5 tipů, jak omezit nepříjemné pocení

1. Změňte jídelníček

Víte, že jídlo má vliv na tvorbu potu? Některá jídla, například těžká, mastná a silně kořeněná podporují tvorbu potu, zatímco jiná působí opačně. Pokud se více potíme, měli bychom do svého jídelníčku zařadit potraviny, které naopak omezují pocení.

V letních dnech i ve dnech pozdního léta nás doslova přitahují různé saláty z čerstvé zeleniny čerstvé ovoce. Nechme se zlákat a dopřávejme si různé variace zeleninových salátů i rozličných ovocných jídel. Vybírejme si zejména zeleninu i ovoce bohaté na vodu, jako jsou například okurky, melouny, rajčata, jahody, broskve. Po těchto potravinách se budeme potit méně.

Osvědčenými pomocníky v boji proti zvýšenému pocení jsou také některé vitamíny a minerály, jako je například vitamín C, vitamíny skupiny B, hořčík a vápník.

Bude-li se v našem jídelníčku často objevovat ovoce, zelenina (zejména listová zelenina), luštěniny, celozrnné obiloviny (včetně tmavé rýže), mléko a mléčné výrobky s nižším obsahem tuků, ryby, občas také ořechy, semínka, kakao, kmín, majoránka, bazalka, mořské řasy, mák, budeme mít těchto látek dostatek.

Kromě těžkých, masitých, tučných a silně kořeněných jídel, bychom se dočasně měli vyhnout brukvovité zelenině. (kapusta, květák, brokolice). Tato zelenina totiž obsahuje sirné sloučeniny, které působí, že náš pot je nelibě cítit. Podobný účinek má také syrová cibule, česnek a pórek. Dobrou volbou není ani hojné pití alkoholu a kofeinových nápojů.

2. Pijte hodně vody

Mnozí lidé pijí co nejméně, jen aby se co nejméně potili. To je však chyba. Tímto způsobem si vykoledují dehydrataci a s ní spojené zdravotní potíže. Naopak je třeba pít hodně vody a nezapomínat ani na minerální vody.

Hojné pití vody nás ochrání nejen před dehydratací, navíc zabrání nadměrnému pocení. Pijeme-li více vody, naše tělo se ochladí, čímž se zmírní pocení. Nesmíme však pít ani příliš horké ani příliš studené, tím bychom naopak podpořili pocení.

3. Dopřejte si šálek zeleného čaje

Kromě vody a minerálek bychom měli pít neslazený, vlažný zelený čaj. Tento čaj nás osvěží a omezí nadměrné pocení. Zelený čaj, zejména čaj matcha (druh zeleného čaje) obsahuje velké množství tříslovin, látek které stahují póry, čímž se následně omezuje pocení.

Zelený čaj obsahuje také látky, které neutralizují mnoho toxinů, zodpovědných za nepříjemný, štiplavý zápach potu.

Abychom měli užitek, ze všech zdraví prospěšných látek, obsažených v kvalitním zeleném čaji, nesmíme ho zalít vroucí vodou, jak jsme zvyklí zalévat kávu. Voda musí přejít varem, potom však musí být ochlazena na teplotu 60 až 80 °Celsia.

Toho dosáhneme tím, že necháme vroucí vodu dvě až tři minuty vychladnout. Teprve potom zalíváme čaj, necháme zhruba 2 minuty louhovat, přecedíme a potom si již můžeme vychutnávat šálek osvěžujícího zeleného čaje.

4. Jedlá soda odstraní nepříjemný zápach

Jedlou sodou odstraníme nejen zápach z lednice nebo prádelny. Může nám posloužit také k odstranění nepříjemného zápachu potu. Smícháme-li jedlou sodu s trochou kukuřičného škrobu a nanaseme.li si směs do podpaží, zmizí nepříjemné pocení a spolu s ním i nepříjemný zápach.





5. Vyzkoušejte bylinky

Nepříjemné pocení nám mohou pomoci snížit i některé bylinky. Libeček sice nesníží pocení, zato sníží jeho nepříjemný zápach. Pijme dvakrát denně čaj z libečku, po týdnu bude náš pot méně cítit.

Potí se vám ruce a nohy? Tuto nepříjemnost vám pomůže odstranit tinktura nebo koupel z přesličky. Velké množství křemičitanů, obsažené v přesličce navíc zlepší kvalitu naší kůže i našich nehtů. Dobrou službu nám v tomto případě může prokázat také odvar z dubové kůry, ve kterém si omýváme nohy, případně ruce.

Královnou mezi bylinkami proti pocení je šalvěj. Dopřejete-li si večerní šalvějovou koupel a podpoříte-li její účinky čajem ze šalvěje, vaše potní žlázy již druhý den sníží svoji sekreci. Šalvějový čaj nelze však pít dlouhodobě.

Šalvějový čaj můžete střádat s čajem proti pocení, který můžete koupit v prodejně bylinek. Směs obsahuje vřes, zlatobýl, přesličku, šalvěj, rozrazil a plody borůvek. Kromě této směsi je dobré zkombinovat šalvěj s yzopem lékařským.

Tip na domácí antiperspirant

Při zvýšeném pocení sáhneme po různých antiperspirantech a deodorantech. Po nich se sice méně potíme, avšak pro naše zdraví nejsou nic moc. Obsahují totiž různé chemické látky. Vyrobme si raději přírodní antiperspirant, který omezí pocení, dodá naší pokožce vůni a navíc neobsahuje žádné chemické látky.

K výrobě přírodního antiperspirantu budeme potřebovat 20 ml kokosového oleje, 20 g jedlé sody, 20 g škrobu (například kukuřičného) a několik kapek esenciálního levandulového a citrusového oleje.

Levandulový a citrusový olej můžeme nahradit jiným vonným olejem, záleží na tom, jaká vůně se nám líbí. Pro lepší vstřebání našeho antiperspirantu do kůže můžeme přidat 2 ml čajového oleje.

Všechny látky důkladně promícháme v misce. Vzniklou směsí naplníme neprůhledný uzavíratelný kelímek, který skladujeme na chladném místě. Antiperspirant nabíráme z kelímku vždy čistou špachtličkou a vtíráme ho do podpaží.