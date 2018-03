14 nemocí, které nám může způsobit nedostatek vody v našem těle

Význam vody pro naše tělo

Tělo dospělého člověka je tvořeno ze 40–60 % vodou, tělo novorozence obsahuje dokonce až z 90 % vodu. Dostatečné množství vody je nezbytné pro správnou funkci těla, a tím i pro naše zdraví. Voda je součástí živých buněk, DNA, kloubního maziva a chrupavek, chrupavky tlumí nárazy při chůzi. Krev a lymfa jsou tvořeny převážně vodou, krev obsahuje 82 % vody.

Voda je obsažen v buňkách kůže a způsobuje její elasticitu. Voda je potřebná ke správné činnosti srdce, při dostatečném přísunu vody klesá krevní tlak, plic, plicní sklípky musí být stále zvlhčovány, vaziva, které plní opěrnou funkci. Slzná tekutina, která zajišťuje dostatečnou vlhkost očí, obsahuje vodu a sůl. Mozek je z větší části tvořen vodou, obsahuje 95 % vody a navíc je uložen v mozkomíšním moku. Vodu obsahují játra, ledviny a dokonce i kosti.

Voda je prostředím, ve kterém probíhá většina biochemických reakcí.Umožňuje transport všech potřebných látek. Je nezbytná pro vyloučení zplodin látkové přeměny. Podílí se také na trávení potravy, tvoří sliny, enzymy, žluč, žaludeční šťávy obsahují vodu. Voda pomáhá při rozkladu a vstřebání živin do krve, aby se mohly dostat až do buněk. Navíc slouží k regulaci tělesné teploty.

Co je dehydratace a jak jí poznat

Naše tělo denně ztrácí vodu, 1 až 1,5 vyloučí močí, 0,6 až 0,8 l kůží, asi 0,4 l dýcháním. Pokud nedodáme tělu vodu, kterou ztratilo, nastává nedostatek vody, nazývaný dehydratace. Ukazatelem nedostatku vody není žízeň, žízeň je první stupeň dehydratace. Žízeň začneme pociťovat při 1-2 % dehydratace. Lidé, kteří mají snížený pocit žízně, ji pociťují později.

Ukazatelem dostatku vody je barva moče, při dostatečném, pravidelném příjmu vody má moč světle žlutou, slámovou barvu. Menší množství moče a tmavší barva znamená koncentrovanou moč, což je ukazatel dehydratace. Dehydrataci poznáme také podle příznaků, mírná dehydratace se projevuje pocitem žízně, nevolností, bolestí hlavy, pocitem sucha v ústech, slabostí, závratěmi, sníženou frekvencí i množstvím moče, někdy také škytavkou a zácpou. Chronická dehydratace se projevuje vysušenou, vrásčitou pokožkou. Nepomohou hydratační krémy, ty zvlhčují kůži pouze zvenku, kůže potřebuje však také přijímat vodu zevnitř.

Při nedostatku vody v těle reaguje podvěsek mozkový, hypotalamus, na chemické a fyzikální změny v tělesných tekutinách, zejména v krvi a v mozkomíšním moku pocitem žízně. Při poklesu objemu tekutin v těle o 2 % klesá výkonnost o pětinu, při úbytku 5 % vody tělu hrozí přehřátí, oběhové selhání a šok, ztráta 10 % vody způsobuje závažné poruchy funkcí těla.





Jak škodí dehydratace našemu zdraví

Při dehydrataci začne tělo šetřit s vodou. Chronická dehydratace se projevuje mnoha různými příznaky a bývá také příčinou různých nemocí. Dehydratace může být příčinou:

