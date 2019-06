5 tipů pro letní detoxikaci

1. Očistěte své tělo ovocem a zeleninou

Odlehčete svému tělu ovocem a zeleninou. Není vůbec náhoda, že právě v létě zrají rajčata, okurky, melouny, jahody, maliny, višně, třešně a další ovoce či zelenina s větším množstvím vody.

Tyto letní dary přírody nás osvěží, ochladí a doplní nám potřebné tekutiny a neutralizují nadměrně kyselý odpad, vzniklý při biochemických reakcích. Navíc jsou bohatým zdrojem potřebných vitamínů, minerálů, vlákniny, antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek.

Ovoce a zeleninu můžeme jíst syrovou nebo ve formě různých salátů. Můžeme si např. pochutnat na salátu z čerstvých okurek, rajčat, paprik s trochou cibule, kvalitního oleje a bylinek.

Listová zelenina, jako je například špenát, rukola a ledový salát, patří nejen do jarního jídelníčku. Můžeme si ji vychutnat i v létě ve formě různých salátů nebo ji jíst k masu, rybám, kde nám enzymy ze salátů pomohou s trávením masa.

Červená řepa, mrkev, česnek, hlávkové zelí, citron nám může posloužit při detoxikaci těla během celého roku. Odborníci na zdravou výživu doporučují vypít ráno nalačno vodu se šťávou z citronu na podporu trávení a kvůli rychlejšímu spalování tuků.

Červená řepa se postará o zdraví našich střev, pročistí játra a dodá nám energii. Cítíte-li se unaveni, dejte si salát z červené řepy s mrkví.

V našem jídelníčku by neměl chybět česnek, obsahuje totiž sloučeniny síry, které podporují aktivaci jaterních enzymů, zodpovědných za vylučování toxinů z těla.

Hlávkové zelí jíme zejména na podzim a v zimě. Díky své schopnosti pročistit játra bychom ho měli zařadit do jídelníčku i v létě. Kysané zelí (a další kvašená zelenina, nazývaná pickles) se postará o zdraví našich střev tím, že jim dodá prospěšné bakterie.

V létě máte jedinečnou příležitost vyzkoušet detoxikaci pomocí melounu. Tato jednodenní detoxikační kúra spočívá v konzumaci melounu, pití vody a vlažného, neslazeného čaje.

Meloun vás osvěží, doplní tekutiny, vitamíny, vlákninu a pročistí vaše tělu. Zbaví ho škodlivých odpadních látek, pročistí krev, lymfu, ledviny a močový měchýř.

2. Ulehčete svému tělu zdravými, lehce stravitelnými jídly

Letní strava by měla být lehká, měla by nás ochladit, osvěžit, dodat nám energii a zbytečně nezatížit náš trávicí systém. Do letního jídelníčku nepatří větší množství tučných, hutných jídel. Tato jídla nás zahřívají a jejich náročné trávení unavuje, my však naopak potřebujeme ochladit a povzbudit.

Ovocné a zeleninové saláty v mnoha variacích by se měly v létě stát nedílnou součástí našeho jídelníčku. Ke svačině si můžeme dopřát osvěžující ovocné saláty s oříšky či semínky. Nával rychlého cukru z ovoce a zbytečnou oscilaci inzulínu lze srazit pár lžičkami bílého jogurtu.





Zeleninové saláty doplněné libovým masem, například opečeným kuřecím masem, pohankou, rýži či jinými celozrnnými obilovinami s kvalitním olejem či zakysanou smetanou nebo bílým jogurtem zase nahradí oběd.

Zelenina je také velmi vhodným doplňkem k masu a rybám (viz. výše). Příkladem chutné a zdravé večeře je pečená ryba pokapaná citronem se zeleninou. Neuškodí ani trocha pečiva (ideálně žitného).

3. Doplňte tekutiny vodou, zeleným čajem a šťávou z čerstvého ovoce a zeleniny

V horkých letních dnech má naše tělo vyšší potřebu vody. Nejvhodnějším nápojem je voda, zkuste však celý den pít jen vodu. Brzy se nebudete moci na ni ani podívat. Voda by měla být součástí vašeho pitného režimu, neměla by být však vaším jediným nápojem.

Vodu můžete ochutit kousky ovoce či zeleniny nebo jejich šťávami. Přidáte-li k nim lístky máty, plátky citronu či limetky, získáte chutné a osvěžující nápoje.

Dalšími položkami ve vašem pitném režimu by měly být šťávy z čerstvého ovoce a zeleniny, vlažný zelený čaj a vlažné čaje z některých bylinek.

4. Pijte bylinkové čaje, které pročistí vaše tělo

Cítíte se po letní párty plné smažených jídel i alkoholu unavení, je vám těžko a bolí vás hlava? Vaše tělo si musí poradit s vyšší dávkou toxických odpadních látek, kterou jste mu dodali větším množstvím nezdravé stravy i alkoholu.

Pomůže vám nahořklá šťáva z břízy, díky níž urychlíte vyplavování škodlivých látek. Nezapomeňte ani na větší přísun vody, voda má totiž schopnost rychle vyloučit škodlivé látky z těla.





Tuto schopnost můžete znásobit některými bylinkovými čaji, jako je například čaj z měsíčku zahradního nebo heřmánkový čaj.

Detoxikační a léčivé účinky měsíčku zahradního využívali již staří Římané. Čaj z této bylinky můžete popíjet třikrát denně po celé léto jako prostředek pro detoxikaci jater. Navíc vám uleví v případě, že vás přepadnou křeče.

Další bylinkou, která vás osvěží a detoxikuje vaše tělo, je heřmánek. Vůně a léčivá síle této nenáročné bylinky může zpříjemnit i vaše letní dny.

5. Nezapomeňte na pohyb

Pohyb patří nedomyslitelně k detoxikaci. Podpoří trávení, rozproudí krev a lymfu, čímž nás zbaví škodlivých odpadních látek. Navíc odbourá stres a dodá nám dobrou náladu. I to přispívá k detoxikaci těla. Stres totiž působí na naše tělo silně kyselinotvorně.

To však neznamená, že budete v parných letních dnech běhat či provozovat jiný náročný sport. Nechcete-li se pohybu vzdát ani v tropickém vedru, provádějte ho brzy ráno, kdy je nejchladněji. Jinak si naopak uškodíte.

Výbornou pohybovou aktivitou je svižná chůze, v horkých letních dnech bychom se však nejraději svalili někam do trávy nebo šli k vodě. Plavání je ideální pohybovou aktivitou pro parné letní dny. Osvěží vás, podpoří detoxikací a navíc vám může pomoci v hubnutí.

Dalšími vhodnými aktivitami v tropických vedrech je cvičení ve vodě, známé jako aquaerobik a různá relaxační cvičení.

Je-li krásné počasí a nesužují nás tropická vedra, můžeme vyrazit do přírody nebo si vyjet na kole.