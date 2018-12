11 nejbohatších zdrojů antioxidantů

Jak určit antioxidační účinky potravin?

Míra antioxidačních účinků potravin se měří podle míry jejich schopnosti pohlcovat volné radikály. Tuto schopnost určuje stupnice ORAC, zkratka pro Oxygen radical absorbance capacity, což v překladu znamená „schopnost pohlcovat volné radikály“. Jedná se o standardizovaný test ministerstva zemědělství USA, který slouží k měření účinků antioxidantů v potravinách. Čím je hodnota ORAC vyšší, tím je vyšší schopnost antioxidantů obsažených v dané potravině pohlcovat volné radikály.

11 top potravin podle stupnice ORAC:

1. Hřebíček

Je podle stupnice ORAC na prvním místě ve schopnosti pohlcovat a ničit volné radikály, jeho hodnota Orac činí 314 446. Hřebíček se používá jako aromatické koření zejména v indické a čínské kuchyni. V naší kuchyni je používán do sladkých jídel, cukroví, svařeného vína a někdy i při vaření rýže, kdy se do cibule zapíchají hřebíčky a vaří se spolu s rýží. Hřebíček je usušené poupě tropického stromu hřebíčkovce, patřícího do čeledi myrtovitých. Hřebíček byl dříve díky svým léčivým účinkům ceněn jako zlato. Kromě velkého množství silných antioxidantů flavonoidů obsahuje silice, pryskyřice, třísloviny, olej a sliz.

Tyto látky propůjčují hřebíčku antibakteriální, antiseptické, analgetické i anestetické účinky. Hřebíček posiluje imunitní systém, pomáhá při nachlazení, chřipce, zánětech horních cest dýchacích, nevolnost, při bolesti zubů. Hřebíček také posiluje činnost srdce a bojuje proti vráskám.

2. Škumpa

Známá jako jedovatý okrasný keř či strom. Není však škumpa jako škumpa, některé druhy škumpy jsou prudce jedovaté, jiné naopak zdraví prospěšné. Usušené plody škumpy tříslovinové se používají jako lék proti průjmu, na zklidnění žaludku a k zástavě krvácení. Škumpu tříslovinovou lze na našem trhu koupit jako škumpu otruby i jako koření sumac, používané v zakavkazské kuchyni k ochucení masa a ryb. Škumpové otruby mají na stupnici ORAC hodnotu 312 400. Oloupané plody, syrové či usušené a rozemleté, používané u nás jako koření, mají na stupnici ORAC hodnotu 86 800.

3. Skořice

Má hodnotu 267 536 a patří ji třetí místo ve stupnici ORAC. Skořice je aromatická kůra skořicovníků, stálezelených tropických stromů, používaná jako koření. Skořici používáme do sladkých jídel, moučníků, závinů, svařeného vína, punče. V arabské, turecké, španělské i asijské kuchyni se přidává do rýže, masa a ryb. Skořice má také léčivé účinky, vědci zjistili, že díky vysokému množství antioxidantů působí jako prevence rakoviny. Blokuje novotvorbu kapilár, které dodávají zhoubnému nádory živiny a kyslík, čímž potlačuje nádorové bujení.

Skořice je přírodním antibiotikem, v kombinaci s medem se používá v lidovém léčitelství na léčbu mnoha nemocí. Skořice je známý a osvědčený prostředek na hubnutí, na zahřátí, pro dobrou náladu, proti nachlazení i proti diabetu.

4. Čirok

Tato obilovina, pocházející ze severozápadní Afriky je bohatým zdrojem antioxidantů, její hodnota na stupnici ORAC činí 240 000. Existuje několik odrůd čiroku, u nás se jako potravina používá pouze odrůda s bílými zrny. Nejvíce antokyanů, silných antioxidantů najdeme v otrubách čiroku. Tepelnou úpravou čiroku můžeme dokonce zvýšit jejich obsah. Čirok je účinný proti zánětům, proti diabetu i proti rakovině.

Čirok je nejen bohatým zdrojem antioxidantů, najdeme v něm také bílkoviny, vlákninu, hořčík, železo, fosfor, draslík, mangan, měď, selen i zinek, vitamín B6, vitamín B1, vitamín B2. Čirok má využití v kuchyni ve formě otrub, ve formě mouky nebo jako obilovinu. Čirok jako obilovina má stejné použití jako jáhly.

