5 prvních jarních bylinek

1. Sedmikráska chudobka

Tato známá, nenápadná květinka je ohlašovatelkou jara. Sedmikráska kvete od časného jara do pozdního podzimu. Není nijak vzácná, najdeme ji na loukách, na okrajích cest i v zahrádkách, kde roste jako plevel.

Naši předci však velice dobře znali účinky této nenápadné bylinky, kterou dnes už jako bylinku sbírá jen málokdo. Třísloviny, hořčiny, saponiny, vitamín C a minerální látky obsažené v sedmikrásce působí velice příznivě na naše zdraví.

Sedmikráska nám může pomoci při nachlazení, kašli, bolestech zubů, poruchách trávení, otocích, kožních nemocech či nehojících se ranách. Patří také mezi bylinky, které nám dokáží pročistit tělo.

Příznivý vliv na naše zdraví mají nejen květy sedmikrásky, ale i listy, které jsou vhodnou ozdobou jarních salátů.

Přestože lze květy sedmikrásky sbírat od jara do podzimu, bylinkáři je nejraději sbírají spolu s mladými listy časně zjara. V tomto období mají totiž nejsilnější blahodárné účinky na naše zdraví.

Zalitím jedné čajové lžičky čerstvých květů a listů 250 ml vroucí vody si připravíme jarní detoxikační čaj, který naše tělo pročistí po zimním období. Připravený čaj necháme deset minut louhovat, přecedíme a pomalu teplý popíjíme.

Kdo nemá rád neslazený čaj, může si ho osladit lžičkou medu. Tento čaj je vhodné popíjet i několikrát denně.

2. Bříza bělokorá

Štíhlý kmen s bílou kůrou a elegantní tvar koruny břízy bělokoré je nezaměnitelný. Břízu najdeme na pasekách, ve smíšených lesích, blízko potoků i rybníčků. Její listy jsou díky močopudným účinkům součástí mnoha bylinných i čajových urologických směsí.

Listy břízy bělokoré pomáhají při léčbě zánětlivých onemocněních ledvin, podporují uvolňování, rozpuštění a vylučování ledvinových i močových kamenů.

Používají se také jako podpůrný prostředek k léčbě kloubních onemocnění jako je artróza a revma. Odvar nebo čaj z listů břízy bělokoré totiž disponuje schopností zbavovat naše tělo škodlivých usazenin a zmírňuje otoky kloubů.

Listy břízy patří mezi bylinky se silnými detoxikačními účinky. Pročistí naše tělo, podpoří kvalitu naší pleti a zbaví nás akné.

Čaj z listů břízy podpoří naše hubnutí nejen tím, že nám pročistí tělo. Listy břízy totiž stimulují činnost jater a slinivky břišní, čímž podporují odbourávání tukových zásob.

Odvarem z březových listů si můžeme také umývat vlasy. Podpoříme tím jejich kvalitu. Pravidelné mytí vlasů v odvaru z březových listů posiluje vlasové kořínky. Odvar je vhodný pro všechny typy i barvy vlasů.

Listy břízy si můžeme koupit sušené, avšak nejúčinnější je sběr prvních listů, které raší v březnu.

Detoxikační čaj podporující odbourávání tukových zásob připravíme zalitím dvou polévkových lžic březových listů 250 ml vroucí vody. Směs necháme asi 15 minut louhovat a potom scedíme. Popíjíme třikrát denně vlažný čaj po dobu tří týdnů.

3. Česnek medvědí

Česnek medvědí patří mezi bylinky, které pročistí naše tělo a dodají nám energii. Tuto bylinku poznáme podle její charakteristické česnekové vůně. Listy česneku medvědího můžeme sbírat od začátku března, někdy dokonce už od konce února, až do května.

V květnu totiž začíná bylinka kvést a její léčebné účinky se postupně snižují.

Po zimě mnozí lidé spěchají do lékárny koupit si potravinový doplněk vitamín C. Místo do lékárny však stačí vyrazit do lužních či listnatých lesů pro česnek medvědí.

