdou své místo prospěšné i škodlivé bakterie, pokud však budete využívat čisticí prostředky s alkoholem a mýdlem, prospívat by mohly ty škodlivé, protože se naruší přirozená rovnováha mezi oběma typy. Používáním chemikálií se pokožka vysušuje a vytváří tak prostor pro bakterie, kterým vadí vlhkost.

Odborníci také odhalili, že určité typy bakterií se zdržují jen na speciálních částech obličeje, například v záhybu mezi nosní dírkou a tváří přežívá 18 různých typů bakterií, za ušima zase žije dalších 15 druhů. Čistící vody mohou rovnováhu mezi těmito mnohdy prospěšnými bakteriemi narušit, čímž vzniká prostor pro bakterie, které mohou pokožce škodit.

10. Používání holicího strojku

I po jediném použití holicího strojku se v něm mohou nashromáždit odumřelé buňky a vzniknout plísně, které mohou při dalším použití způsobit bolestivé či svědivé podráždění pokožky. Holicí strojky v sobě také mohou udržovat staré vlasy i mrtvou kůži a při kontaktu s pokožkou mohou způsobit zarůstání chloupků.

Odborníci radí používat holicí strojek maximálně jednou za dva týdny. Po každém použití je vhodné strojek namočit do bělidla nebo do octa zředěného s vodou a vydrhnout jej kartáčkem na zuby. Vysušíte ho nejlépe pomocí vatového tamponku, vždy jej nezapomeňte uchovávat na suchém povrchu.