Bolestí kloubů – při nedostatku vody v kloubním mazivu se klouby o sebe třou a vznikají záněty nebo revma. Trombózy – krev se ředí vodou, při nedostatku vody je krev málo zředěná a vznikají krevní sraženiny, nazývané tromby, které mohou ucpat kteroukoli cévu v těle. Ucpání malých cév má za následek vážné zdravotní problémy, ucpání velkých cév má za následek smrt. Častého onemocnění dýchacích cest – plicní sklípky musí být neustále zvlhčovány, což se při nedostatku vody neděje. Díky nedostatečnému zvlhčení plicních sklípků dochází k častému onemocnění dýchacích cest. Nedostatečného okysličení těla – při nedostatku vody nemohou červené krvinky přenášet dostatek kyslíku do všech částí těla. Nemocí srdce – při nedostatku vody dochází ke zvýšení krevního tlaku, při ztrátě kolem 10% tělesné vody hrozí mozková mrtvice nebo infarkt myokardu, při ztrátě více než 20% tělesné vody je riziko ohrožení života. Opakovaných zánětů žlučových cest a žlučových a ledvinových kamenů - při nedostatku vody v těle dráždí malé krystalky žlučových a močových kyselin sliznice a poškozují je, což vede k opakovaným zánětům močových e žlučových cest i ke vzniku žlučovým a ledvinovým kamenů. Vysušování oči – voda tvoří většinu slzní tekutiny, která zvlhčuje oči. Osteoporózy – při nedostatku vody si ji začne tělo brát z kostí. Následkem jsou křehké kosti a může též dojít ke vzniku osteoporózy. Snížené funkce imunitního systému - střevní mikroflóra v tlustém střevě, která je nezbytná pro udržení funkčního imunitního systému nemůže dostatečně plnit svoji funkci bez dostatku vody. Nemocí vlivem toxických látek, které zůstávají v těle – při biochemických reakcích vznikají toxické odpadní látky, které musejí být vyloučeny, jinak poškodí zdraví. Dostatek vody je nezbytný pro vyloučení odpadních toxických látek z těla. Vlivem nedostatku vody dochází k postupné otravě organismu. Jedním z projevů postupné otravy organismu je zápach z úst. Zácpy - v tlustém střevě jsou nestravitelné zbytky a odpadní látky zředěny vodou, při nedostatku vody nejsou tyto nestravitelné zbytky a odpadní látky dostatečně zředěny a vzniká zácpa. Snížené funkce mozku a psychických potíží – nedostatek vody se negativně podepisuje na činnosti mozku, již při 1 až 2 % ztrátě vody dochází k únavě, snížené schopnosti koncentrace, změně nálad, sklíčenosti, zapomnětlivosti. Při ztrátě vody vyšší než 2 % může dojít k narušení motorických funkcí. Nemocí způsobených poškozením genů - opravné mechanismy kyseliny deoxyribonukleové, DNA při poškození genů potřebují dostatek vody. Při nedostatku vody nejsou opravné mechanismy DNA dostatečně provedeny. Díky tomu zůstávají některé geny poškozeny a výsledkem jsou velké zdravotní problémy. Neschopností zhubnout – někteří lidé se bojí pít, aby nepřibrali na váze, tím však narušují schopnost těla metabolizovat tuky. Dehydratace zpomaluje metabolismus, uvádí tělo do nouzového režimu. Pokud pracuje tělo v nouzovém režimu, šetří vodou i tukovými zásobami.

Kolik tekutin bychom měli denně vypít?

Podle obecného doporučení The Institute of Medicine of the National Academy of Sciences, neziskové organizace zaměřené na poskytování objektivních, podložených a vědeckých rad, by dospělé ženy měly denně přijmout přibližně 2,7 litru vody z nápojů a potravin, muži asi 3,6 litru denně. Děti ve věku 1 – 3 roky by měli denně přijmout přibližně 1,3 l vody z nápojů a potravin, děti ve věku 4 – 8 let 1,7 l. Příjem vody záleží na výšce, váze, fyzické námaze i prostředí dotyčného jedince. Tělo stokilového muže, který vykonává fyzicky namáhavou práci, má vyšší potřebu vody než tělo šedesátikilového muže, který má sedavé zaměstnání.





Ne každý nápoj dodá tělu vodu

Ideálním nápojem pro naše tělo je čistá, lehce mineralizovaná voda nebo obyčejná voda z vodovodního kohoutku, voda s citrónem či s lístky máty. Mezi další vhodné nápoje patří stolní vody bez příchuti, menší množství minerálek bez příchuti, menší množství bylinkových čajů, neslazené ovocné čaje, nepříliš koncentrované neslazené čaje, nepřislazované zeleninové a ovocné šťávy.

Perlivé stolní vody, sycené kysličníkem uhličitým příliš rychle utiší pocit žízně, čímž odradí od dalšího pití, a proto nemusí tělu dodat dostatek vody. Slazené nápoje, nápoje obsahující kofein nebo alkohol, naopak odnímají tělu vodu tím, že ji na sebe váží. Zdrojem vody může být také zelenina a ovoce, které obsahuje hodně vody. Zeleninové, nepříliš osolené polévky, jsou dalšími zdroji vody pro naše tělo.

Konzumace hodně slaných nebo sladkých potraviny či potravin, obsahujících malé množství vody, vede k dehydrataci. Cukr a sůl na sebe váží vodu, čímž jí odvádějí z těla. Při konzumaci těchto potravin musíme více pít, abychom dodali našemu tělu dostatek vody. Více pít musíme také při konzumaci slazených nápojů, koncentrovaných čajů, kávy a dalších nápojů, obsahujících kofein.