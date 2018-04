5 důvodů, proč se nám nedaří zhubnout

1. Příliš mnoho času spíte

Nedostatek spánku způsobuje zvýšení produkce kortizolu, hormonu, který vede k přejídání. Jenže ani příliš mnoho spánku není dobrým řešením! Podle studie deníku PLoS One vede pravidelný přebytek spánku (to znamená více než 10 hodin denně) ke zvýšení indexu tělesné hmotnosti.

Lékaři doporučují spát 7 až 9 hodin denně.

2. Vstáváte za tmy

Po probuzení je dobré rozhrnout závěsy nebo vytáhnout žaluzie. Modré světelné záření z ranního slunce pomáhá tělu aktivovat se a rozběhnout metabolismus. Pouhých 20 až 30 minut ranního světla dokáže viditelně ovlivnit BMI.

3. Nestelete postel

Je to zvláštní, ale je to tak. Studie americké Národní asociace spánku zjistily, že lidé spí lépe a zdravěji, když každý den po probuzení ustelou postel a před spaním ji odestelou. Je to jakýsi rituál, který uklidní mozek a připraví ho na spánek. A zdravý spánek je nejrychlejší způsob, jak dosáhnout zdravé váhy.

4. Zapomínáte se vážit

Vědci z Cornell University dokázali, že lidé, kteří se váží pravidelně každý den, hubnou úspěšněji. Nejlepší čas pro vážení je ráno po probuzení. Tělo po ránu zadržuje méně vody. V každém případě se važte každý den ve stejný čas, jinak budou výsledky zavádějící.

5. Zapomínáte na snídani

Vědci z univerzity v Tel Avivu tvrdí, že byste měli v dopoledních hodinách bohatě posnídat, pokud chcete zhubnout. Snídaně by měla zahrnovat bílkoviny, sacharidy. Celkem až 600 kalorií. Nemusíte se vyhýbat dezertům a sladkostem. Taková snídaně vám zajistí, že nebudete mít hlad a umožní vám lépe dodržet dietu po zbytek dne.