5. Oregano

Nazývané též dobromysl. Používá se nejen jako koření k ochucení zeleniny, brambor, luštěnin, mas, plodů moře. Oregano je také léčivá bylinka, které obsahuje silice, třísloviny, hořčiny a velké množství antioxidantů. Toto běžné koření obsahuje více antioxidantů než bobulovité ovoce acai, které je považováno za nejlepší zdroj antioxidantů. Oregano má hodnotu ORAC 200 129, zatímco acai má hodnotu ORAC pouze 102 700. Oregano se používá jako přírodní lék proti zánětům, plísním, ekzémům, proti zahlenění, nespavosti.

6. Kurkuma

Známé koření, hojně užívané v indické kuchyni i přírodní lék. Kurkuma je přírodní antibiotikum s antibakteriálními, antivirovými a protizánětlivými účinky. Kurkuminoidy obsažené v kurkumě jsou při léčbě zánětů stejně účinné jako ibuprofen a kortizon. Tyto látky dodávají kurkumě nejen žluté zbarvení, ale také velké množství antioxidantů. Hodnota podle stupnice ORAC je 159 277. Kurkuma je známá také svými silnými protirakovinnými účinky. Ajurvéda používá kurkumu jako hlavní prostředek k léčbě nemocí jater.

7. Acai

Toto bobulovité ovoce z amazonských deštných pralesů známé jako jednička v obsahu antioxidantů, se na stupnici ORAC umístilo s hodnotou 102 700 na sedmém místě. Bobule acai obsahují několik druhů antioxidantů, zejména polyfenolické antokyany, jako je resveratrol, kyanidin-3-galaktosid, kyselina felurová a další.

Antioxidanty obsažené v tomto bobulovitém ovoci posilují imunitní systém, dodávají tělu energii a dokonce mají protirakovinné účinky. Acai je také známé jako ovoce, které pomáhá při hubnutí a detoxikaci těla.

8. Kakaový prášek

Je vyroben z kakaových plodů, které jsou zásobárnou vitamínů, minerálů i antioxidantů. Hodnota kakaového prášku je podle stupnice ORAC 80 933. Kakaový prášek je známou pochutinou, sloužící k ochucení sladkých jídel i základní ingrediencí při výrobě čokolády. Kromě polyfenolů, látek se silným antioxidačním účinkem najdeme v kakaovém prášku esenciální mastné kyseliny, draslík, hořčík, železo teobromin, látku, která propůjčuje kakau povzbuzující účinky.

9. Kmín

Známý již od doby kamenné jako koření i jako účinný přírodní lék. Kmínu se dokonce přisuzovaly magické vlastnosti, měl odhánět čarodějnice a udržet věrnost milenců. Kmín se hojně používá proti nadýmání, žaludečním a střevním křečím. Méně známý je jako bohatý zdroj antioxidantů, kmín má na stupnici ORAC hodnotu 76 800.

10. Maqui

Jsou malé, černé bobule, plody tropické palmy rostoucích v deštných pralesech jižní Ameriky. Maqui mělo tamním indiánům dodat sílu a vytrvalost. Maqui jsou jeden z nejbohatších zdrojů antioxidantů, ve stupnici ORAC byla u plodů maqui naměřena hodnota 75 000. Tyto plody jsou bohaté na antokyany, flavonoidy, látky se silnými antioxidačními účinky, aminokyseliny, vitamíny, minerály i na vlákninu.

Maqui je nejen výborným pomocníkem při hubnutí, podporuje imunitní systém, zlepšuje stav pleti, pomáhá při léčbě kožních nemocí.

11. Petržel

Tato pro nás zcela běžná rostlina patří díky svým léčivým a detoxikačním účinkům mezi superpotraviny. Petržel je bohatým zdrojem silných antioxidantů vitamínu C, luteinu, zaxantinu a flavonidů, díky nimž má na stupnici ORAC hodnotu 74 349. V petrželi najdeme také silice s protirakovinnými účinky, kyselinu listovou i velké množství chlorofylu, jemuž vděčí za své schopnosti čistit krev a podporovat tvorbu červených krvinek.

Látky obsažené v petrželi zvyšují okysličení buněk a tím i buněčnou energii, což znamená zvýšenou schopnost detoxikace a léčebných mechanismů.