Bylinku je možné najít také v blízkosti potoků a na úpatích svahů. Česnek medvědí je bohatou zásobárnou vitamínu C (ve 100 gramech česneku medvědího je obsaženo 150 mg tohoto vitamínu).

Česnek medvědí je také bohatým zdrojem allicinu, látky se silnými antibakteriálními účinky. Vysoký obsah allicinu propůjčuje česneku medvědímu schopnost pomáhat při chřipce, angíně, infekčních průjmech a dokonce i proti kvasince candidě.

Čerstvé lístky česneku medvědího se hodí do jarních salátů i k dochucení různých slaných jídel.

4. Podběl lékařský

Brzy zjara oživují naše louky a stráně sytě žluté kalichy květů podbělu lékařského. Tyto květy jsou první potravou včel a dalšího hmyzu. Krásné, nápadné, sytě žluté květy můžeme nejen obdivovat – má smysl je i sbírat.

Můžeme totiž ocenit jejich protizánětlivé účinky, díky nimž nám mohou pomoci například při zánětu průdušek. Květy podbělu lékařského jsou účinné také proti kašli, bolesti v krku i zánětů dásní.

Příprava čaje je snadná, stačí přelít 1 vrchovatou lžičku květů 200 ml vroucí vody a nechat několik minut louhovat. Následně směs přecedíme a popíjíme jako čaj nebo používáme jako kloktadlo v případě zánětu dásní.

5. Kopřiva dvoudomá

Kopřivu není třeba vůbec představovat, je však známá především jako otravný plevel. Kopřiva ale není pouze plevel, je také léčivou bylinkou. Během března a počátkem dubna můžeme sbírat mladé listy kopřivy. Najdeme v nich vitamín C, vitamíny skupiny B, chlorofyl, třísloviny, vápník, železo, hořčík, draslík, fosfor, bílkoviny a další zdraví prospěšné látky.

Kopřiva patří mezi bylinky se silnými detoxikačními účinky. Disponuje také antirevmatickými, antiseptickými i antivirovými účinky. Čaj z listů kopřiv je účinným prostředkem proti kašli. Kopřiva rovněž snižuje hladinu glukózy v krvi, což ocení diabetici.

Čaj z listů kopřiv nám může posloužit k detoxikaci těla i oživení metabolismu. Připravíme jej zalitím dvou lžiček pokrájených kopřiv 250 ml vody. Směs necháme přejít varem, potom ji odstavíme a zhruba 10 minut louhujeme. Scedíme a popíjíme.

Účinným pomocníkem proti jarní únavě je šťáva z mladých vrcholků kopřiv. Vrcholky mladých kopřiv omyjeme a rozmixujeme. Šťávu přecedíme, dochutíme šťávou z citronu a zředíme vodou v poměru 1:1. Získáme osvěžující nápoj, nabitý zdraví prospěšnými látkami.

Mladé listy kopřivy můžeme použít také v kuchyni nejen do nádivek, ale také do noků, těstovin, omelet či bramboráků. Mladé listy se hodí také do zeleninových salátů. Chceme-li konzumovat syrové lístky kopřivy, je třeba nejprve je spařit. Spatření totiž zneškodní jejich žahavé chloupky.

Mladé listy kopřivy můžeme použít všude tam, kde používáme špenát, dokonce si z nich můžeme připravit chutnou polévku.

Kopřiva má své využití i v kosmetice. Odvar z listů kopřiv vrací nejen lesk tmavým vlasům a dává tmavší barvu světlejším vlasům. Může nám pomoci také proti padání vlasů. Jako prostředek proti padání vlasů nám může posloužit také tinktura z kopřiv.

Tinkturu připravíme zalitím dvou polévkových lžic čerstvých listů kopřivy 5 polévkovými lžícemi lihu. Směs postavíme na jeden až dva týdny v uzavřené nádobě na slunné místo. Potom přecedíme, zředíme 250 ml převařené vody a masírujeme jí pokožku hlavy.